Благодарность за успешный запуск космического корабля "Союз МС-11" главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину выразил директор NASA Джим Брайденстайн. Запись появилась в Twitter руководителя американского космического агентства.

Космос Космос Рогозин: Следующий пилотируемый запуск к МКС состоится 1 марта

Космос Космос Зонд OSIRIS-Rex вышел на орбиту астероида Бенну 3 декабря 2018 года около 20:00 по Москве космический аппарат OSIRIS-Rex достиг астероида Бенну и вышел на орбиту вокруг него.

Космос Космос LIGO сообщила о четырех новых гравитационных волнах К настоящему времени группа LIGO сообщила о семи гравитационных волнах (шесть волн от слияния черных дыр и одна от нейтронных звезд), а ученые, руководившие экспериментом, получили Нобелевскую премию по физике.

Космос Космос Наблюдения из Пулковской обсерватории могут перенести под Кисловодск В РАН будут изучать вопрос переноса наблюдений из главной на сегодня астрономической обсерватории страны – Пулковской, что под Санкт-Петербургом, в район Кисловодска, где расположена высокогорная станция.

Космос Космос Вьетнам отправит на орбиту исследовательский спутник в 2019 году Вьетнам намерен в январе 2019 года направить на околоземную орбиту самостоятельно построенный исследовательский спутник MicroDragon.

Космос Космос Учёные раскрыли главный секрет чёрных дыр Учёные из Национальной астрономической обсерватории в Японии выяснили, что на самом деле чёрные дыры представляют собой скопления нескольких видов газа, которые смешиваются внутри образования и постоянно "взрываются" наружу.

Космос Космос На Восточном завершился первый этап сборки «Союза-2.1а» Четвертый пуск с космодрома Восточный запланирован на на 27 декабря 2018 года.

Космос Космос Модуль NASA начнет исследования недр Марса В NASA заявили о том, что посадочный модуль InSight благополучно опустился на песочную поверхность Марса в конце ноября.

Космос Космос Kepler в деталях заснял гибель звезды Как сообщается на сайте Австралийского национального университета (ANU), астрономы стали свидетелями давней гибели звезды в далекой галактике.

Космос Космос Virgin Galactic отправит людей в космос до конца года Миллиардер Ричард Брэнсон, глава Virgin Galactic, уточнил дату первого полета своего суборбитального корабля: до Рождества в космос отправятся пилоты-испытатели, а вслед за ними и первые космические туристы, которые убедятся, что Земля круглая, и получат "крылья астронавта".

Космос Космос Ученые составили оценку яркости Вселенной Ученые провели всестороннее исследование яркости светил в наблюдаемом космосе и составили оценку яркости Вселенной.

Космос Космос В небе над Кемеровом заметили НЛО Вечером в понедельник, 3 декабря, в небе над Кемеровом пролетел неопознанный объект — очевидцы странного явления сообщили об этом в соцсетях.

Космос Космос Космонавт Кононенко рассказал о желании обладать способностями Венома

Космос Космос Россия планирует построить обитаемую лунную базу Развернуть базу на поверхности Луны Россия планирует в период с 2036 года по 2040-й.