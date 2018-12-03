Космос
Директор NASA поблагодарил Рогозина за успешный запуск «Союза МС-11»
Директор NASA поблагодарил Рогозина за успешный запуск «Союза МС-11»Москва 2408:17
Благодарность за успешный запуск космического корабля "Союз МС-11" главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину выразил директор NASA Джим Брайденстайн. Запись появилась в Twitter руководителя американского космического агентства.
Москва 2408:17
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