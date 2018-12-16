с чего всё началось

Президент Украины Петр Порошенко стремительно ретировался с недавней дискуссии в Европарламенте, испугавшись критики в свой адрес. С таким утверждением выступил бывший украинский дипломат Олег Волошин в интервью студии "Капитал".

Политика Политика ЦИК: Жалоб на нарушения в ходе голосования в Приморье не поступало На горячую линию Центризбиркома поступило 44 обращения в связи с проведением повторных выборов губернатора Приморья, жалоб на нарушения среди них нет.

Политика Политика Новая церковная организация названа Православной церковью Украины «В уставе, который сегодня был принят, написано название Православная церковь Украины, но вместе с тем правомерно будет называть ее Украинской православной церковью», — цитирует его ТАСС.

Политика Политика Госдеп призвал Германию отказаться от «Северного потока — 2» Призыв к ЕС Ранее высокопоставленный чиновник госдепартамента США заявил, что инцидент с задержанием военных кораблей Украины в Керченском проливе за нарушение границы России должен заставить ЕС отказаться от "Северного потока — 2".

Армия и оружие Армия и оружие Новый автомобиль для Нацгвардии Украины высмеяли в сети интернет В сети интернет пользователи высмеяли новый автомобиль, который планируется поставить на вооружение Национальной гвардии Украины.

Политика Политика Глава МВД США назвал выдумкой обвинения в свой адрес Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп анонсировал отставку Зинке, не назвав причин такого решения.

Политика Политика США отказались от обязательств по Парижскому соглашению «Соединенные Штаты не берут на себя никаких обязательств, в том числе и финансовых, в поддержку Парижского соглашения и не позволят использовать соглашения в области изменения климата в качестве средства для перераспределения богатств», — цитирует ТАСС сообщение.

Армия и оружие Армия и оружие Конструктор украинских бронекатеров пожаловался на отсутствие ракет Главный конструктор судостроительного завода "Кузница на Рыбальском" Сергей Белозубенко в эфире украинского "Пятого канала" рассказал о недостатках, которые имеются у бронекатеров типа "Гюрза-М".

Армия и оружие Армия и оружие СМИ предрекли поражение флоту США в возможной войне с Россией США может проиграть проиграть в возможной войне с Россией и Китаем, если не модернизирует свою палубную авиацию.

Армия и оружие Армия и оружие Коалиция США нанесла авиаудар по мечети на востоке Сирии Коалиция во главе с США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) нанесла авиаудар по мечети в городе Хаджин на востоке Сирии.

Политика Политика Россию заподозрили в несерьезном отношении к ДРСМД Россия не настроена серьезно на сохранение Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), так как не признает за собой нарушения документа.

Политика Политика Запашный пожаловался Путину на проект Гуцериева и Cirque du Soleil Во время заседания Совета при президенте по культуре и искусству 15 декабря директор Большого московского цирка Эдгар Запашный заявил, что открытие стационарной площадки канадского цирка Cirque du Soleil в Сколково «неприемлемо и неправильно».

Политика Политика На следующей неделе члены Совфеда посетят базы Хмеймим и Тартус Первый зампред комитета по обороне и безопасности Владимир Кожин, зампред комитета по соцполитике Александр Варфоломеев и член комитета по обороне Вячеслав Мархаев посетят на следующей неделе базу Хмеймим и Тартус в Сирии и поздравят российских военнослужащих с наступающим Новым годом, сообщил РИА Новости источник в комитете.

Политика Политика Путин вручил Вербицкой премию за укрепление единства российской нации Президент России Владимир Путин вручил президенту Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), академику Российской академии образования Людмиле Вербицкой премию за вклад в укрепление единства российской нации.

Политика Политика В Грузии готовят протесты во время инаугурации Грузинская оппозиция готовит акции протеста в день инаугурации нового президента.