В сети появилось видео, где Киркоров многократно нецензурно обругал организаторов шоу «Новая волна» и заявил, что оно не начнется, пока он не проведет репетицию перед камерами. Также певец на повышенных тонах заметил, что его не волнует, когда запланировано начало концерта.

с чего всё началось

Филипп Киркоров на репетиции был несдержан, но это не повлияло на его выступление на "Новой волне" в Сочи, заявил генеральный директор конкурса Александр Румянцев. В среду на мероприятии состоялась премьера песни Киркорова "Лунный гость".

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