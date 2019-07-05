Футбол

Директор по безопасности УЕФА посетит матч «Ахмата» в ГрозномNews.ru 08:51

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Прядкин заявил, что директор по безопасности Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Желко Павлица посетит матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В первом туре в Грозном 14 июля встретятся «Ахмат» и «Краснодар».
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Директор по безопасности УЕФА посетит матч с участием «Ахмата»

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Представитель УЕФА посетит матч «Ахмат» - «Краснодар» в Грозном

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Сергей Геннадьевич Прядкин
Российский футбольный функционер, вице-президент и член бюро исполкома Российского футбольного союза, президент Российской футбольной Премьер-Лиги, член Совета директоров Европейской ассоциации профессиональный футбольных лиг, член Стратегического совета по профессиональному футболу УЕФА, член комитета УЕФА по статусу игроков и агентской деятельности. Временно исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза.
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