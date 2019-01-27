Политика
Дипломаты США покинули посольство в ВенесуэлеГазета.Ru 17:29
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Общество
В Новочеркасске скончался профессор Владимир Передерий
Российский ученый, доктор технических наук, профессор Владимир Передерий стал ректором Южно-Российского государственного политехнического университета в 2009 году, в 2014 году был переизбран на второй срок.
Обновлено в 13:48
Происшествия
В сети появилось видео крушения Ту-22М3 в Мурманской области
В Сети появился видеоролик, на котором запечатлен момент крушения самолета Ту-22М3 во время посадки на аэродроме в Мурманской области.
Обновлено в 16:57
Происшествия
Умер пострадавший при взрыве в кафе под Саратовом
Обновлено в 17:32
Происшествия
69 тысяч «желтых жилетов» приняли участие в протесте во Франции
Обновлено в 15:37
Происшествия
Число жертв прорыва дамбы в Бразилии выросло до 40
Число жертв прорыва дамбы в районе бразильского Белу-Оризонти увеличилось до 40, более 250 пропали без вести, сообщает в воскресенье издание Globo со ссылкой на местные власти.
Обновлено в 18:35
Общество
Эксперты объяснили, почему нельзя публиковать фото посадочных талонов
Специалист по технической безопасности Ноам Ротем говорит, что цифры на посадочном талоне дают доступ к пассажирской записи (PNR), где содержится контактная информация и данные о полете.
Обновлено в 16:44
Происшествия
Появилось видео с места массового ДТП в Подмосковье
Пользователи Сети публикуют видео с места крупного ДТП в Московской области.
Обновлено в 08:13
Армия и оружие
Опубликованы кадры полета Ту-160 над Арктикой
Кадры полета опубликовал телеканала "Звезда". Всего самолеты провели в воздухе более 15 часов.
Обновлено в 13:22
Шоу-бизнес
Собчак устроила скандал в гримерке НТВ
Телеведущая и бывшая кандидатка в президенты России Ксения Собчак со скандалом покинула студию НТВ.
Обновлено в 07:52
Общество
Субботний снегопад в Москве стал самым мощным за 68 лет
Снегопад, обрушившийся на Москву в субботу, 26 января, стал самым мощным за последние 68 лет метеонаблюдений в столице, сообщили в Гидрометцентре РФ.
Обновлено в 14:54
Происшествия
В Луизиане пять человек погибли в результате стрельбы в парке
По мнению полиции, стрельбу затеял молодой человек 21 года от роду. Двое из погибших, по предварительным данным, были его родителями.
Обновлено в 16:14
Авто
Названы ТОП-5 самых интересных китайских кроссоверов
Во всем мире все больше набирает популярность сегмент кроссоверов и внедорожников, при этом китайские автопроизводители не отстают от общей тенденции.
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес
США отказали в визе комику Тимуру Батрутдинову
Посольство США отказало в выдаче визы российскому комику, резиденту Comedy Club Тимуру Батрутдинову. Об этом сообщил сам шоумен в Instagram.
Обновлено в 15:52
Единоборства
Федор Емельяненко оказался тяжелее Бейдера перед поединком в Bellator
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко оказался тяжелее американца Райана Бейдера в преддверии финального поединка Гран-при Bellator.
Обновлено вчера в 13:54
Авто
Простоявший сорок лет в гараже седан Maserati продают на eBay
На онлайн-аукционе eBay выставили на продажу раритетный седан Maserati Quattroporte Tipo 107 образца 1967 года, который 40 лет простоял в гараже.
Обновлено вчера в 10:57
Спорт
Загитова прокомментировала свое выступление на ЧЕ по фигурному катанию
Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова сказала, что на чемпионате Европы могла остаться ни с чем, поэтому она рада серебряной медали.
Обновлено вчера в 21:12
Общество
Google оставил Чикатило среди лучших выпускников РГУ
Компания Google оставила без удовлетворения жалобу Южного федерального университета об исключении имени маньяка Андрея Чикатило из результатов поиска по запросу "выдающиеся выпускники Ростовского государственного университета".
Обновлено в 07:26
Армия и оружие
Для российских военных создан индивидуальный комплекс разведки «Глаз»
Индивидуальный комплекс разведки «Глаз», запускаемый из ручной ракетницы, разработали российские ученые.
Обновлено в 18:21
Политика
США серьезно настроены на вывод войск из Афганистана, заявил Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США серьёзно настроены на достижение мира в Афганистане и вывод войск из этой страны.
Обновлено в 18:11
Гаджеты
Новый iPhone может получить датчики утечки газа
Обновлено в 09:20
Авто
Опубликован видеотизер нового Renault Clio 2019
Как и прежде, позже появится «заряженная» версия автомобиля — Renault Clio RS.
Обновлено в 03:08
Космос
«Роскосмос» и РАН разработают проект по защите от астероидов
Госкорпорация «Роскосмос» и Российская академия наук (РАН) приступили к разработке национальной программы защиты от космических угроз, сообщается на странице «Роскосмоса» в Facebook.
Обновлено в 10:17
Музыка
Умер французский композитор Мишель Легран
Во Франции умер известный композитор и дирижер, обладатель трех кинопремий «Оскар», автор музыки к фильму «Шербурские зонтики» Мишель Легран, сообщает газета Le Monde со ссылкой на представителя музыканта.
Обновлено в 05:51
Наука
Ученые создали подушку, подавляющую звук храпа соседа
Обновлено в 18:05
Армия и оружие
В России зафиксировали массовые маневры военных спутников США
Обновлено вчера в 21:20
Общество
Ветеран, живший на вокзале под Псковом, получил новую квартиру
82-летний ветеран и инвалид 2-й группы Михаил Лобанов десятки лет жил в пристройке на станции Выдумка в Псковской области.
Обновлено в 19:50
Космос
Зонд NASA сделал четкое фото самого далекого из известных астероидов
Космическое тело, известное под неофициальным названием Ultima Thule, является самым далеким от Солнца объектом, когда-либо посещенным аппаратом с Земли.
Обновлено вчера в 05:54
Авто
Infiniti изменил российские цены на большинство моделей
Обновлено в 03:13
Кино
Скончалась актриса Мюриел Павлоу
Обновлено в 19:35
Политика
Посол Канады в КНР получил отставку после комментария по делу Huawei
Посол Канады в Китае Джон Маккаллум ушел в отставку после комментариев, сделанных им по поводу задержания финдиректора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу.
Обновлено в 18:32