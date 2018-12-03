Космос

Директор NASA поблагодарил Рогозина за успешный запуск «Союза МС-11»
Москва 24
08:17

Благодарность за успешный запуск космического корабля "Союз МС-11" главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину выразил директор NASA Джим Брайденстайн. Запись появилась в Twitter руководителя американского космического агентства.
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Российский политик. Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» с 24 мая 2018 года. Доктор философских наук, доктор технических наук.
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Джим Брайденстайн
Американский политик
Американский политик-республиканец, член Палаты представителей США от 1-го избирательного округа Оклахомы, c 2018 года директор НАСА. Учился в Университете Райса и Корнеллском университете.
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