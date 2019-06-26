Футбол

Директор «Удинезе» ожидает перехода Бекао в июлеРИА Новости вчера в 16:45

Спортивный директор "Удинезе" Пьерпаоло Марино ожидает, что защитник Родриго Бекао, который в сезоне-2018/19 выступал за московский футбольный клуб ЦСКА, пополнит состав итальянской команды в июле.
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Защитник ЦСКА отправляется в «Удинезе»

Sport.ruвчера в 18:29

Спортивный директор «Удинезе»: Бекао должен присоединиться к команде в июле

Чемпионатвчера в 15:15

Директор «Удинезе»: «Бекао должен к нам присоединиться в начале июля»

Soccer.ruвчера в 16:16

Спортивный директор «Удинезе»: «Бекао присоединится к нам в июле»

Sports.ruвчера в 16:05

В «Удинезе» ожидают перехода Бекао в июле

Матч ТВвчера в 15:46

«Удинезе» ожидает перехода Бекао в начале июля

Sport24.ruвчера в 14:55

Бекао должен перейти в «Удинезе» в июле

Спорт-Экспрессвчера в 15:09
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 03:57, Вашингтон
Кино

В США умер актер из сериала «Альф»

Обновлено в 03:11
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Дана Борисова прокомментировала слухи об беременности

Телевизионная ведущая Дана Борисова прокомментировала недавние слухи о своей беременности.
Обновлено вчера в 21:13
Политика

«Коммерсантъ» узнал о будущем назначении Евкурова заместителем Шойгу

Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет должность заместителя министра обороны Сергея Шойгу.
Обновлено в 03:28
Происшествия

Скончался упавший в оркестровую яму худрук театра в Саратове

Обновлено в 03:45
Происшествия

Стали известны имена погибших в авиакатастрофе в Бурятии

Стали известны имена погибших членов экипажа при катастрофе Ан-24 в аэропорту Нижнеангарска на севере Бурятии.
Обновлено в 01:58
Политика

Меркель стало плохо на встрече с президентом

Обновлено в 03:31
Политика

МИД РФ направил ноту на тему освобождения украинских моряков

Москва направила Киеву ноту, в которой указывается, что уголовный процесс в отношении 24 украинских моряков, задержанных за нарушение госграницы РФ в Керченском проливе, продолжается.
Обновлено вчера в 21:00
Экономика

АЛРОСА выделит рекордную сумму дивидендов на 73,9 млрд рублей

На прошедшем в Мирном Годовом общем собрании акционеров АЛРОСА утвердили сумму дивидендов за II полугодие 2018 года в размере 100% свободного денежного потока за этот период, что составит 30,3 млрд рублей.
Обновлено вчера в 07:01
Транспорт

Водителей смогут лишать прав за грязные номера

Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное сокрытие номерных знаков.
Обновлено вчера в 07:29
Общество

Чиновница из Владимира призвала россиянок рожать вместо учебы

Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок рожать детей как можно раньше и не верить в то, что сначала нужно получить образование.
Обновлено вчера в 09:33
Музыка

Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников

«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Общество

Принц Уильям разнервничался из-за ориентации своих детей

Принц Уильям признался, что нервничает из-за того, что у его детей может быть нетрадиционная ориентация.
Обновлено вчера в 17:48
Экономика

Два и более кредитов в России выплачивают свыше 40% заёмщиков

Уточнится, что по состоянию на май 2019 года одновременно два и более кредитов имели почти 42,3% заёмщиков в России, три и более — 18,5%. При этом почти 8% граждан обслуживают четыре и более кредитов, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:08
Гаджеты

Intel признала успехи AMD в направлении производства процессоров

Intel признала, что процессор Zen2 от AMD будет «жестким конкурентом» её нового процессора девятого поколения.
Обновлено в 03:07
Политика

Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России

Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.
Обновлено вчера в 17:50
Общество

Роскачество дало рекомендации по выбору зонта

Роскачество разработало экспертные рекомендации по выбору и эксплуатации зонтов, например, сушка в сложенном виде куполом вниз может продлить срок службы, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 01:28
Общество

Россиянка рассказала о причинах выселения украинцев из отеля в Греции

Обновлено в 03:44
Политика

В Конгрессе США дали добро на санкции против «Северного потока-2»

Принятие санкционных ограничений против российских газовых проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» одобрили в Конгрессе.
Обновлено в 02:44
Общество

В МЧС предупредили москвичей о грозе с градом и сильном ветре

Дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра порывами 15–20 м/с сохранятся в Москве до конца суток, отметили в МЧС со ссылкой на Росгидромет.
Обновлено в 01:59
Футбол

«Ростов» обыграл «Спартак» в предсезонном матче

«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в матче Кубка «Париматч Премьер».
Обновлено в 00:29
Общество

Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд

Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".
Обновлено в 01:30
Общество

В Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Иркутской области, где, по данным на утро четверга, из-за паводка было подтоплено свыше 700 жилых домов в шести населенных пунктах.
Обновлено в 03:06
Шоу-бизнес

Поклонники Александра Серова заподозрили певца в ношении памперсов

Поклонники обратили внимание на странную выпуклость под брюками исполнителя. Они решили, что певец теперь носит памперсы из-за недержания.
Обновлено вчера в 23:16
Армия и оружие

Россия поможет укрепить армию и спецслужбы Таджикистана

Россия намерена оказать помощь в укреплении армии и спецслужб Таджикистана на фоне угроз из Афганистна для стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Обновлено в 03:35
Экономика

Хранение пенсий россиян ограничили в соблюдающих санкции банках

Резервы Пенсионного фонда России (ПФР) по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) теперь запрещено размещать в кредитных организациях, которые соблюдают антироссийские ограничительные меры в отношении российских компаний и отраслей.
Обновлено в 02:37
Политика

Премьер Эстонии возмутился возвращением России права голоса в ПАСЕ

Вслед за президентом Эстонии решение восстановить полномочия России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) осудил и глава эстонского правительства Юри Ратас.
Обновлено в 03:50
Армия и оружие

В России создают новый плавающий танк на базе самоходной пушки «Спрут»

Новый легкий плавающий танк разрабатывается в России на базе авиадесантной самоходной противотанковой пушки "Спрут-СДМ1".
Обновлено вчера в 20:18
Экономика

Развлекательные телеканалы стали кандидатами на господдержку

Упоминая о возможности господдержки каналов второго мультиплекса, Минфин в своих методических указаниях ссылается на поручение премьера Дмитрия Медведева от 7 мая 2019 года № ДМ-П39-3687Р.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика

Высшее образование в России стало дороже

Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.
Обновлено вчера в 20:13
Политика

Парламент Киргизии лишил неприкосновенности экс-президента Атамбаева

Депутаты парламента Киргизии большинством голосов лишили неприкосновенности бывшего президента Алмазбека Атамбаева за его действия на посту главы государства, в которых Генпрокуратура выявила признаки коррупции.
Обновлено в 03:29
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