В интервью «АиФ» композитор рассказал о выступлении Софии Ротару в Сочи, а также о том, почему возник конфликт с Лаймой Вайкуле и по какой причине молодые артисты не попадают в федеральный эфир. Игорь Крутой, отметивший в конце июля 65-летие, растянул празднование юбилея чуть ли не на полгода.

с чего всё началось

Ранее Вайкуле рассказала о причинах конфликта с композитором. Она заявила, что разногласия между ней и Крутым произошли из-за создания в Юрмале фестиваля «Лайма Рандеву» вместо конкурса «Новая волна», который переехал в Сочи.

Директор Вайкуле прокомментировал сообщения о её конфликте с Крутым

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