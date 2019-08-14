В связи с большим количеством информации, слухов и домыслов относительно сорванной 13 августа трансляции ответной игры между "Порту" и "Краснодаром" в рамках 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов креативный директор "Матч ТВ" Гавриил Гордеев выступил с официальным заявлением: — Изначально ФК "Порту" настаивал на продаже ТВ-прав на матч за 200 тысяч евро, что превышает рыночные цены в десятки раз.

с чего всё началось

Одновременно с полученным письмом доступ к ТВ-сигналу был заблокирован. Разумеется, в такие короткие сроки мы никак не могли перевести нужную сумму по банальной причине: все банки уже закрылись.

Директор «Порту» по вопросам коммуникации Франсишку Мораеш рассказал, почему в России была сорвана трансляция ответного матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара» (2:3). По версии «Порту», именно телеканал «Матч ТВ» нарушил договоренности, отказавшись перевести €50 тыс. за полтора часа до начала трансляции.

«Порту» обвинил «Матч ТВ» в срыве трансляции игры с «Краснодаром»

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