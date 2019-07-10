Футбол

Директор «ПСЖ» объявил новую стратегию клубаГазета.Ru 01:53

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Спортивный директор французского "Пари Сен-Жермен" Леонардо озвучил новую стратегию развития клуба, передает "Чемпионат.com". Бразилец решил потратить этот сезон, чтобы помочь команде выйти на новый уровень.
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Директор «ПСЖ» объявил новую стратегию клуба

Газета.Ru01:53

Спортивный директор «ПСЖ»: «Нам нужно сделать шаг назад, чтобы затем совершить десять вперед»

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Спортивный директор «ПСЖ»: «Нам нужно сделать шаг назад, чтобы затем совершить десять вперед»

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