Футбол

Директор «Удинезе» ожидает перехода Бекао в июлеРИА Новости вчера в 16:45

Спортивный директор "Удинезе" Пьерпаоло Марино ожидает, что защитник Родриго Бекао, который в сезоне-2018/19 выступал за московский футбольный клуб ЦСКА, пополнит состав итальянской команды в июле.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Удинезе» ожидает перехода Бекао в начале июля

Sport24.ruвчера в 14:55

В «Удинезе» ожидают перехода Бекао в июле

Матч ТВвчера в 15:46

Директор «Удинезе»: «Бекао должен к нам присоединиться в начале июля»

Soccer.ruвчера в 16:16

Спортивный директор «Удинезе»: «Бекао присоединится к нам в июле»

Sports.ruвчера в 16:05

Директор «Удинезе» ожидает перехода Бекао в июле

РИА Новостивчера в 16:45

Спортивный директор «Удинезе»: Бекао должен присоединиться к команде в июле

Чемпионатвчера в 15:15

Бекао должен перейти в «Удинезе» в июле

Спорт-Экспрессвчера в 15:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 07:01, Вашингтон
Происшествия

В салонах автодилера «Рольф» проходят обыски

Автодилер "Рольф" заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия.
Обновлено в 06:40
Происшествия

Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи

Обновлено в 06:46
Экономика

Счетная палата нашла нарушения на 1 млрд руб. в работе таможни

Счетная палата проверила работу Центральной базовой таможни (ЦБТ) и нашла нарушения на сумму более 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 04:45
Политика

ДНР и ЛНР согласились передать Киеву пленных

По словам Медведчука, президент Украины Владимир Зеленский ничего не знал про переговоры о передаче пленных граждан, удерживаемых ДНР и ЛНР.
Обновлено в 06:56
Политика

Меркель вновь стало плохо на официальной встрече

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Политика

Парламент Киргизии лишил экс-президента Атамбаева неприкосновенности

Депутаты парламента Киргизии проголосовали за лишение неприкосновенности бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева.
Обновлено в 04:07
Игры

Бывший глава Blizzard объяснил, почему студия отменяет 50% проектов

Бывший глава Blizzard Майк Морхейм, который окончательно покинул компанию в апреле этого года, дал интервью во время конференции Gamelab в Барселоне, где рассказал, почему студия отменяет 50% проектов.
Обновлено в 04:47
Политика

У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:29
Армия и оружие

ФСБ задержала контрабандистов оружия с Украины и из Литвы

Обновлено в 03:00
Общество

Forbes составил рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.
Обновлено в 04:03
Экономика

Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье

Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
Обновлено в 04:11
Происшествия

В Твери задержали вероятного отравителя людей в московских электричках

В Тверской области задержали мужчину, подозреваемого в отравлении пассажира электрички, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская.
Обновлено в 05:24
Политика

Трамп прибыл в Осаку на саммит G20

Президент США Дональд Трамп в четверг прибыл в Осаку, где 28-29 июня пройдет саммит Группы двадцати.
Обновлено в 06:23
Общество

На набережной вдоль Горького появились скамейки, похожие на гробы

На набережной от Малышева до Карла Маркса появились скамейки-гробы.
Обновлено в 06:41
Происшествия

Пожар на месте крушения Ан-24 в Бурятии полностью потушен

Сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар, охвативший 200 квадратных метров, на месте крушения самолета Ан-24 в Бурятии.
Обновлено в 02:58
Авто

Арнольд Шварценеггер разыграл покупателей электрокаров

Обновлено в 04:05
Экономика

Нацбанк Грузии подсчитал ущерб от потери российских туристов

Сокращение потока туристов из России грозит экономике Грузии потерей до $300 млн в 2019 году. Об этом заявили в грузинском Нацбанке 27 июня.
Обновлено в 06:22
Политика

Назван главный источник кибератак на объекты инфраструктуры в России

Основным источником кибератак на российские объекты являются информационные ресурсы в США.
Обновлено в 04:57
Футбол

«Ростов» обыграл «Спартак» в предсезонном матче

«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в матче Кубка «Париматч Премьер».
Обновлено в 00:29
Армия и оружие

Пользователей Сети удивил перехват российских самолетов над Балтикой

Британское издание Daily Mail опубликовало статью о сопровождении британскими истребителями российских военных самолетов в небе над Балтийским морем.
Обновлено в 01:50
Спорт

Российские гребцы взяли золото и бронзу Европейских игр

Обновлено в 06:31
Путешествия

Отельеры Грузии устроили митинг из-за оттока российских туристов

Митинги оппозиции в Тбилиси временно прекратились, зато начались акции грузинских отельеров.
Обновлено вчера в 10:20
Шоу-бизнес

Как принц Уильям отреагирует на нетрадиционную ориентацию своих детей

Накануне принц Уильям посетил лондонскую добровольную благотворительную организацию Albert Kennedy Trus, где ему задали вопрос о том, как он отреагирует, если кто-то из его детей будет нетрадиционной ориентации.
Обновлено в 04:22
Общество

Украинцев выкинули из греческого отеля из-за флагов

Туристов с Украины попросили покинуть греческий отель после вывешивания национальных флагов.
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия

После нападения экс-мэр украинского Конотопа попал в реанимацию

Нападение совершено на бывшего мэра украинского Конотопа, кандидата в депутаты Артема Семенихина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:24
Путешествия

Экс-дочка «Натали Турс» New Travelers прекращает деятельность

С 4 сентября 2018 года работающие под брендом «Натали Турс» туроператоры приостановили деятельность.
Обновлено в 06:48
Хоккей

Генеральный менеджер «Рейнджерс» оценил Шестеркина

Генеральный менеджер "Рейнджерс" Джефф Гортон оценил игру российскиго вратаря Игоря Шестеркина в лагере развития клуба.
Обновлено в 02:18
Политика

Вдова Доренко прокомментировала высказывание Соловьева

Обновлено вчера в 11:03
Происшествия

Худрук саратовского ТЮЗа скончался после падения в оркестровую яму

Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров скончался 27 июня в возрасте 76 лет.
Обновлено в 04:21
Музыка

Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников

«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное