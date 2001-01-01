Футбол
Директор «Барселоны» подтвердил переход Коутиньо в «Баварию»Чемпионат 14:32
Директор «Барселоны» по институциональным отношениям Гильермо Амор подтвердил информацию о переходе бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо в «Баварию», сообщает Marca. Тем не менее подчеркнул, что пока согласованы не все детали сделки.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 16:01, Ашберн
Происшествия
У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин
Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено в 12:56
Происшествия
Экс-владелец ФК «Кубань» приговорён к девяти годам лишения свободы
Бывший владелец краснодарского футбольного клуба «Кубань» и генеральный директор украинской металлургической корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Олег Мкртчан приговорён к девяти годам лишения свободы за мошенничество.
Обновлено в 08:52
Происшествия
Россиянина задержали на Украине за нападение на депутата Рады
На Украине задержали россиянина, который вместе с другими злоумышленниками применил слезоточивый газ против депутата Верховной рады и облил его «жидкостью с резким неприятным запахом», сообщается на сайте управления Национальной полиции по Киевской области.
Обновлено в 13:29
Футбол
Матч «Спартака» с «Крыльями Советов» перенесен
Матч седьмого тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Спартаком» перенесен.
Обновлено в 12:02
Здоровье
В НИИ детской хирургии начали применять новый метод лечения уролитиаза
Институт намерен развивать два метода литотрипсии для больных детей.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Пираты захватили судно у берегов Камеруна с россиянами на борту
У берегов Камеруна пираты захватили судно, на борту которого находились трое россиян.
Обновлено в 09:06
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 130 рублей
Минимальный размер оплаты труда с 2020 года может составить 12 130 рублей, соответствующий документ Минтруда опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 07:46
Происшествия
СМИ сообщили о 400 застрявших в аэропорту Антальи российских туристах
Рейс авиакомпании Nordwind из Антальи в Санкт Петербург задерживается более чем на 13 часов, сообщает "Фонтанка".
Обновлено в 14:36
Происшествия
В Подмосковье завели уголовное дело на «вора в законе» Огонька
Подмосковное МВД возбудило уголовное дело в отношении криминального авторитета Александра Окунева, известного под прозвищем Саша Огонек.
Обновлено в 08:15
Общество
Жители России назвали слова пилота «Уральских авиалиний» новым символом эпохи
Слова пилота «Уральских авиалиний», который сегодня в связи с аварийной ситуацией совершил жесткую посадку после взлета возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского — в кукурузном поле, назвали новым символом эпохи.
Обновлено вчера в 09:01
Транспорт
РЖД разрабатывают маршрут из Москвы в Карелию через Петербург
"Российские железные дороги" рассматривают возможность организации пассажирского маршрута из Москвы в Карелию через Санкт-Петербург.
Обновлено в 13:54
Футбол
«Зенит» победил «Ахмат» в молодежном первенстве России
Матч прошел в рамках шестого тура молодежного первенства России. На поле встретились «Зенит» и «Ахмат».
Обновлено в 14:28
Гаджеты
Apple Watch Series 5 получит OLED-дисплей от Japan Display
Japan Display станет поставщиком OLED-дисплеев для новых Apple Watch Series 5, запуск которых запланирован на вторую половину 2019 года.
Обновлено в 15:28
Общество
В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней
Обновлено в 13:44
Общество
К организаторам акций в Москве подали иски на сумму 13 млн рублей
«Мосгортранс» и другие организации подали иски о возмещении ущерба к инициаторам акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на сумму около 13 млн рублей.
Обновлено в 14:28
Политика
«Яндекс» счел слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости»
В «Яндексе» в ответ на запрос РБК назвали слухами сообщения о том, что компания рассматривает вариант закрыть свой новостной агрегатор.
Обновлено в 13:51
Футбол
«Оренбург» сыграл вничью с «Сочи», Заболотный заработал пенальти
В домашнем матче 6-го тура РПЛ «Оренбург» сыграл вничью с «Сочи» (1:1). Лучшим игроком встречи признан полузащитник хозяев Даниэль Мишкич.
Обновлено в 12:59
Общество
Журналисты собирают деньги для выплаты штрафов за участие в акции в поддержку Ивана Голунова
На сайте проекта "Подельник", который запустили Елизавета Нестерова и Илья Азар, отмечается, что всего были задержаны более 500 человек, на оплату их штрафов необходимо собрать почти 2,5 миллиона рублей.
Обновлено в 14:30
Политика
Против главы СБУ возбудили уголовное дело
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело против главы Службы безопасности (СБУ) Василия Грицака.
Обновлено в 12:16
Космос
Космоплан Dream Chaser запустят ракетой Vulcan
Sierra Nevada Corp планировала использовать для его вывода на орбиту ракеты Atlas V, Delta IV Heavy и Falcon Heavy.
Обновлено в 06:25
Происшествия
Украинский суд арестовал Грымчака с правом внесения залога в 6 млн грн
В постановлении говорится, что Грымчаку избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 6 млн грн. Об этом сообщает "Интерфакс — Украина".
Обновлено в 15:26
Политика
Зеленский украсил офис картинами с шаурмой и обнаженной девушкой
Замдиректора музея истории Киева Татьяна Костенко поделилась фотографиями картин современных художников, которые президент Украины Владимир Зеленский выбрал для своего офиса.
Обновлено в 08:25
Футбол
«СЭ»: Круговой склоняется к переходу в «Зенит», а не в ЦСКА
Футболист склонен принять предложение «Зенита», а не ЦСКА, сообщает «Спорт-Экспресс». Оба клуба предложили «Уфе» 2 млн евро за Кругового.
Обновлено в 13:32
Наука
Ученые выяснили, как добиться от женщин интима
Обновлено в 07:41
Шоу-бизнес
Старший сын певицы Жасмин вырос настоящим красавцем
Поклонники заметили, что именинник вырос настоящим красавцем и наверняка мама им очень гордится.
Обновлено в 02:52
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых авто
Обновлено 13 августа в 19:56