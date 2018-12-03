Концертный директор Софии Ротару Игорь Курилев прокомментировал решение артистки отменить свое выступление на церемонии «Песня года». Как оказалось, певица отказалась абсолютно от всех выступлений на территории РФ.

с чего всё началось

Концертный директор Софии Ротару Игорь Курилев рассказал "Пятому каналу", почему певица отменила свое выступление на "Песне года". Курилев подчеркнул, что Ротару отказалась не только от концерта в "Олимпийском", но и от всех выступлений в России.

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