Певец Филипп Киркоров обрушился с нецензурной лексикой на организаторов музыкального фестиваля «Новая волна» в Сочи. Артисту не понравилось, что подготовка к его выступлению пошла не по запланированному изначально графику.

с чего всё началось

Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости". По его словам, выступление Киркорова было потрясающим, несмотря на эмоциональную репетицию.

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