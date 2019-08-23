Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисыИзвестия 06:57
Концертный директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы. По словам Стаса Христова, у звезды сериала «Моя прекрасная няня» со здоровьем всё в порядке.
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с чего всё началось
«Диагноз не называют, эту тему пытаются замять»: Анастасия Заворотнюк отменяет спектакли на фоне слухов о раке мозга
Фотографам позировала вся большая и дружная семья: Настя с малышкой Милой на руках, ее муж - 48-летний фигурист Петр Чернышев, для которого этот ребенок стал первенцем, старшие дети Заворотнюк от предыдущего брака - 18-летний Майкл и 23-летняя Анна, а также мама актрисы Валентина Борисовна.Комсомольская правда05:26
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Анастасия Заворотнюк отменила спектакли после слухов о раке: фотогалерея «няни»
Московский Комсомолец13:32
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Управляющий отеля Sunhill в турецком Бодруме назвал родителей 12-летней россиянки виновными в трагедии, в результате которой руку девочки засосал насос бассейна.
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Обновлено в 06:40
Кино
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В Севастополе организовали бесплатные показы фильмов в честь Дня российского кино.
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Обновлено вчера в 12:15
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Армия и оружие
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Обновлено в 14:16
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
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Кино
Экранизация «Метро 2033» Дмитрия Глуховского выйдет в 2022 году
Во время онлайн-трансляции телеканала ТВ-3 во «ВКонтакте» Дмитрий Глуховский сообщил о готовящей экранизации его романа «Метро 2033», которая увидит свет 1 января 2022 года.
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В США запустили продажи футболок с американской Гренландией
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Наука
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Транспорт
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В Москве ограничат движение на нескольких улицах из-за проведения концерта, посвященного Дню российского флага.
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Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами чиновников
Регионами с самыми высокими зарплатами муниципальных чиновников оказались Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.
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Трамп и премьер Дании обсудили дальнейшее развитие сотрудничества
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в четверг провела "конструктивный телефонный разговор" с президентом США Дональдом Трампом.
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Футбол
Дивеев: в первые пару дней было обидное чувство, что проиграли дерби «Спартаку»
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился эмоциями о прошедшем дерби со "Спартаком" в 6-м туре Российской Премьер-Лиги, которое завершилось поражением для красно-синих со счётом 1:2.
Обновлено в 09:50
Культура
Михалков рассказал о своём восстановлении после семи операций
Режиссёр Никита Михалков в беседе с URA.RU рассказал о своём восстановлении после семи операций.
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