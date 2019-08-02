Музыка
Газета.RuДиректор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости". По его словам, выступление Киркорова было потрясающим, несмотря на эмоциональную репетицию.
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с чего всё началось
Певец Филипп Киркоров обрушился с нецензурной лексикой на организаторов музыкального фестиваля «Новая волна» в Сочи. Артисту не понравилось, что подготовка к его выступлению пошла не по запланированному изначально графику.Пятый каналвчера в 23:43
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 11:36, Вашингтон
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 11:36, Вашингтон
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