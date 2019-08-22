Музыка
Директор Вайкуле прокомментировал сообщения о её конфликте с КрутымRT на русском 09:51
Ранее Вайкуле рассказала о причинах конфликта с композитором. Она заявила, что разногласия между ней и Крутым произошли из-за создания в Юрмале фестиваля «Лайма Рандеву» вместо конкурса «Новая волна», который переехал в Сочи.
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с чего всё началось
В интервью «АиФ» композитор рассказал о выступлении Софии Ротару в Сочи, а также о том, почему возник конфликт с Лаймой Вайкуле и по какой причине молодые артисты не попадают в федеральный эфир. Игорь Крутой, отметивший в конце июля 65-летие, растянул празднование юбилея чуть ли не на полгода.Аргументы и Фактывчера в 17:05
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Гаджеты
Samsung представила смартфоны Galaxy A30s и Galaxy A50s
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Политика
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Представитель американской администрации заявил, что вопрос возвращения России в формат G8 может быть поднят на саммите G7 во Франции.
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Армия и оружие
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Российское министерство обороны опубликовало видео, на котором совершает свой первый полет модернизированный "Форпост" - беспилотник "Форпост-Р".
Обновлено в 12:06
Политика
Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на стол
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон положил ногу на столик, стоящий перед президентом Франции Эммануэлем Макроном на встрече в Елисейском дворце.
Обновлено в 15:37
Наука
Отказ от курения снижает риск развития болезней сердца на 39%
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Обновлено вчера в 16:34
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Bloomberg: Apple презентует в сентябре три новых iPhone
Apple в сентябре представит три новые модели iPhones, передает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
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Футбол
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Обновлено в 14:45
Армия и оружие
В Челябинск пригнали самолет-разведчик
Обновлено в 09:48
Общество
В Сети появилось видео разрушающегося на дне Атлантики «Титаника»
Впервые за 14 лет экспедиций ученые засняли затонувший в 1912 году пароход "Титаник", сообщает РИА "Новости".
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Футбол
Президент «Урала» рассказал, почему не приглашает иностранных тренеров
"Наши двери для Мамаева открыты". Иванов и Парфенов — откровенно об «Урале»
Обновлено в 15:30
Происшествия
«Победа» заявила об оправданном отказе летевшей на похороны женщине
Женщине, которая просила пустить ее на самолет авиакомпании «Победа», отказали обоснованно. Об этом представитель перевозчика сообщил РБК.
Обновлено в 11:56
Политика
Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33»
Денисова в Москве Омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров об обмене с российской стороны.
Обновлено в 12:16
Политика
Зеленский предложил России свои условия по возвращению в G8
Президент Украины Владимир Зеленский предложил свой способ возвращения России в состав G8.
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия
Севший в кукурузном поле самолет «Уральских авиалиний» утилизируют
Авиакомпания заявила, что никакие части А321 не будут использоваться в дальнейшем Самолет АirbusA321 "Уральских авиалиний", совершивший экстренную посадку в кукурузном поле, утилизируют.
Обновлено в 08:07
Происшествия
Россияне устроят народный сход после массовой драки с цыганами
В селе Подгорное Кемеровской области пройдет народный сход в связи с конфликтом между цыганами и местными жителями.
Обновлено в 03:23
Происшествия
Суд не стал продлевать Навальному арест после симуляции заболевания
Симоновский суд Москвы принял решение не продлевать арест блогеру Алексею Навальному после госпитализации в связи с его «заболеванием».
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Футбол
«Японский Месси» перешел из «Реала» в «Мальорку» на правах аренды
Как сообщает пресс-служба островитян, Кубо перешел в «Мальорку» на правах аренды.
Обновлено в 11:43
Футбол
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Как стало известно «Чемпионату», французский полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла получил разрыв крестообразных связок колена.
Обновлено в 13:47
Происшествия
Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено в 14:08
Здоровье
Российские хирурги массово уволились из-за низкой зарплаты
Шесть врачей из двух хирургических отделений ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле решили уволиться из-за высоких нагрузок и низких зарплат.
Обновлено в 11:27
Футбол
Льоренте может заменить Алексиса в «МЮ»
Бывший нападающий «Тоттенхэма» Фернандо Льоренте может заменить в «Манчестер Юнайтед» Алексиса Санчеса.
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Происшествия
Заблудившуюся под Нижним Новгородом девочку нашли в лесу
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Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
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Обновлено в 10:11
Происшествия
В Санкт-Петербурге уволили 340 полицейских
Всем оперативникам и руководителям отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вручили уведомления о «прекращении или расторжении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел Российской Федерации».
Обновлено в 09:08
Политика
Госдеп назвал причины «нарушения» Россией ДРСМД
США считают, что Россия решила "нарушить" Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за возрастающих угроз вокруг своих границ, заявили в госдепе.
Обновлено в 11:30
Здоровье
На Ставрополье начинается иммунизация против гриппа
В Ставропольский край в рамках национального календаря профилактических прививок пришло 473500 доз вакцины для иммунизации взрослого населения против гриппа.
Обновлено в 10:31
Экономика
РБК: Сбербанк ведет переговоры о покупке 2ГИС
Сбербанк ведет переговоры о покупке картографического сервиса 2ГИС, сообщили знакомые с планами банка источники РБК.
Обновлено в 03:03
Происшествия
Российские врачи прибыли в Турцию на помощь пострадавшей девочке
«Специалисты из Санкт-Петербурга в сопровождении сотрудника генконсульства в Анталье прибыли в университетскую больницу Памуккале для анализа состояния 12-летней россиянки, пострадавшей на отдыхе в Бодруме, и определения во взаимодействии с турецкими врачами оптимальных методов лечения», — сказала РБК Касимова.
Обновлено в 09:13