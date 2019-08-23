Шоу-бизнес

Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисыИзвестия 06:57

Концертный директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы. По словам Стаса Христова, у звезды сериала «Моя прекрасная няня» со здоровьем всё в порядке.
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с чего всё началось

«Диагноз не называют, эту тему пытаются замять»: Анастасия Заворотнюк отменяет спектакли на фоне слухов о раке мозга

Фотографам позировала вся большая и дружная семья: Настя с малышкой Милой на руках, ее муж - 48-летний фигурист Петр Чернышев, для которого этот ребенок стал первенцем, старшие дети Заворотнюк от предыдущего брака - 18-летний Майкл и 23-летняя Анна, а также мама актрисы Валентина Борисовна.
Комсомольская правда05:26

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Концертный директор 48-летней Анастасии Заворотнюк рассказал о ее здоровье

Passion.ru11:57

Директор Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы

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Запрет на выезд из страны: на успешном лечении Заворотнюк ставят крест

Дни.ру14:25

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Анастасия Заворотнюк отменила спектакли после слухов о раке мозга

StarHit.ruвчера в 16:00
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Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.
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Вылет SSJ100 из Набережных Челнов в Москву отменили по техпричинам

Обновлено в 12:35
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В Севастополе организовали бесплатные показы фильмов в честь Дня российского кино.
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Переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен, но «не сию секунду», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Исследователи засняли повреждения «Титаника»

В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
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Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами чиновников

Регионами с самыми высокими зарплатами муниципальных чиновников оказались Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.
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Михалков рассказал о своём восстановлении после семи операций

Режиссёр Никита Михалков в беседе с URA.RU рассказал о своём восстановлении после семи операций.
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