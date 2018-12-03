Музыка
Директор Ротару объяснил отказ певицы от всех выступлений в России
Директор Ротару объяснил отказ певицы от всех выступлений в РоссииРИА Новости10:20
Концертный директор Софии Ротару Игорь Курилев рассказал "Пятому каналу", почему певица отменила свое выступление на "Песне года". Курилев подчеркнул, что Ротару отказалась не только от концерта в "Олимпийском", но и от всех выступлений в России.
РИА Новости10:20
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с чего всё началось
Концертный директор Софии Ротару Игорь Курилев прокомментировал решение артистки отменить свое выступление на церемонии «Песня года». Как оказалось, певица отказалась абсолютно от всех выступлений на территории РФ.Пятый канал09:47
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Директор Софии Ротару об отмене ее выступлений в России: зарабатывать мы будем в Казахстане!
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