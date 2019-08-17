Футбол

Директор «Барселоны» подтвердил переход Коутиньо в «Баварию»Чемпионат 14:32

Директор «Барселоны» по институциональным отношениям Гильермо Амор подтвердил информацию о переходе бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо в «Баварию», сообщает Marca. Тем не менее подчеркнул, что пока согласованы не все детали сделки.
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В «Баварии» подтвердили аренду Коутиньо у «Барселоны»

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Директор «Барселоны» Амор подтвердил принципиальную договоренность с «Баварией» по Коутиньо

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СМИ: «Барселона» согласовала переход Коутинью в «Баварию»

Спорт-Экспресс14:49

Директор «Барселоны» подтвердил трансфер Коутинью в «Баварию»

Матч ТВ15:00
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 17:34, Ашберн
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Экономика

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Отельеры призывают власти республики возместить им материальный ущерб, причиненный массовым оттоком российских туристов.
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Общество

В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней

Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за возможных ливней и смерчей и распорядились свернуть палаточные лагеря у рек, сообщает администрация города.
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Назвавший протестующих «щенками» Пригожин объяснился

Продюсер Иосиф Пригожин, назвавший участников протестов в Москве «щенками», объяснил свою точку зрения.
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Гол Кришито помог «Дженоа» обыграть «Имолезе» в Кубке Италии

В третьем раунде Кубка Италии «Дженоа» разгромил «Имолезе» — 4:1. В составе победителей отличились экс-защитник «Зенита» Доменико Кришито, Рикардо Сапонара, Паоло Гильоне и Лассе Шене.
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В Махачкале арестовали блогера, насмерть сбившего мужчину

Обновлено в 16:03
Экономика

Минтруд предложил повысить МРОТ

Минтруд рассказал о возможном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 07:45
Футбол

Эдин Джеко продлил контракт с «Ромой»

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко продлил контракт с клубом до 2022, информирует пресс-служба римлян.
Обновлено в 16:01
Происшествия

Пираты захватили судно у берегов Камеруна с россиянами на борту

Обновлено в 09:06
Политика

ЦИК Украины распустил избирком в Черниговской области

Центральная избирательная комиссия Украины сообщила о досрочном прекращении полномочий окружной избирательной комиссии (ОИК) 210-го одномандатного округа в городе Прилуки (Черниговская область) из-за несвоевременной подачи документов об итогах голосования на выборах в Раду.
Обновлено в 10:41
Происшествия

Украинский суд арестовал Грымчака с правом внесения залога в 6 млн грн

В постановлении говорится, что Грымчаку избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 6 млн грн. Об этом сообщает "Интерфакс — Украина".
Обновлено в 15:26
Общество

Опрошенные россияне назвали справедливую зарплату

Страховая компания «Сбербанк страхование жизни» провела в 39 российских городах исследование с целью выяснить, какую зарплату россияне считают справедливой.
Обновлено вчера в 01:29
Политика

Игорь Стрелков: «Рано или поздно эта война перейдет в горячую стадию»

Справка "МК" Игорь Всеволодович Гиркин (псевдоним — Игорь Иванович Стрелков) родился в 1970 г. в Москве.
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Политика

Кадыров поделился подробностями разговора с Путиным после смерти отца

Обновлено в 08:50
Происшествия

У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин

Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено в 12:56
Происшествия

Таможня объяснила возбуждение дела из-за покупки лекарства для ребенка

Федеральная таможенная служба (ФТС) объяснила, почему возбудила уголовное дело в отношении матери больного ребенка, купившей лекарство «Фризиум» в интернете.
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Армия и оружие

Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем

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Умерла нидерландская принцесса Кристина

По данным Royal Central, принцесса долгое время боролась с раком костей.
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Футбол

Карпин уснул в кинотеатре перед матчем с «Уфой»

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Футбол

«Барселона» проиграла «Атлетику» на старте чемпионата Испании

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«Витесс» Слуцкого разгромил «Зволле» и вышел на первое место

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В России могут запретить продажи леса в Китай

По словам министра, Москва может запретить продажи леса в Китай. Пекин должен поспособствовать решению проблемы с незаконной вырубкой лесов.
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Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой

Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.
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«Теперь готовимся к большому дерби». Шюррле ждет матч с ЦСКА

Нападающий «Спартака» Андре Шюррле поблагодарил фанатов красно-белых за поддержку в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы с «Туном» (2:1) и заявил, что ждет дерби с ЦСКА.
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Армия и оружие

Российские самолеты Су-57Э и Ил-112ВЭ презентуют на МАКС-2019

На МАКС-2019 презентуют российские Су-57Э и Ил-112В, в ходе авиасалона покажут экспортные варианты летательных аппаратов.
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Космос

Virgin Galactic представила новый космопорт

Компания Virgin Galactic продемонстрировала журналистам новый космопорт в штате Нью-Мексико (США).
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Instagram Бузовой требуют заблокировать из-за шутки про блокаду

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Бразильский футболист, выступающий на позиции полузащитника и нападающего клуба «Барселона» и сборной Бразилии.
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Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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