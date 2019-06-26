Футбол
Директор «Удинезе» ожидает перехода Бекао в июлеРИА Новости вчера в 16:45
Спортивный директор "Удинезе" Пьерпаоло Марино ожидает, что защитник Родриго Бекао, который в сезоне-2018/19 выступал за московский футбольный клуб ЦСКА, пополнит состав итальянской команды в июле.
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Наука
Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением
Обновлено вчера в 10:45
Происшествия
В Бурятии потерпел крушение пассажирский Ан-24
В аэропорту Нижнеангарска совершил аварийную посадку пассажирский самолет Ан-24 авикомпании "Ангара", сообщил пресс-секретарь главы республики Бурятия Алексей Фишев.
Обновлено в 00:38
Экономика
Эксперт предрек дальнейший рост стоимости биткоина
В начале мая 2019 года стоимость криптовалюты стала существенно расти.
Обновлено вчера в 10:40
Футбол
Руни забил мяч со своей половины поля в матче MLS
Обновлено вчера в 22:44
Экономика
Высшее образование в России подорожало
"Соизмеримо подорожала и учеба в негосударственных заведениях: с 46,3 тыс. до 55,2 тыс. рублей", - говорится в материале.
Обновлено вчера в 20:53
Политика
Делегации пяти стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ
По данным агентства, парламентарии покинули сессию организации после подтверждения полномочий делегации России в полном объеме.
Обновлено вчера в 14:34
Политика
Москва направила Киеву ноту по вопросу освобождения моряков
Украина получила дипломатическую ноту России об отказе выполнять решение Международного трибунала ООН по морскому праву, в котором упоминается требование к Москве освободить украинских моряков, задержанных в ноябре прошлого года за нарушение госграницы РФ в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 17:57
Экономика
Гройсман пообещал поднять на $19 пенсии для 2,5 млн пенсионеров
С 1 июля правительство Украины поднимет пенсии для 2,5 миллионов граждан с 57 до 76 долл.
Обновлено вчера в 09:21
Здоровье
Диетолог рассказала о полезных для здоровья жирах
К полезным жирам диетолог отнесла и сало. Оно снижает воспалительные процессы.
Обновлено вчера в 09:40
Общество
В Приангарье паводком подтопило почти 600 домов
Пять населенных пунктов оказались подтопленными паводком в Иркутской области. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено вчера в 15:54
Экономика
Власти ограничат хранение пенсионных денег в соблюдающих санкции банках
Резервы Пенсионного фонда России (ПФР) по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) теперь не могут размещаться в банках, которые соблюдают антироссийские санкции в отношении российских компаний и отраслей, следует из постановления правительства, опубликованного на этой неделе.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Тайно оплодотворивший десятки пациенток врач отделался штрафом
80-летнего врача судили, однако он отделался только штрафом в 10 тысяч канадских долларов и отзывом лицензии.
Обновлено вчера в 19:25
Политика
Молдавский политик Плахотнюк возглавлял наркосиндикат — МВД России
МВД России предъявило новое обвинение бывшему лидеру Демократической партии Молдавии бизнесмену Владимиру Плахотнюку — в создании и руководстве преступным сообществом, специализирующемся на международном наркотрафике.
Обновлено вчера в 14:06
Общество
ЦОДД готов выложить список камер видеофиксации в открытый доступ
На заседании Государственного совета Владимир Путин заявил, что целью установки камер слежения на дорогах должно быть сохранение жизней, не нужно их прятать, иначе происходит подмена целей их размещения.
Обновлено вчера в 14:35
Энергетика
Россияне ездят в Казахстан за дешевым российским бензином
Практичные россияне нашли способ сэкономить на заправке своих автомобилей и ездят за российским бензином в соседний Казахстан.
Обновлено вчера в 09:36
Транспорт
На Крымском мосту установлен новый рекорд превышения скорости
Камеры видеонаблюдения на Крымском мосту зафиксировали экстремальное превышение скорости.
Обновлено вчера в 13:07
Общество
Красноярским выпускникам подарили торт с «надгробиями»
С родителями связаться не удалось.
Обновлено вчера в 19:59
Кино
Звезда «Игры престолов» сыграет неудачницу в комедийном сериале
Актриса Мэйси Уильямс, известная по роли Арьи Старк в "Игре престолов", перевоплотится в неудачницу в комедийном сериале студии Sky "Две недели жизни".
Обновлено вчера в 10:42
Общество
Четверть россиян не хотят покидать страну и бросать курить
Курящие мужчины в 22 % случаев признались, что не готовы бросить пагубную привычку, среди женщин эта статистика в три раза ниже — 7 %. Каждый пятый опрошенный (19 %) ответил, что не представляет свою жизнь без автомобиля.
Обновлено вчера в 23:46
Общество
Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей
Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено 25 июня в 14:45
Политика
Запуск спутников «Гонец» из плесецкого космодрома отложен на осень
Запуск трех низкоорбитальных спутников "Гонец-М" с ракетой-носителем "Рокот" из плесецкого космодрома, который ранее планировали в июне, перенесен на осень из-за отсутствия аппаратуры системы управления украинского производства, сообщают РИА Новости.
Обновлено вчера в 21:50
Музыка
Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников
«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Происшествия
Отравителя обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетними
Московский отравитель может быть причастен к сексуальному насилию над несовершеннолетними.
Обновлено вчера в 14:28
Политика
Нарушителей границы предложили лишать имущества
В документе говорится, что российская сторона должна иметь право отобрать автомобиль или иное транспортное средство, на котором осуществлялось незаконное пересечение границы государства.
Обновлено в 00:45
Общество
Расширен список получателей 25%-ной надбавки к пенсии в селах
Правительство расширило перечень «сельских» профессий, представителям которых положена 25%-ная прибавка к пенсии.
Обновлено вчера в 08:21
Политика
КГИ назвал уголовное дело вторым по частоте вариантом участи мэров
Наоборот, избранные мэры чаще подвергаются уголовному преследованию, как «более независимые», выяснил эксперт.
Обновлено вчера в 16:25
Путешествия
Глава Иркутской области допустил запрет пластиковых пакетов на Байкале
Глава Иркутской области Сергей Левченко назвал предложенное Сергеем Ивановым ограничение турпотока на Байкал одним из возможных инструментов для борьбы с загрязнением озера.
Обновлено вчера в 05:15
Происшествия
Девочка с остановившимся на шесть дней сердцем чудом выжила
В китайском городе Шанхай врачи спасли 10-летнюю пациентку, у которой шесть дней не билось сердце.
Обновлено в 00:19
Происшествия
ЧП в Петербурге: водитель без прав сбил коляску с ребенком
Обновлено вчера в 17:44
Интернет
Mozilla представила инструмент для обмана рекламных алгоритмов
Mozilla разработала инструмент Track THIS, который позволяет обмануть алгоритмы браузеров по таргетированию рекламы на определенного пользователя.
Обновлено вчера в 22:59