Музыка

РИА НовостиРИА НовостиДиректор «Новой волны» прокомментировал скандал с участием Киркорова

Филипп Киркоров на репетиции был несдержан, но это не повлияло на его выступление на "Новой волне" в Сочи, заявил генеральный директор конкурса Александр Румянцев. В среду на мероприятии состоялась премьера песни Киркорова "Лунный гость".
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с чего всё началось

Пригожин отреагировал на скандал с участием Киркорова на «Новой волне» в Сочи

В сети появилось видео, где Киркоров многократно нецензурно обругал организаторов шоу «Новая волна» и заявил, что оно не начнется, пока он не проведет репетицию перед камерами. Также певец на повышенных тонах заметил, что его не волнует, когда запланировано начало концерта.
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Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым

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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 07:02, Вашингтон

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Советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор и продюсер. Народный артист Российской Федерации, Народный артист Украины, Народный артист Молдавии.
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