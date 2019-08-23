Шоу-бизнес

Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисыИзвестия 06:57

Концертный директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы. По словам Стаса Христова, у звезды сериала «Моя прекрасная няня» со здоровьем всё в порядке.
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Директор Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы

Концертный директор Анастасии Заворотнюк в беседе с журналистом РЕН ТВ опроверг слухи о раке мозга у актрисы. По словам Стаса Христова, у звезды сериала "Моя прекрасная няня" все в порядке.
РЕН ТВ06:31

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Концертный директор прокомментировал информацию об онкологии у Заворотнюк

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23-летняя дочь Заворотнюк навестила маму в Москве

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Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы

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Концертный директор 48-летней Анастасии Заворотнюк рассказал о ее здоровье

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Дни.ру10:32

Директор Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы

РЕН ТВ06:31

Анастасия Заворотнюк отменила спектакли после слухов о раке мозга

StarHit.ruвчера в 16:00
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Пресненский суд Москвы арестовал главу налоговой инспекции по Южному административному округу Марию Андреянову, обвиняемую в получении взятки в особо крупном размере.
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МАК закончил расшифровывать черные ящики аварийно севшего в поле А321

В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) закончили расшифровывать черные ящики, взятые с аварийно приземлившегося в кукурузном поле Подмосковья А321 "Уральских авиалиний".
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Происшествия

Чеченский исламист застрелен в Берлине

В Берлине застрелен уроженец Чечни, известный полиции исламист. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники в столичной полиции.
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Происшествия

В Ижевске 20 человек пострадали при ДТП с автобусом

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Политика

В Крыму отреагировали на решение The Guardian убрать подпись к фото

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В НХЛ отреагировали на отстранение хоккеиста Кузнецова за кокаин

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Заблудившаяся в лесу пятилетняя Зарина рассказала, как смогла выжить

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Исследователи засняли повреждения «Титаника»

В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено вчера в 11:18
Футбол

Сборная Шотландии лишилась вратаря перед игрой с Россией

Сборная Шотландии 6 сентября сыграет с командой России, а спустя четыре дня встретится с Бельгией.
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Путин отреагировал на испытание Штатами запрещенной ДРСМД ракеты

Испытания Соединенными Штатами крылатой ракеты наземного базирования всего через 16 дней после выхода из ДРСМД свидетельствует о том, что они давно нарушают договор, заявил Владимир Путин.
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Политика

Суд арестовал Дмитрия Гудкова еще на десять суток

Коптевский районный суд Москвы арестовал экс-кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова за публикацию в соцсетях призывов выйти на несанкционированный митинг 27 июля, сообщает «Новая газета» со ссылкой на пресс-секретаря политика Алексея Обухова.
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Общество

Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох

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Общество

Чиновники подготовили для россиян очередные нововведения

Российские чиновники традиционно подготовили для жителей нашей страны очередные нововведения, которые вступят в силу с 1 сентября, сообщает News.ru.
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15-летний российский ватерполист умер на сборах в Болгарии

Обновлено в 11:45
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24-летняя женщина скончалась во время родов на Ставрополье

24-летняя женщина скончалась во время родов в больнице в Курсавке на Ставрополье.
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Медведев назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю

Переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен, но «не сию секунду», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Экономика

Минтруд увеличил прожиточный минимум на второй квартал

Минтруд повысил величину прожиточного минимума за второй квартал. В целом по России он составляет 11 тысяч 185 рублей.
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Происшествия

Участников перестрелки в Краснодаре было не менее 30 – СК

Обновлено в 12:57
Политика

Трамп потребовал от американских компаний уйти из Китая

«Нашим великим американским компаниям приказано немедленно начать поиск альтернативы Китаю, в том числе начать переносить производство на родину и делать свою продукцию на территории США.», — написал он.
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Происшествия

В Сочи совершил аварийную посадку самолет «Уральских авиалиний»

Обновлено в 09:02
Общество

В Чечне открыли крупнейшую в Европе мечеть

Крупнейшую в Европе мечеть открыли в чеченском городе Шали. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщает «РИА Новости».
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В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в изнасиловании полицейских

Обновлено вчера в 15:20
Политика

Адвокат Трампа обсудил с помощником Зеленского «дело Байдена»

Стороны обсуждали возможное влияние кандидата в президенты США Джо Байдена на уход Виктора Шокина с поста генпрокурора Украины в 2016 году.
Обновлено вчера в 07:14
Политика

Госдеп подтвердил введение санкций по делу Скрипалей с 26 августа

В начале августа Госдеп объявил о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом об отравлении в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
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Политика

Борис Джонсон записал видео с бандеровским приветствием

Глава британского правительства Борис Джонсон вместе с сотрудниками украинского посольства в Соединенном Королевстве поздравил украинцев с Днем независимости бандеровским приветствием «Слава Украине!».
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Сутормин в конце июня перешел из "Оренбурга" в казанский "Рубин", а уже в начале июля было объявлено, что 25-летний полузащитник стал игроком "Зенита".
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Происшествия

Число погибших при камнепаде в Дагестане увеличилось до трех человек

Три человека погибли, еще один пострадал в результате камнепада в Цумадинском районе Дагестана, сообщил РИА Новости представитель МВД по республике.
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Кино

На Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера подали иск в России

В Арбитражный суд Москвы было подано исковое заявление на 216,6 млн рублей в отношении китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера со стороны конкурсного управляющего "Русской фильм-группы" Кирилла Бодрова, пишут "Ведомости" со ссылкой на копию документа.
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Британки нашли капсулу времени с «пугающе точным» предсказанием

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Анастасия Заворотнюк
Российская актриса
Российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
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