Футбол

Директор «Порту» обвинил «Матч ТВ» во лжиRT на русском 09:15

Директор по коммуникациям «Порту» Франсишку Мораес заявил, что клуб не менял условия показа трансляции матча квалификации Лиги чемпионом с «Краснодаром» для российского телеканала «Матч ТВ». «Порту» установил цену в €50 тыс. за трансляцию.
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Гавриил Гордеев
Нам обидно, что мы трансляцию не получили, хоть и договорились. Этим вопросом не я занимаюсь, пытаемся понять, может ли быть какое-то судебное разбирательство. Какие-то санкции должны быть в любом случае.
— Гавриил ГордеевРБК 06:52

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