Авто
Директор автосалона в Женеве назвал автомобиль Aurus танкомРоссийская газета 14:57
Директор Международного автосалона в Женеве Андрэ Хефти назвал российский Aurus Senat Limousine L700 настоящим танком. Такая ассоциация родилась у него после того, как он смог вблизи познакомиться с новинкой российского автопрома, сообщает РИА Новости.
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