Музыка
РИА НовостиДиректор «Новой волны» прокомментировал скандал с участием Киркорова
Филипп Киркоров на репетиции был несдержан, но это не повлияло на его выступление на "Новой волне" в Сочи, заявил генеральный директор конкурса Александр Румянцев. В среду на мероприятии состоялась премьера песни Киркорова "Лунный гость".
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с чего всё началось
В сети появилось видео, где Киркоров многократно нецензурно обругал организаторов шоу «Новая волна» и заявил, что оно не начнется, пока он не проведет репетицию перед камерами. Также певец на повышенных тонах заметил, что его не волнует, когда запланировано начало концерта.ФАН05:01
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 07:02, Вашингтон
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