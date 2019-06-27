Общество
Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлениемГазета.Ru 11:36
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин объяснил свои слова о "спектакле" с отравлением продюсера и заявил, что никакого обмана не было. Об этом сообщает РИА "Новости". "Я имел в виду, что все, что происходит в нашей жизни - это спектакль", - заявил Горожанкин.
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с чего всё началось
«ВМ» напрямую спросила PR-директора Алибасова Вадима Горжанкина, не было ли отравление частью большой PR-кампании. Представитель Алибасова не поскупился на откровения.Вечерняя Москва08:57
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 21:06, Вашингтон
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Напомним, в этом году страховые пенсии выросли на 7,05 процента (что почти вдвое выше уровня прошлогодней инфляции), увеличившись в среднегодовом выражении на тысячу рублей.
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Путин назвал вызывающих у него восхищение мировых лидеров
Президент России Владимир Путин в интервью британскому изданию Financial Times перечислил мировых лидеров, которые вызывают у него восхищение.
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Армия и оружие
Сенат США решил выделить Украине 300 миллионов долларов
18 июня американское Минобороны сообщало, что США выделят 250 миллионов долларов Украине для помощи в оборонной сфере.
Обновлено в 19:12
Армия и оружие
В Израиле обвинили Россию в сбоях работы GPS
Израильская государственная армейская радиостанция «Галей ЦАХАЛ» обвинила Россию в перебоях приема сигналов GPS в международном аэропорту имени Бен-Гуриона.
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Кино
Бари Алибасов появится в фильме «Брат-3»
Идущий на поправку продюсер Бари Алибасов сыграет роль в фильме "Брат-3", срежиссированом шоуменом Стасом Барецким.
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Происшествия
В США семь человек пострадали в результате стрельбы
Семь человек пострадали в результате стрельбы из проезжавшего автомобиля в городе Атланта американского штата Джорджия, сообщает местный телеканал WSB-TV со ссылкой на полицию.
Обновлено в 13:15
Общество
Forbes составил рейтинг лучших вузов России
Обновлено в 04:03
Недвижимость
Жители Дальнего Востока получат ипотеку под 2% годовых
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Обновлено 25 июня в 04:38
Шоу-бизнес
Темникова рассказала о романе Фадеева и Серябкиной
Бывшая участница группы SEREBRO Елена Темникова рассказала, что её бывшая коллега по музыкальной группе Ольга Серябкина и продюсер Макс Фадеев состоят в любовных отношениях.
Обновлено в 14:28
Баскетбол
Российские баскетболистки с поражения стартовали на чемпионате Европы
Сегодня, 27 июня, стартовал финальный турнир чемпионата Европы по баскетболу среди женских команд.
Обновлено в 15:16
Экономика
Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Против главы «Рольфа» Петрова завели уголовное дело
По версии следствия, в 2014 году компания "Рольф" приобрела у кипрской компании "Панабел лимитед" (подконтрольна Сергею Петрову) акции компании "Рольф Эстейт" за 4 млрд руб. Как считает следствие, договор купли-продажи был заведомо подложным, а стоимость — многократно завышенной.
Обновлено в 10:08
Происшествия
Два пилота погибли при аварийной посадке Ан-24 в Бурятии
В Северобайкальском районе Бурятии в аэропорту поселка Нижнеангарск пассажирский самолет АН-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пробил ограждение и врезался в здание очистных сооружений.
Обновлено в 00:16
Происшествия
Более 360 россиян застряли в аэропорту Антальи из-за задержки рейса
Более 360 россиян не могут вылететь из аэропорта турецкой Антальи из-за задержек рейса.
Обновлено в 20:38
Транспорт
В аэропортах Москвы отменено и задержано более 40 рейсов
Обновлено в 17:12
Культура
Кикабидзе пообещал спеть в Москве после примирения с Грузией
Актер, певец и режиссер Вахтанг Кикабидзе пообещал дать концерт в Москве, если Россия и Грузия помирятся.
Обновлено в 14:03
Музыка
Егор Крид посвятил новый клип своей бабушке
Новую работу певец посвятил своей бабушке, скончавшейся в 2010 году.
Обновлено в 08:21
Гаджеты
«Ведомости»: производителей обяжут устанавливать российские приложения
Минкомсвязь планирует обязать производителей устанавливать российские приложения на смартфоны и планшеты, которые продаются на территории страны, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на копию проекта законодательных поправок.
Обновлено в 16:02
Космос
Впервые определен источник отдельного быстрого радиовсплеска
Астрономам удалось определить галактику, в которой находился источник быстрого радиовсплеска FRB 180924.
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Политика
Медведчук встретился с главами ДНР и ЛНР в Минске
Встреча главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и глав Донецкой и Луганской Народных Республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником состоялась 27 июня в Минске.
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Экономика
В России сократилось развитие гипермаркетов
В России сворачивается развитие гипермаркетов.
Обновлено в 18:54
Гаджеты
Компанию Apple покидает главный дизайнер Джони Айв
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Интернет
Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото
На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
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Театры
Во МХАТе прокомментировали требование актеров вернуть Доронину
МХАТ имени Горького возник в 1987 году, после разделения Московского художественного академического театра на два театра (второй коллектив также назвался МХАТ, через два года получил имя Чехова).
Обновлено в 13:00
Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Политика
Мэй: Великобритания открыта для улучшения отношений с Россией
Британский премьер отметила, что Москве нужно "изменить свое поведение" Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Соединенное королевство открыто для улучшения отношений с Россией, пишет Bloomberg.
Обновлено в 20:58
Общество
Мэрия Ярового утверждает, что собственник городской ТЭЦ довел ее до ЧС
Компания не выполняет свои обязательства по реконструкции станции и довела ее до критического состояния, а в июне 2019 года и до режима ЧС локального характера, объяснили в мэрии.
Обновлено в 19:45