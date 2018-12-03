Концертный директор Софии Ротару Игорь Курилев прокомментировал решение артистки отменить свое выступление на церемонии «Песня года». Как оказалось, певица отказалась абсолютно от всех выступлений на территории РФ.

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Концертный директор певицы Софии Ротару Сергей Лавров в беседе с kp.ru прокомментировал отмену выступлений в России.

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