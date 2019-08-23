Фотографам позировала вся большая и дружная семья: Настя с малышкой Милой на руках, ее муж - 48-летний фигурист Петр Чернышев, для которого этот ребенок стал первенцем, старшие дети Заворотнюк от предыдущего брака - 18-летний Майкл и 23-летняя Анна, а также мама актрисы Валентина Борисовна.

с чего всё началось

Концертный директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы. По словам Стаса Христова, у звезды сериала «Моя прекрасная няня» со здоровьем всё в порядке.

Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы

Хоккей Вячеслав Фетисов: «Кузнецов опозорил страну. Не понимаю, чем он думал» Советский и российский хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов поделился мнением о ситуации с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым.

Футбол Сутормин объяснил, как перешел в «Зенит» за 50 тысяч рублей 20 августа появилась информация, что в обоих случаях клуб-продавец получил от покупателя 50 тысяч рублей, а не сумму, приблизительно равную рыночной стоимости Сутормина.

Происшествия Управляющий отеля обвинил родителей пострадавшей девочки в Турции Управляющий отеля Sunhill в турецком Бодруме назвал родителей 12-летней россиянки виновными в трагедии, в результате которой руку девочки засосал насос бассейна.

Армия и оружие Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.

Общество Большинство регионов РФ срывают майские указы по зарплатам бюджетников В России по итогам первой половины 2019 года только четыре региона полностью выполняют майские указы президента о повышении зарплат бюджетников до средних по области.

Кино Disney решил закрыть сериал о жизни сказочных злодеев По данным источника, главными героями ленты могли стать морская ведьма Урсула из мультфильма «Русалочка», злая мачеха из «Белоснежки», а также многие другие отрицательные персонажи из сказочной вселенной Disney.

Армия и оружие Более 120 палестинцев пострадали в стычках на границе Газы По меньшей мере 122 палестинца пострадали в пятницу в столкновениях с израильскими военнослужащими на границе сектора Газа.

Политика Песков констатировал начало диалога Путина и Зеленского Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков 23 августа в ходе брифинга констатировал начало диалога между Россией и Украиной.

Футбол У экс-футболиста «Спартака» Кулькова обнаружили рак У бывшего футболиста московского "Спартака" Василия Кулькова диагностирован плоскоклеточный рак пищевода, сообщается на сайте организации болельщиков "красно-белых" "Фратрия" со ссылкой на родственников экс-игрока, который в настоящее время является членом тренерского штаба академии клуба.

Кино День российского кино отметят в Севастополе бесплатными сеансами В Севастополе организовали бесплатные показы фильмов в честь Дня российского кино.

Политика Мария Захарова станцевала лезгинку Официальный представитель МИД Россиии Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой на молодежном форуме «Машук-2019».

Политика Медведев назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю Переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен, но «не сию секунду», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Армия и оружие Нацгвардию Украины решено вывести с Донбасса Ранее в ДНР сообщали, что штаб операции объединенных сил («ООС») решил вывести с позиций подразделения националистического полка «Азов».

Политика Борис Джонсон записал видео к дню независимости Украины на мове Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записал видео на украинском к дню независимости страны, передает РИА "Новости".

Общество Исследователи засняли повреждения «Титаника» В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.

Кино Экранизация «Метро 2033» Дмитрия Глуховского выйдет в 2022 году Во время онлайн-трансляции телеканала ТВ-3 во «ВКонтакте» Дмитрий Глуховский сообщил о готовящей экранизации его романа «Метро 2033», которая увидит свет 1 января 2022 года.

Наука Впервые измерена масса нейтрино Ранее была установлена примерная суммарная масса всех видов нейтрино.

Общество Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами чиновников Регионами с самыми высокими зарплатами муниципальных чиновников оказались Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.

Политика Трамп и премьер Дании обсудили дальнейшее развитие сотрудничества Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в четверг провела "конструктивный телефонный разговор" с президентом США Дональдом Трампом.

Футбол Дивеев: в первые пару дней было обидное чувство, что проиграли дерби «Спартаку» Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился эмоциями о прошедшем дерби со "Спартаком" в 6-м туре Российской Премьер-Лиги, которое завершилось поражением для красно-синих со счётом 1:2.