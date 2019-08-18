Политика
Дипломат признал потерю Украиной главных признаков государстваКрасная весна 10:26
Украина уже 30 лет независимости теряет основные признаки государства — территорию и население. Об этом заявил постпред страны при Совете Европы Дмитрий Кулеба 18 августа в авторской статье в издании «Зеркало недели».
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Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба опубликовал в издании «Зеркало недели» статью, в которой поделился опасениями по поводу будущего страны.РБК04:40
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