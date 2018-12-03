Музыка
Концертный директор певицы Софии Ротару Сергей Лавров в беседе с kp.ru прокомментировал отмену выступлений в России.
RT на русском09:14
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с чего всё началось
Концертный директор Софии Ротару Игорь Курилев прокомментировал решение артистки отменить свое выступление на церемонии «Песня года». Как оказалось, певица отказалась абсолютно от всех выступлений на территории РФ.Пятый канал09:47
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Директор Софии Ротару об отмене ее выступлений в России: зарабатывать мы будем в Казахстане!
Комсомольская правда07:09
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