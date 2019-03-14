Политика
Дипломаты США покинули ВенесуэлуГазета.Ru 13:40
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что все американские дипломаты покинули территорию Венесуэлы.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Помпео заявил об отзыве всех американских дипломатов из Венесуэлы
Политическая Экспертиза12 марта в 05:11
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 18:33, Ашберн
Футбол
«Зенит» пропустил пять голов в двух матчах с «Вильярреалом»
Обновлено в 18:04
Происшествия
В Керченском проливе село на мель судно из Либерии
Груженое металлом судно под флагом Либерии Maryland село на мель в Керченском проливе.
Обновлено в 13:28
Происшествия
Власти Аргентины назвали причину гибели подлодки «Сан-Хуан»
Причиной гибели подводной лодки "Сан-Хуан" военно-морских сил Аргентины, затонувшей в ноябре 2017 года около атлантического побережья страны, был взрыв - об этом сообщил командующий ВМС Давид Бурден.
Обновлено в 17:15
Политика
Boeing приостановил поставки самолетов 737 MAX
Обновлено в 16:36
Армия и оружие
По Тель-Авиву из сектора Газа выпустили две ракеты
"После сообщений о срабатывании сирен воздушной тревоги в районе Гуш-Дан информируем, что предварительное изучение данных указывает, что две ракеты были запущены из сектора Газа по израильской территории", - уточнили военные.
Обновлено в 15:44
Происшествия
Швеция арестовала подозреваемого в терроризме в России
В Стокгольме арестован мужчина, подозреваемый в террористических преступлениях на территории России. В Швеции изучают вопрос об экстрадиции.
Обновлено в 17:41
Экономика
Газпромбанк вышел из капитала совместного предприятия c PDVSA
Газпромбанк вышел из капитала совместного c венесуэльской нефтяной госкомпанией PDVSA (Petroleos de Venezuela) предприятия Petrozamora.
Обновлено в 16:15
Армия и оружие
Пентагон призвал не отказываться от права превентивного ядерного удара
По словам Данфорда, нынешняя политика, которая позволяет первыми наносить ядерный удар, усложняет процесс принятия решений противниками о нападении на США.
Обновлено в 17:55
Политика
Матвиенко оценила шутку про закон о борьбе с фейковыми новостями
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила шутку, которую россияне придумали в ответ на недавно принятые законы о борьбе с фейковыми новостями и оскорблением госсимволов.
Обновлено в 11:58
Космос
Корабль «Союз МС-12» с экипажем стартовал к МКС
Обновлено в 15:25
Политика
Парламент Британии одобрил отсрочку Brexit
В агентстве уточнили, что теперь отсрочку по выходу Великобритании из Евросоюза должны согласовать 27 стран-членов ЕС.
Обновлено в 14:29
Политика
США могут ввести санкции против Китая за «притеснение уйгуров»
За «нарушение прав» мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономной районе Соединенные Штаты могут ввести санкции против властей Китая, заявили в госдепартаменте.
Обновлено в 17:40
Футбол
«Арсенал» разгромил «Ренн» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы
В ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги Европы английский «Арсенал» на своём поле одержал разгромную победу над французским «Ренном» со счётом 3:0.
Обновлено в 18:02
Политика
Брилева исключили из общественного совета при Минобороны
Телеведущего и замгендиректора телеканала "Россия-1" Сергея Брилева исключили из общественного совета при Министерстве обороны России, передает "Говорит Москва".
Обновлено в 10:36
Футбол
Газинский: не могу назвать матч с «Валенсией» неудачным, не радует только счёт
Всё же не могу назвать этот матч неудачным, не радует только результат.
Обновлено в 17:56
Политика
Сенат США проголосовал за отмену приказа Трампа о режиме ЧП на границе
Ранее американский президент обещал наложить вето на документ Сенат США принял резолюцию, которая отменяет указ президента страны Дональда Трампа по поводу введения режима ЧП на границе с Мексикой.
Обновлено в 16:27
Политика
Турция не отступит в вопросе покупки С-400, заявил Эрдоган
Анкара не намерена делать шагов назад по вопросу приобретения российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, несмотря на давление США, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Обновлено в 17:57
Интернет
Сотрудница Google побила мировой рекорд по вычислению Пи-числа
Работница Google побила мировой рекорд по точности вычисления числа Пи. На процесс расчетов ей был затрачен 121 день.
Обновлено в 14:38
Происшествия
Найденная в захламленной квартире девочка выздоравливает
Девочка, найденная в захламленной московской квартире на Ленинградском шоссе в минувшее воскресенье, выздоравливает.
Обновлено в 11:48
Политика
Путин на закрытой встрече обсудил вопрос о защите прав бизнесменов
Банкир Андрей Костин рассказал, что на встрече главы государства с бизнесменами был поднят вопрос о судебных исках, с которым сталкиваются бизнесмены и о защите прав предпринимателей.
Обновлено в 10:25
Происшествия
В Мытищах киллерами убит мужчина
Обновлено в 11:30
Финансы
Reuters: российские банки готовят план на случай введения санкций США
Крупные российские банки разрабатывают план действий на случай введения против них санкций США, лишающих их доступа к американской финансовой системе, и создают систему корреспондентских счетов, позволяющую осуществлять операции в иностранной валюте в случае принятия ограничительных мер.
Обновлено в 17:26
Политика
«Он проиграл»: Владимир Познер дал оценку интервью Дудя и Киселева
Самый известный интервьюер не только в России, но и во всем мире Владимир Познер прокомментировал скандальное интервью Юрия Дудя и Дмитрия Киселева.
Обновлено в 11:53
Политика
Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли Гуаидо
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили спикеру оппозиционного парламента Венесуэлы Хуану Гуаидо от имени президента Швейцарии Ули Маурера.
Обновлено в 08:46
Политика
Трамп хочет выделить $5 млн финансирования «Белым каскам»
В Госдепе заявили, что правительство США планирует выделить $5 млн на деятельность "Белых касок" и механизма ООН в Сирии.
Обновлено в 12:56
Политика
Глава Сбербанка Герман Греф назвал главную проблему России
Глава Сбербанка Герман Греф считает главной проблемой России отсутствие эффективной системы государственного управления.
Обновлено в 10:44