Происшествия
Директор Третьяковской галереи рассказала о судьбе похищенной картиныТК Звезда 09:07
Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова поделилась деталями относительно судьбы украденного полотна Куинджи. Она выразила благодарность правоохранительным органам и Федеральной службе безопасности РФ за оперативную работу по обнаружению злоумышленника, похитившего картину.
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При первоначальном осмотре каких-либо видимых повреждений на картине не обнаружено. Экспертизу проводит целая группа сотрудников галереи, они используют мобильное оборудование. Мы надеемся, что к концу дня картина окажется в депозитарии Третьяковской галереи.
— Зельфира Трегулова, искусствоведОбщественное телевидение России 07:58
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