Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисыИзвестия 06:57
Концертный директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы. По словам Стаса Христова, у звезды сериала «Моя прекрасная няня» со здоровьем всё в порядке.
Читать в источнике
Оценить30
с чего всё началось
Концертный директор Анастасии Заворотнюк в беседе с журналистом РЕН ТВ опроверг слухи о раке мозга у актрисы. По словам Стаса Христова, у звезды сериала "Моя прекрасная няня" все в порядке.РЕН ТВ06:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 08:48, Ашберн
Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу 5-летнюю девочку
Обновлено 21 августа в 16:21
Экономика
Группа ГАЗ может перейти на четырехдневную рабочую неделю
Переход на неполную рабочую неделю может потребоваться из-за ухудшения ситуации на рынке коммерческого транспорта и последствий санкций, пояснили в компании.
Обновлено в 02:53
Футбол
Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА
Португалия еще больше приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА по итогам матчей этой недели.
Обновлено в 04:16
Политика
Британская The Guardian признала российский статус Крыма
Мировые издания, поисковые сервисы, различные интернет-ресурсы периодически обозначают Крым российской территорией, независимо от официальной позиции правительств их стран.
Обновлено в 06:31
Хоккей
Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за кокаин
Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт организации.
Обновлено в 08:12
Политика
Путин обсудил с Эрдоганом вопросы сирийского урегулирования
Путин обсудил с Эрдоганом вопросы сирийского урегулирования, включая проводимую Россией, Турцией и Ираном совместно с ООН работу по формированию и запуску Конституционного комитета.
Обновлено в 08:08
Армия и оружие
Президент провел совещание с постоянными членами СБ
Обновлено в 06:13
Происшествия
Лечившие пострадавших под Северодвинском врачи не заразились радиацией
Ранее СМИ писали, что медики Архангельской областной больницы заявили, что их не предупредили о том, что доставленные пострадавшие при взрыве под Северодвинском люди были заражены радиацией.
Обновлено в 08:35
Шоу-бизнес
Егор Крид и Алеся Кафельникова развлекаются вместе в Барселоне
Егор Крид развлекается вместе с Алесей Кафельниковой в Барселоне.
Обновлено в 06:53
Политика
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном
Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider.
Обновлено вчера в 16:23
Футбол
«Ростов» пригласил Карасёва на матч с «Рубином»
"Ростов" обратился к арбитру Сергею Карасёву с приглашением на матч 7-го тура РПЛ против "Рубина".
Обновлено в 07:32
Общество
В России запретят вешать кондиционеры на фасады объектов культуры
Правительство РФ хочет запретить устанавливать кондиционеры и спутниковые антенны на фасадах памятников культурного наследия.
Обновлено в 03:36
Спорт
Логинов объяснил свой отказ подписывать контракт с СБР
Российский биатлонист Александр Логинов объяснил ситуацию с контрактом с Союзом биатлонистов России (СБР), передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:49
Музыка
В Москве открывается фестиваль военных оркестров «Спасская башня»
Как заверили устроители, "Спасская башня" не имеет аналогов в мире и подтверждает статус одного из крупнейших международных культурных проектов России: за минувшие 12 лет фестиваль принял более 160 коллективов из 54 стран и вошел в тройку самых известных военно-музыкальных смотров мира.
Обновлено в 04:48
Общество
Собянин осмотрел ход работ по благоустройству поймы реки Яузы
В пятницу ход строительных работ оценил мэр Москвы Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".
Обновлено в 08:01
Происшествия
Казаки напали на бездомных у офиса фонда Доктора Лизы
Обновлено в 08:25
Здоровье
Медпрофсоюз: нижнетагильских хирургов заменят медики из Екатеринбурга
Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Тагиле шесть специалистов двух хирургических отделений Центральной городской больницы № 1 города Нижнего Тагила написали заявления на увольнение по собственному желанию.
Обновлено в 06:29
Политика
Зеленский просил поддержки у Белоруссии, заявил Лукашенко
Президент Украины Владимир Зеленский просил поддержки у Минска.
Обновлено в 06:22
Гаджеты
Bloomberg: Apple представит три новые модели iPhone
Корпорация Apple готовится представить новую линейку своих смартфонов. На смену iPhone XS придут iPhone Pro.
Обновлено в 04:59
Культура
Режиссер Никита Михалков сломал ногу
Обновлено в 08:31
Политика
Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю
Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.
Обновлено в 08:05
Космос
ALMA подтвердила теорию формирования струй на Юпитере
Благодаря большей длине волны, ALMA удалось изучить движения вещества под облаками и подтвердить теорию формирования подобных процессов, пишут авторы в препринте на arXiv.org.
Обновлено в 06:12
Происшествия
Суд в Москве продлил арест обвиняемого в шпионаже Пола Уилана
Лефортовский суд Москвы продлил арест обвиняемого в шпионаже Пола Уилана до конца октября, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:29
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено вчера в 11:18
Финансы
Официальный курс евро снизился на 21 копейку
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ на выходные и понедельник рублю, снизился.
Обновлено в 07:01
Общество
Большинство регионов РФ срывают майские указы по зарплатам бюджетников
В России по итогам первой половины 2019 года только четыре региона полностью выполняют майские указы президента о повышении зарплат бюджетников до средних по области.
Обновлено в 00:27
Общество
В Чечне открыли крупнейшую в Европе мечеть
Крупнейшую в Европе мечеть открыли в чеченском городе Шали. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 07:58
Кино
Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года
Дуэйн Джонсон смог заработать 89,4 миллиона долларов за год благодаря съемкам в фильмах «Форсаж: Хоббс и Шоу» и «Небоскреб», а также в сериале «Футболисты» и рекламе.
Обновлено вчера в 04:24
Авто
Названа цена Aurus Senat в базовой комплектации
Глава Минпромторга Денис Мантуров, со своей стороны, выразил надежду, что большинство членов правительства РФ уже в 2020 году начнут использовать ультралюксовый автомобиль Aurus Senat.
Обновлено в 08:18