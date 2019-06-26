Футбол
Директор «Удинезе» ожидает перехода Бекао в июлеРИА Новости вчера в 16:45
Спортивный директор "Удинезе" Пьерпаоло Марино ожидает, что защитник Родриго Бекао, который в сезоне-2018/19 выступал за московский футбольный клуб ЦСКА, пополнит состав итальянской команды в июле.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 03:57, Вашингтон
Кино
В США умер актер из сериала «Альф»
Обновлено в 03:11
Шоу-бизнес
Дана Борисова прокомментировала слухи об беременности
Телевизионная ведущая Дана Борисова прокомментировала недавние слухи о своей беременности.
Обновлено вчера в 21:13
Политика
«Коммерсантъ» узнал о будущем назначении Евкурова заместителем Шойгу
Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет должность заместителя министра обороны Сергея Шойгу.
Обновлено в 03:28
Происшествия
Стали известны имена погибших в авиакатастрофе в Бурятии
Стали известны имена погибших членов экипажа при катастрофе Ан-24 в аэропорту Нижнеангарска на севере Бурятии.
Обновлено в 01:58
Политика
Меркель стало плохо на встрече с президентом
Обновлено в 03:31
Политика
МИД РФ направил ноту на тему освобождения украинских моряков
Москва направила Киеву ноту, в которой указывается, что уголовный процесс в отношении 24 украинских моряков, задержанных за нарушение госграницы РФ в Керченском проливе, продолжается.
Обновлено вчера в 21:00
Экономика
АЛРОСА выделит рекордную сумму дивидендов на 73,9 млрд рублей
На прошедшем в Мирном Годовом общем собрании акционеров АЛРОСА утвердили сумму дивидендов за II полугодие 2018 года в размере 100% свободного денежного потока за этот период, что составит 30,3 млрд рублей.
Обновлено вчера в 07:01
Транспорт
Водителей смогут лишать прав за грязные номера
Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное сокрытие номерных знаков.
Обновлено вчера в 07:29
Общество
Чиновница из Владимира призвала россиянок рожать вместо учебы
Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок рожать детей как можно раньше и не верить в то, что сначала нужно получить образование.
Обновлено вчера в 09:33
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Общество
Принц Уильям разнервничался из-за ориентации своих детей
Принц Уильям признался, что нервничает из-за того, что у его детей может быть нетрадиционная ориентация.
Обновлено вчера в 17:48
Экономика
Два и более кредитов в России выплачивают свыше 40% заёмщиков
Уточнится, что по состоянию на май 2019 года одновременно два и более кредитов имели почти 42,3% заёмщиков в России, три и более — 18,5%. При этом почти 8% граждан обслуживают четыре и более кредитов, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:08
Гаджеты
Intel признала успехи AMD в направлении производства процессоров
Intel признала, что процессор Zen2 от AMD будет «жестким конкурентом» её нового процессора девятого поколения.
Обновлено в 03:07
Политика
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России
Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.
Обновлено вчера в 17:50
Общество
Роскачество дало рекомендации по выбору зонта
Роскачество разработало экспертные рекомендации по выбору и эксплуатации зонтов, например, сушка в сложенном виде куполом вниз может продлить срок службы, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 01:28
Политика
В Конгрессе США дали добро на санкции против «Северного потока-2»
Принятие санкционных ограничений против российских газовых проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» одобрили в Конгрессе.
Обновлено в 02:44
Общество
В МЧС предупредили москвичей о грозе с градом и сильном ветре
Дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра порывами 15–20 м/с сохранятся в Москве до конца суток, отметили в МЧС со ссылкой на Росгидромет.
Обновлено в 01:59
Футбол
«Ростов» обыграл «Спартак» в предсезонном матче
«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в матче Кубка «Париматч Премьер».
Обновлено в 00:29
Общество
Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд
Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".
Обновлено в 01:30
Общество
В Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Иркутской области, где, по данным на утро четверга, из-за паводка было подтоплено свыше 700 жилых домов в шести населенных пунктах.
Обновлено в 03:06
Шоу-бизнес
Поклонники Александра Серова заподозрили певца в ношении памперсов
Поклонники обратили внимание на странную выпуклость под брюками исполнителя. Они решили, что певец теперь носит памперсы из-за недержания.
Обновлено вчера в 23:16
Армия и оружие
Россия поможет укрепить армию и спецслужбы Таджикистана
Россия намерена оказать помощь в укреплении армии и спецслужб Таджикистана на фоне угроз из Афганистна для стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Обновлено в 03:35
Экономика
Хранение пенсий россиян ограничили в соблюдающих санкции банках
Резервы Пенсионного фонда России (ПФР) по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) теперь запрещено размещать в кредитных организациях, которые соблюдают антироссийские ограничительные меры в отношении российских компаний и отраслей.
Обновлено в 02:37
Политика
Премьер Эстонии возмутился возвращением России права голоса в ПАСЕ
Вслед за президентом Эстонии решение восстановить полномочия России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) осудил и глава эстонского правительства Юри Ратас.
Обновлено в 03:50
Армия и оружие
В России создают новый плавающий танк на базе самоходной пушки «Спрут»
Новый легкий плавающий танк разрабатывается в России на базе авиадесантной самоходной противотанковой пушки "Спрут-СДМ1".
Обновлено вчера в 20:18
Экономика
Развлекательные телеканалы стали кандидатами на господдержку
Упоминая о возможности господдержки каналов второго мультиплекса, Минфин в своих методических указаниях ссылается на поручение премьера Дмитрия Медведева от 7 мая 2019 года № ДМ-П39-3687Р.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика
Высшее образование в России стало дороже
Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.
Обновлено вчера в 20:13
Политика
Парламент Киргизии лишил неприкосновенности экс-президента Атамбаева
Депутаты парламента Киргизии большинством голосов лишили неприкосновенности бывшего президента Алмазбека Атамбаева за его действия на посту главы государства, в которых Генпрокуратура выявила признаки коррупции.
Обновлено в 03:29