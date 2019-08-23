Концертный директор Анастасии Заворотнюк в беседе с журналистом РЕН ТВ опроверг слухи о раке мозга у актрисы. По словам Стаса Христова, у звезды сериала "Моя прекрасная няня" все в порядке.

с чего всё началось

Концертный директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы. По словам Стаса Христова, у звезды сериала «Моя прекрасная няня» со здоровьем всё в порядке.

Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы

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