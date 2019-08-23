5 апреля Заворотнюк в последний раз после родов появлялась на публике: актриса открывала в Ереване ювелирный салон. Фото с мероприятия появились в ее Инстаграме, но область шеи у «прекрасной няни» была прикрыта то шарфиком, то длинными локонами.

с чего всё началось

Концертный директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы. По словам Стаса Христова, у звезды сериала «Моя прекрасная няня» со здоровьем всё в порядке.

Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы

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