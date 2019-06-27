Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлениемГазета.Ru 11:36

«ВМ» напрямую спросила PR-директора Алибасова Вадима Горжанкина, не было ли отравление частью большой PR-кампании. Представитель Алибасова не поскупился на откровения.

с чего всё началось

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин объяснил свои слова о "спектакле" с отравлением продюсера и заявил, что никакого обмана не было. Об этом сообщает РИА "Новости". "Я имел в виду, что все, что происходит в нашей жизни - это спектакль", - заявил Горожанкин.

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