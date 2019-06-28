Общество

Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлениемГазета.Ru 11:36

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин объяснил свои слова о "спектакле" с отравлением продюсера и заявил, что никакого обмана не было. Об этом сообщает РИА "Новости". "Я имел в виду, что все, что происходит в нашей жизни - это спектакль", - заявил Горожанкин.
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PR-директор Алибасова об отравлении «Кротом»: Это шоу с продолжением

«ВМ» напрямую спросила PR-директора Алибасова Вадима Горжанкина, не было ли отравление частью большой PR-кампании. Представитель Алибасова не поскупился на откровения.
Вечерняя Москва08:57

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PR-директор Алибасова рассказал о «затяжном сериале» с отравлением

Вести.Ru11:06

Представитель Алибасова пояснил свои слова о «спектакле» с отравлением

РБК13:50

Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением

Газета.Ru11:36

Представитель Алибасова объяснил слова о «спектакле» с отравлением

РИА Новости11:23

Представитель Алибасова объяснил свои слова о «спектакле» с отравлением продюсера

РЕН ТВ18:55

Представитель Алибасова признался, что отравление - «спектакль»

Российская газета10:29

PR-директор Алибасова об отравлении «Кротом»: Это шоу с продолжением

Вечерняя Москва08:57
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Происшествия

Число пострадавших при ЧП с Ан-24 в Бурятии возросло до 22

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Армия и оружие

Сирия сообщила о минометном обстреле со стороны армии Турции

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Экс-солистка «Тату» Лена Катина опасается за собственную жизнь

Бывшая солистка «Тату» решила не отменять концерт, но усилила меры безопасности. Певица подала заявление в полицию и решила усилить охрану.
Обновлено в 15:58
Происшествия

Пожар на складе на северо-востоке Москвы потушен

Сотрудникам МЧС удалось потушить пожар в складских помещениях на Ярославском шоссе в Москве, заявили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 15:54
Происшествия

Более 300 российских туристов застряли в аэропорту Антальи

В результате переноса авиарейса в аэропорту Антальи в настоящее время находятся около 360 российских туристов, среди них — 72 ребенка.
Обновлено в 21:43
Экономика

Что изменится в жизни россиян с 1 июля

С 1 июля вступают в силу правила, которые призваны исключить появление новых обманутых дольщиков.
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Авто

Паркетник Kia Seltos получил в Корее полный привод

В Южной Корее открылся приём заказов на компакт Kia Seltos по ценам от 19,3 до 26,7 млн вон (1,05–1,45 млн рублей).
Обновлено в 11:05
Политика

Путин рассказал об отношении России к нетрадиционной ориентации

Президент России Владимир Путин в интервью газете Financial Times накануне саммита G20 заявил, что в РФ ничего не имеют против людей нетрадиционной сексуальной ориентации, но некоторые вещи, в том числе такие, как шесть полов, избыточны.
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Авто

В России выпущен стотысячный кроссовер Renault Kaptur

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Обновлено в 08:55
Политика

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Россия сделала первый шаг для признания Крыма российским, добившись восстановления ее полномочий в ПАСЕ.
Обновлено в 22:08
Экономика

Минэкономразвития предложило ввести контроль расходов россиян

Минэкономразвития изучает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц для борьбы с теневой экономикой.
Обновлено в 09:57
Авто

Легендарный Mitsubishi Lancer Evolution возродят с двигателем Renault

Как удалось узнать британскому изданию Autocar, японская компания готовит новое поколение Lancer Evolution.
Обновлено в 12:09
Происшествия

Забайкальских школьниц заставили в Китае работать официантками

Обновлено в 10:24
Здоровье

Товарищ врач

Врач в России теперь пациенту партнер, а не начальник Революция в отношениях врачей и пациентов вроде бы произошла.
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Гаджеты

Производителей смартфонов могут обязать устанавливать российское ПО

Производителей смартфонов могут обязать поставлять в Россию технику с уже установленными приложениями российских разработчиков.
Обновлено в 21:32
Политика

Мэр Нью-Йорка перед бастующими рабочими процитировал слова Че Гевары

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио во время выступления перед рабочими, протестующими в аэропорту Майами американского штата Флорида, заявил, что по ошибке процитировал слова кубинского революционера Эрнеста Че Гевары.
Обновлено в 22:12
Интернет

Сервис DeepNude, который «раздевает» человека на фото, закрыли через несколько дней после запуска

Разработчики приложения DeepNude, которое удаляет одежду с людей на фотографиях при помощи нейросетей, объявили в твиттере о закрытии проекта.
Обновлено в 15:29
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Путин прибыл на саммит G20 в Японию

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Общество

Выпущенных из «китовой тюрьмы» косаток заметили у Шантарских островов

Обновлено в 20:57
Политика

Трамп заявил, что в ситуации вокруг Ирана «нет никакой спешки»

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ситуации вокруг отношений США и Ирана "нет никакой спешки" и выразил надежду на положительный исход.
Обновлено в 21:09
Экономика

Бибикова рассказала о новом порядке индексации пенсий

Главная цель механизма — увеличить уровень пенсий выше инфляции, сказала «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.
Обновлено 25 июня в 08:36
Политика

Сенат США опубликует свой отчёт по «российскому вмешательству»

Глава сенатского комитета по разведке республиканец Ричард Берр сообщил, что отчёт Сената из пяти частей о «вмешательстве России» в выборы 2016 года будет выпущен поэтапно, начиная с июля.
Обновлено в 21:25
Общество

«Армсахстрой» получил 17 гектаров под строительство 47 многоквартирных домов в Дальнем

Компания депутата Сахалинской областной думы Саркиса Акопяна "Армсахстрой" получила в южной части Дальнего земельный участок под строительство жилых домов.
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Происшествия

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Концерн «Калашников» презентовал обновленный электромобиль «ОВУМ» на международном военно-техническом форуме «Армия-2019».
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Ученые определили число жертв Тунгусского метеорита

Если бы Тунгусский метеорит вошел в атмосферу над крупным городом, то количество жертв могло исчисляться тысячами.
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Россиянки уступили Бельгии в первом матче Евробаскета-2019

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Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье

Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Основатель и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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