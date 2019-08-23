Ранее издание "Тайны звезд" сообщило, что у 48-летней Заворотнюк после рождения третьего ребенка врачи обнаружили онкологическое заболевание, из-за которого актриса отменила спектакли в театре и перестала выходить в свет.

с чего всё началось

Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов в беседе с "Рен ТВ" прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы.

Директор Заворотнюк ответил на слухи о раке

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