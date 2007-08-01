Футбол

Динияр Билялетдинов: «Спартак» победит «Зенит»Матч ТВ вчера в 08:37

Спартак — Зенит
завтра
в 12:00
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
Бывший хавбек «Локомотива» Динияр Билялетдинов дал прогноз на матч 20-го тура чемпионата России, в котором «Спартак» примет «Зенит».
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«Зенит» прибыл в Москву на матч со «Спартаком»

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Матч жизни для Семака. Матч смерти для Кононова

Спорт-Экспрессвчера в 17:10

Динияр Билялетдинов: «Спартак» победит «Зенит»

Sportbox.RUвчера в 08:37

Динияр Билялетдинов: «Спартак» победит «Зенит»

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Симонян: матч «Спартак» — «Зенит» обещает стать украшением второй части сезона

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Динияр Билялетдинов: Поставлю на победу «Спартака» против «Зенита»

Piter.tvвчера в 09:16
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Юлии Началовой сделали операцию

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В Шереметьево опасно сблизились два лайнера

"Накануне вечером грузовой Boeing 747 британской авиакомпании не смог с первой попытки приземлиться в "Шереметьево" и начал заход на второй круг, предположительно не учтя при маневре взлетавший вблизи пассажирский лайнер Москва-Пекин", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 02:18
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Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Австралии

В Мельбурне завершилась квалификация первого этапа сезона "Формулы-1" – Гран-при Австралии.
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Уволился разработчик новых модулей МКС

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Французский депутат поделился впечатлениями от посещения Ялты

Депутат от департамента Воклюз Жан Клод Буше рассказал, что первое, что приходит ему на ум при посещении Ялты, - это спокойствие и мир.
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Третий опытный самолет МС-21-300 поднялся в воздух

Третий опытный самолет МС-21−300 впервые поднялся в воздух и совершил свой первый полет.
Обновлено в 04:14
Происшествия

Стрелок из Новой Зеландии планировал продолжить атаку

Стрелок, напавший на мечети в городе Крайстчерч, планировал продолжить атаку, заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.
Обновлено в 04:55
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Reuters узнал о выпуске обновленного ПО для самолетов Boeing 737 MAX

Обновлено вчера в 23:45
Политика

Затраты на автономный интернет предложили компенсировать из бюджета

Затраты операторов связи на реализацию проекта суверенного интернета в России могут компенсировать за счет бюджета.
Обновлено в 05:25
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Бывший генпрокурор Украины посоветовал взять россиян в рабство

В эфире телеканала NewsOne Пискун посоветовал властям Украины потребовать от России ренту за пользование украинской землёй.
Обновлено в 04:05
Политика

Гуаидо заявил о получении контроля над компанией Citgo

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом, заявил, что контролирует Citgo — подразделение государственной нефтяной компании PDVSA в США.
Обновлено в 00:06
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«Желтые жилеты» перекрыли движение транспорта на Елисейских полях

Несколько десятков человек перекрыли автомобильное движение в верхней части Елисейских полей.
Обновлено в 05:27
Политика

National Interest: Россия победила в санкционной войне

Профессор политологии американского Университета содружества Вирджинии Джуди Твигг в статье для журнала National Interest пришла к выводу, что Россия побеждает в санкционной войне против Запада.
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Политика

Певца Тото Кутуньо грозят не пустить на Украину

Итальянского поп-певца Тото Кутуньо могут не пустить на Украину, где у него запланированы гастроли.
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В Новой Зеландии увеличилось число жертв теракта

Количество погибших в результате теракта в Новой Зеландии увеличилось до 50.
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Гильдия пекарей России сообщила об ожидаемом росте цен на хлеб

Российская гильдия пекарей и кондитеров (РОСПиК) сообщила, что с начала года средние потребительские цены на хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов снизились на 1,1%. При этом собеседник «РИА Новости» в объединении уточнил, что по итогам 2019 года ожидается рост цен на хлеб в 5-6%.
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Политика

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Обновлено в 04:00
Армия и оружие

В Латвии оштрафовали двух солдат США за осквернение памятника Свободы

Двух американских солдат в Латвии оштрафовали на 400 евро за то, что они справили малую нужду у главного монумента республики - памятника Свободы в Риге, сообщает информагентство LETA.
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Общество

Скончался дважды лауреат Пулитцеровской премии поэт Уильям Мервин

Обновлено вчера в 23:49
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Состояние Юлии Началовой стабилизировалось

PR-менеджер Юлии Началовой рассказал о состоянии здоровья певицы. Об этом сообщило агентство РИА-Новости.
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В Красноярском крае зафиксирован похожий на метеорит летящий объект

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Поршнев заменит Гараничева в эстафете чемпионата мира

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Обновлено вчера в 11:55
Политика

Бывший кандидат в депутаты от КПРФ оспорил передачу мандата Грудинину

Истец апеллирует к статье 96 закона «О выборах депутатов Госдумы», согласно которой при передаче вакантного депутатского мандата партия должна предложить его кандидатам, которые входили в ту же региональную группу (или же общефедеральную часть списка), что и выбывший депутат.
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Аксенов заявил о правовых перспективах иска к Киеву за ущерб Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что иск к Киеву за ущерб из-за нахождения полуострова в составе Украины имеет правовые перспективы.
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Депутата Госдумы лишили ученой степени из-за плагиата в диссертации

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Предвыборный путь Петра Порошенко украшен цветами. Так президента Украины встречают в Закарпатье.
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Конор Макгрегор может вернуться в октагон

Конор Макгрегор, экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата и UFC в двух весовых категориях, намерен вернуться в октагон.
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В многоквартирном доме в Омске произошел хлопок газа

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«Яндекс» начал тестирование социальной сети «Яндекс.Аура», позволяющей находить друзей с помощью технологий искусственного интеллекта.
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У пятилетней девочки-маугли нашлись родственники

Пятилетнюю девочку обнаружили в воскресенье в квартире в Москве в антисанитарных условиях.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
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Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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