Футбол
Директор по безопасности УЕФА посетит матч «Ахмата» в ГрозномNews.ru 08:51
Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Прядкин заявил, что директор по безопасности Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Желко Павлица посетит матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В первом туре в Грозном 14 июля встретятся «Ахмат» и «Краснодар».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Вице-президент РФС: Чеченская республика готова принимать матчи самого высокого уровня
Телекомпания Грозный06:51
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 10:51, Вашингтон
Политика
Конфуз произошел на встрече Путина и папы Римского
Обновлено вчера в 10:31
Экономика
Суд отменил взыскание c ЗАО «Башня Федерация» $16 миллионов
Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил иск зарегистрированного в Панаме фонда Ifre Stiftung Foundation, который требовал взыскать более 20 миллионов долларов с ЗАО "Башня Федерация" (бывшее ЗАО "Миракс-Сити"), владеющего одноименным комплексом небоскребов в "Москва-Сити".
Обновлено в 06:25
Политика
Владимиру Путину доверяют почти 72% россиян
Деятельность президента РФ Владимира Путина одобряют 63,7% жителей страны, а доверяют главе государства 71,6% россиян, говорится в сообщении Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 08:58
Армия и оружие
За неделю в ДНР в результате обстрелов погибли семь человек
ИА «Ореанда-Новости» За минувшую неделю в самопровозглашенной Донецкой народной республике в ходе обстрелов со стороны украинских силовиков погибли семь человек, столько же получили ранения.
Обновлено в 10:40
Происшествия
Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной
Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Музыка
Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020»
"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.
Обновлено в 06:02
Происшествия
Под Воронежем оштрафовали учителя, который «отпарил» ребенка утюгом
Ученики плохо себя вели, "трудовик" обжег одного из них утюгом и ударил гладильной доской.
Обновлено в 10:10
Происшествия
20-метровый факел в Москве попал на видео
Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, из-за возгорания в небо взметнулся факел высотой около 20 метров.
Обновлено в 10:30
Политика
В Британии RT отказали в аккредитации на конференцию по свободе прессы
Как отмечается в Telegram-канале RT, по поводу этой конференции "пользователи соцсетей забомбили министерство призывами сначала освободить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а потом уже говорить что-то о свободе прессы".
Обновлено в 10:09
Происшествия
В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки
В жестоком избиении семилетней девочки из Ингушетии подозревается ее родная тетя - ребенок неофициально находился у нее на воспитании.
Обновлено в 09:20
Космос
Астрономы из США обнаружили звезду, необъяснимо меняющую свою яркость
Астрономы из Массачусетского технологического института в США напоминают, что Epic 249706694 не единственная звезда подобного толка.
Обновлено 02 июля в 10:35
Политика
Российских редакторов «Википедии» подозревают в очернении оппозиции
Как сообщает TJournal, это первый случай в истории русскоязычной «Википедии», когда группу пользователей уличили в политически мотивированной манипуляции информацией в интернет-энциклопедии.
Обновлено в 07:02
Театры
Мединский уволил директора театра имени Волкова
Ранее труппа театра направила письмо министру культуры с просьбой поддержать художественного руководителя Евгения Марчелли в конфликте с директором театра Алексеем Туркаловым.
Обновлено в 09:48
Происшествия
Жилой дом загорелся в центре Екатеринбурга
Отмечается, что на первом этаже дома расположены административные помещения, а остальная площадь занята жилыми квартирами.
Обновлено в 10:44
Политика
Депутаты гордумы Екатеринбурга не оценили отчет Высокинского
Сегодня мэр Екатеринбурга все-таки смог отчитаться перед депутатами городской думы о работе, проделанной за четыре месяца.
Обновлено в 08:35
Политика
СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского
"Украинская правда" сообщила о конфликте между новым главой Службы безопасности Украины Ивана Баканова с окружением главы Офиса президента Андреем Богданом.
Обновлено в 10:45
Кино
Disney выбрала темнокожую актрису на роль Русалочки
Киностудия Walt Disney выбрала актрису Холли Бэйли на роль Ариэль для игрового ремейка мультфильма «Русалочка».
Обновлено вчера в 01:01
Музыка
Кирилл Андреев раскрыл причины ухода Игоря Сорина из «Иванушек»
Певец рассказал ведущему Борису Корчевникову о причинах ухода из группы Игоря Сорина.
Обновлено в 07:04
Экономика
«Интергео» Михаила Прохорова просит 60 млрд руб. господдержки
Компания просит выделить 60 млрд руб. для строительства автодорог и линий электропередачи.
Обновлено вчера в 18:55
Политика
Трамп устроит военный парад в честь Дня независимости США
Вечером 4 июля в Вашингтоне пройдет военный парад в честь Дня независимости США.
Обновлено вчера в 14:48
Политика
«Нафтогаз» потребует от РФ компенсацию за прекращение транзита газа
Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" потребует в международном суде компенсацию после прекращения транзита газа из России через Украину в Европу, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Обновлено в 10:09
Футбол
Игрок «Тоттенхэма» напился и потерял сознание на пляже
Обновлено в 09:09
Политика
Зеленский заговорил по-русски в Донбассе
Обновлено в 09:50
Авто
В РФ стартовали продажи нового микроавтобуса Toyota Hiace
Российские офисы компании Toyota начали прием заказов на микроавтобус Toyota Hiace шестого поколения.
Обновлено в 08:25
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о замороженных судом $145 млн дивидендов Nord Stream
Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса в рамках иска НАК "Нафтогаз Украины" обязал "Газпром" в случае получения дивидендов от Nord Stream внести $145 млн из причитающейся ему суммы на счет суда в качестве гарантии исполнения требований, говорится в заявлении на сайте "Нафтогаз".
Обновлено в 09:45
Транспорт
Трассу «Москва — Санкт-Петербург» откроют в октябре
Трассу М-11, которая свяжет Москву и Санкт-Петербург, полностью откроют в октябре 2019 года.
Обновлено в 09:58
Происшествия
Авиадебошир задержан в аэропорту Домодедово
Сотрудники полиции задержали в аэропорту Домодедово дебошира, устроившего драку на борту рейса Доха — Москва.
Обновлено в 09:47
Армия и оружие
«Панцирь-С1» сбил истребитель в Ливии
Обновлено в 10:00