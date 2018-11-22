Телеведущего Валдиса Пельша экстренно госпитализировали. Он был доставлен в одну из столичных клиник с нарушением ритма сердца.

с чего всё началось

Телеведущий, продюсер, режиссер и музыкант Валдис Пельш не госпитализирован, а проходит плановое обследование перед экспедицией в Антарктиду, сообщил РИА Новости его концертный директор Табриз Шахиди. Ранее в СМИ появилась информация, что Пельша якобы экстренно госпитализировали в Москве.

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