Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Прядкин заявил, что директор по безопасности Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Желко Павлица посетит матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В первом туре в Грозном 14 июля встретятся «Ахмат» и «Краснодар».

Директор по безопасности УЕФА посетит матч «Ахмата» в Грозном

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