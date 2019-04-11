Футбол
Директор РФС Лексаков стал координатором всех сборных РоссииТАСС 05:49
Исполком Российского футбольного союза (РФС) назначил технического директора организации Андрея Лексакова координатором всех сборных страны. Об этом ТАСС сообщил в четверг источник, знакомый с ходом заседания исполкома. Заседание исполкома проходит в четверг в Доме футбола.
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