Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисыИзвестия 06:57
Концертный директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы. По словам Стаса Христова, у звезды сериала «Моя прекрасная няня» со здоровьем всё в порядке.
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с чего всё началось
Концертный директор Анастасии Заворотнюк в беседе с журналистом РЕН ТВ опроверг слухи о раке мозга у актрисы. По словам Стаса Христова, у звезды сериала "Моя прекрасная няня" все в порядке.РЕН ТВ06:31
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