с чего всё началось

Украина уже 30 лет независимости теряет основные признаки государства — территорию и население. Об этом заявил постпред страны при Совете Европы Дмитрий Кулеба 18 августа в авторской статье в издании «Зеркало недели».

Политика Шойгу рассказал о планах США на нарушающие ДРСМД ракеты США заложили в бюджет средства на разработку вооружения, запрещенного Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, почти за год до того, как официально вышли из этого российского-американского соглашения, рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Происшествия СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.

Религия Патриарх Кирилл прибыл в Петербург В воскресенье, 18 августа, в Петербург прилетел Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Транспорт Новый саратовский аэропорт «Гагарин» принял тестовый рейс Новый аэропорт Саратова "Гагарин" принял первый тестовый рейс, который выполнила авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") из Москвы, передал в воскресенье летевший им корреспондент "Интерфакса".

Происшествия Cтало известно, почему Конор Макгрегор ударил пожилого мужчину в баре Боец ММА Конор Макгрегор побил пожилого мужчину за то, что тот нелестно отозвался о виски собственного производства.

Происшествия В МАК рассказали о состоянии чёрных ящиков аварийно севшего А321 В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) рассказали о состоянии бортовых самописцев с самолёта А321, совершившего аварийную посадку в поле вскоре после взлёта из Жуковского из-за отказа двигателей.

Политика Советник Трампа подтвердил интерес к покупке Гренландии Американский лидер Дональд Трамп хочет купить Гренландию, которая входит в состав Королевства Дания и имеет права широкой автономии, сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

Космос США отказались поставлять России углеволокно для телескопа «Спектр-М» Британская компания, купленная американцами, отказалась поставлять России углеволокно для российской астрофизической космической обсерватории "Спектр-М", об этом рассказала заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева, передает РИА "Новости".

Политика Разин попросил Зеленского пустить его на Украину Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин просит украинского лидера Владимира Зеленского разрешить ему въезд на территорию страны: его подруга – солистка группы "Фристайл" Нина Корсо впала в кому.

Политика В Москве завершился митинг КПРФ На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.

Музыка Стала известна реакция Юрия Шатунова на запрет песен «Ласкового мая» Разин пока не комментирует тему прав на исполнение песен группы «Ласковый май» и ситуацию с Шатуновым.

Религия Яблоневый рай. Православные волокончане отметят Преображение Господне В середине августа все, кто неустанно работал на земле-матушке, пожинают плоды многомесячных трудов.

Единоборства Миочич победил Кормье и вернул титул чемпиона UFC в тяжелом весе Американский боец смешанных единоборств Стипе Миочич победил нокаутом Даниэля Кормье в чемпионском бою Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе.

Политика Бурджанадзе назвала решение Грузии о выходе из СНГ ошибкой По словам Бурджанадзе, решение Тбилиси было ошибкой, так как присутствие в содружестве не ущемляло суверенитета Грузии.

Космос Virgin Galactic показала космопорт, откуда люди будут летать в космос Компания Virgin Galactic показала космопорт, где состоятся первые коммерческие полеты на орбиту, запланированные на 2020 год.

Общество Приставы начнут по СМС оповещать должников о запрете на выезд Судебные приставы с 2020 года могут получить возможность информировать должников путем рассылки СМС-сообщений об ограничении их выезда за рубеж.

Политика Глава партии Зеленского счел зарплату депутатов недостаточной Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков назвал зарплату депутатов Рады недостаточной. Об этом он рассказал украинским СМИ.

Политика Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.