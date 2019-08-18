Политика

Дипломат признал потерю Украиной главных признаков государстваКрасная весна 10:26

Украина уже 30 лет независимости теряет основные признаки государства — территорию и население. Об этом заявил постпред страны при Совете Европы Дмитрий Кулеба 18 августа в авторской статье в издании «Зеркало недели».
Читать в источнике
Комментировать66
с чего всё началось
Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба опубликовал в издании «Зеркало недели
» статью, в которой поделился опасениями по поводу будущего страны.
РБК04:40

Подробнее о событии

Ищенко ответил киевскому чиновнику на слова об утрате государственности Украины

ФАН11:23

Посол в Совете Европы: Украина теряет главные признаки государства

RT на русском04:07

Коррупция — бренд Украины: постпред Киева в Совете Европы

Евразия Daily07:08

Украинский посол заявил о потере страной признаков государства

РБК04:40

Массовый исход украинцев сочли признаком потери государственности

РЕН ТВ08:31

Украинский посол заявил о потере страной признаков государства

РИА Новости03:29

В Совете Европы подвели печальные итоги 28 лет украинской «незалежности»

Новостной фронтвчера в 06:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 13:07, Ашберн
Происшествия

Ресторан загорелся в центре Новосибирска

Обновлено в 09:58
Политика

Шойгу рассказал о планах США на нарушающие ДРСМД ракеты

США заложили в бюджет средства на разработку вооружения, запрещенного Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, почти за год до того, как официально вышли из этого российского-американского соглашения, рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
Обновлено в 07:05
Происшествия

СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском

Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.
Обновлено в 10:19
Происшествия

В Гонконге протестующие окружили комплекс правительственных зданий

Обновлено в 08:50
Космос

Ученые показали Землю глазами инопланетян

Обновлено в 12:49
Здоровье

В Казахстане женщина родила двоих детей с разницей в два месяца

29-летняя Лилия Коновалова родила двоих детей с разницей в два месяца.
Обновлено вчера в 12:15
Религия

Патриарх Кирилл прибыл в Петербург

В воскресенье, 18 августа, в Петербург прилетел Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Обновлено в 12:26
Транспорт

Новый саратовский аэропорт «Гагарин» принял тестовый рейс

Новый аэропорт Саратова "Гагарин" принял первый тестовый рейс, который выполнила авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") из Москвы, передал в воскресенье летевший им корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 04:51
Происшествия

Cтало известно, почему Конор Макгрегор ударил пожилого мужчину в баре

Боец ММА Конор Макгрегор побил пожилого мужчину за то, что тот нелестно отозвался о виски собственного производства.
Обновлено в 07:47
Футбол

Динамо — Локомотив 1:1 (2-й тайм)

Новичок «Динамо» Максимилиан Филипп забил дебютный гол за московскую команду.
Обновлено в 12:17
Наука

Ученые-химики получили новую модификацию углерода

Обновлено в 01:00
Происшествия

В МАК рассказали о состоянии чёрных ящиков аварийно севшего А321

В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) рассказали о состоянии бортовых самописцев с самолёта А321, совершившего аварийную посадку в поле вскоре после взлёта из Жуковского из-за отказа двигателей.
Обновлено в 12:47
Футбол

Дзюба назвал позором судейство в матче с «Ахматом»

Обновлено вчера в 14:58
Политика

Советник Трампа подтвердил интерес к покупке Гренландии

Американский лидер Дональд Трамп хочет купить Гренландию, которая входит в состав Королевства Дания и имеет права широкой автономии, сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.
Обновлено в 12:55
Авто

В логотипе BMW нет и не было никаких пропеллеров

Обновлено в 09:00
Космос

США отказались поставлять России углеволокно для телескопа «Спектр-М»

Британская компания, купленная американцами, отказалась поставлять России углеволокно для российской астрофизической космической обсерватории "Спектр-М", об этом рассказала заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:29
Политика

Разин попросил Зеленского пустить его на Украину

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин просит украинского лидера Владимира Зеленского разрешить ему въезд на территорию страны: его подруга – солистка группы "Фристайл" Нина Корсо впала в кому.
Обновлено в 09:51
Политика

В Москве завершился митинг КПРФ

На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено вчера в 06:44
Музыка

Стала известна реакция Юрия Шатунова на запрет песен «Ласкового мая»

Разин пока не комментирует тему прав на исполнение песен группы «Ласковый май» и ситуацию с Шатуновым.
Обновлено в 06:26
Религия

Яблоневый рай. Православные волокончане отметят Преображение Господне

В середине августа все, кто неустанно работал на земле-матушке, пожинают плоды многомесячных трудов.
Обновлено в 01:30
Наука

Ученые нашли ген, отвечающий за старение

Обновлено в 04:55
Единоборства

Миочич победил Кормье и вернул титул чемпиона UFC в тяжелом весе

Американский боец смешанных единоборств Стипе Миочич победил нокаутом Даниэля Кормье в чемпионском бою Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе.
Обновлено в 02:41
Политика

Бурджанадзе назвала решение Грузии о выходе из СНГ ошибкой

По словам Бурджанадзе, решение Тбилиси было ошибкой, так как присутствие в содружестве не ущемляло суверенитета Грузии.
Обновлено в 03:02
Космос

Virgin Galactic показала космопорт, откуда люди будут летать в космос

Компания Virgin Galactic показала космопорт, где состоятся первые коммерческие полеты на орбиту, запланированные на 2020 год.
Обновлено 15 августа в 16:35
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая отметила 55-летие в Москве

Уже много лет Наталья Ветлицкая избегает соотечественников.
Обновлено в 04:00
Общество

Приставы начнут по СМС оповещать должников о запрете на выезд

Судебные приставы с 2020 года могут получить возможность информировать должников путем рассылки СМС-сообщений об ограничении их выезда за рубеж.
Обновлено в 07:49
Политика

Глава партии Зеленского счел зарплату депутатов недостаточной

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков назвал зарплату депутатов Рады недостаточной. Об этом он рассказал украинским СМИ.
Обновлено в 10:14
Общество

На севере Индии более 20 человек погибли из-за наводнений и оползней

Обновлено в 11:19
Политика

Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов

За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено вчера в 07:44
Общество

Сильный ливень превратил улицы Сочи в реки

Сильный ливень обрушился на Сочи в субботу, стихия превратила улицы южного города в быстрые реки.
Обновлено вчера в 09:47
Как работают Яндекс.Новости?
Главное