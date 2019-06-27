Общество

Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлениемГазета.Ru 11:36

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин объяснил свои слова о "спектакле" с отравлением продюсера и заявил, что никакого обмана не было. Об этом сообщает РИА "Новости". "Я имел в виду, что все, что происходит в нашей жизни - это спектакль", - заявил Горожанкин.
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PR-директор Алибасова об отравлении «Кротом»: Это шоу с продолжением

«ВМ» напрямую спросила PR-директора Алибасова Вадима Горжанкина, не было ли отравление частью большой PR-кампании. Представитель Алибасова не поскупился на откровения.
Вечерняя Москва08:57

Подробнее о событии

Директор Алибасова пояснил свои слова о том, что отравление было спектаклем

РИА Новости11:23

«Затяжной сериал»: PR-директор Алибасова откровенно рассказал про историю с отравлением

РЕН ТВ11:41

Директор Алибасова объяснил «спектакль» с отравлением

Газета.Ru11:36

Представитель Алибасова пояснил свои слова о «спектакле» с отравлением

РБК13:50

PR-директор Алибасова рассказал о «затяжном сериале» с отравлением

Вести.Ru11:06

Представитель Алибасова признался, что отравление - «спектакль»

Российская газета10:29

PR-директор Алибасова об отравлении «Кротом»: Это шоу с продолжением

Вечерняя Москва08:57
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Происшествия

В Москве женщина получила тяжёлые травмы при падении дерева

Обновлено в 13:48
Политика

ПАСЕ призвала Россию возобновить расследование убийства Немцова

Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли резолюцию с призывом к России возобновить расследование убийства политика Бориса Немцова, передаёт ТАСС.
Обновлено в 13:42
Происшествия

Опубликован список погибших при жесткой посадке Ан-24 в Бурятии

Телеканал РЕН ТВ опубликовал список погибших при жесткой посадке самолета Ан-24 в Нижнеангарске, которая произошла ранее 27 июня.
Обновлено в 01:26
Технологии

Скорость доступа в Интернет сократится в 10 тысяч раз

По мнению экспертов, скорость доступа в сеть Интернет в России может сократиться в десятки тысяч раз в случае полного выполнения законов о «суверенном Рунете».
Обновлено в 08:03
Общество

Лидеры забастовки рабочих завода Ford во Всеволожске взяли деньги. Протестовать больше некому

С лидерами протестного движения 27 июня общалось издание 47News, когда стало известно, что последний из предводителей забастовки, Владимир Лесик, написал заявление на участие в программе добровольного увольнения.
Обновлено в 13:47
Авто

Паркетник Kia Seltos получил в Корее полный привод

В Южной Корее открылся приём заказов на компакт Kia Seltos по ценам от 19,3 до 26,7 млн вон (1,05–1,45 млн рублей).
Обновлено в 11:05
Происшествия

Ошибка экипажа стала причиной крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний»

Ошибочные действия экипажа стали причиной крушения пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в феврале прошлого года.
Обновлено в 12:49
Происшествия

Уголовное дело возбудили в отношении «Рольфа»

Уголовное дело возбудили в отношении компании "Рольф" за "перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов", сообщает BFM.ru.
Обновлено в 08:19
Общество

Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведение

Туристическую группу украинцев вместе с детьми выселили из отеля на острове Каламос в Греции из-за публичной демонстрации желто-голубого флага Украины и красно-черного знамени "Организации украинских националистов – Украинской патриотической армии" (ОУН-УПА, запрещена в РФ).
Обновлено в 02:44
Происшествия

Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи

Обновлено в 06:46
Происшествия

Три человека погибли в результате ДТП в ХМАО

Обновлено в 13:51
Транспорт

Александр Беглов открыл движение по Усть-Ижорскому шоссе в Колпино

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов открыл рабочее движение по Усть-Ижорскому шоссе, ставшему продолжением Софийской улицы.
Обновлено в 13:26
Футбол

Александр Кокорин из СИЗО обратился к болельщикам

Александр Кокорин обратился из СИЗО «Бутырка» к болельщикам.
Обновлено в 11:19
Культура

Теодор Курентзис рассказал о причинах своего ухода из Пермского театра

Обновлено в 10:26
Космос

Ученые рассказали, как люди будут заселять Млечный Путь

Обновлено в 10:58
Политика

Зеленский заявил о недоумении ролью Медведчука в переговорах с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не понимает, какую роль в контактах Киева и Москвы играет лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.
Обновлено в 09:58
Кино

Актеры «Игры престолов» воссоединились ради детских видео

На официальном YouTube-канале сериала "Игра престолов" разместили отрывок из видео, на котором звезды сериала собрались вместе в студии ведущего Конана О’Брайена, чтобы посмотреть интервью, сделанные во время съемок первого сезона.
Обновлено в 13:57
Авто

Названы города России с самым большим автопарком

Стали известны города России с самым большим количеством автомобилей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Обновлено в 02:35
Футбол

«Краснодар» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии

Обновлено в 14:20
Происшествия

В Новороссийске прокомментировали нападение чиновницы на журналистку

Обновлено в 11:06
Происшествия

Мужчина открыл стрельбу у мечети во Франции

Неизвестный открыл стрельбу у мечети во французском Бресте, сообщает РИА "Новости" со ссылкой главу МВД Кристофа Кастанера.
Обновлено в 12:53
Общество

Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд

Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".
Обновлено в 01:30
Спорт

Олимпийский чемпион Федоровцев дисквалифицирован на 4 года

В пробе Федоровцева, отобранной в мае 2016 года, был обнаружен модулятор метаболизма «триметазидин». Федоровцев является чемпионом ОИ-2004.
Обновлено в 13:35
Политика

Литва и Грузия бросили Украину и вернулись в ПАСЕ

26 июня министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич обнародовал совместное заявление делегаций Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины, которые решили попросить свои парламенты отозвать их из ПАСЕ, так как они выступают против восстановления всех прав российской делегации в организации.
Обновлено в 12:44
Интернет

Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото

На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено в 09:50
Музыка

Умер основатель и музыкант рок-группы «Високосный год» Илья Калинников

Основатель и музыкант рок-группы «Високосный год» Илья Калинников скончался в возрасте 47 лет.
Обновлено вчера в 19:30
Наука

В Крыму нашли останки огромной птицы

Останки огромной птицы обнаружили исследователи в Крыму.
Обновлено в 03:34
Политика

Путин ответил на вопрос о преемнике

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о преемнике в интервью британской газете Financial Times.
Обновлено в 14:36
Происшествия

Пожар на строительном рынке в Волгограде потушили

Пять часов волгоградские спасатели тушили пожар, который вечером 27 июня вспыхнул на оптово-строительном рынке в микрорайоне Тулака в Волгограде.
Обновлено в 12:32
Политика

У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:29
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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Основатель и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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