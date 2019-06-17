Футбол
Динамовец Луценко переходит в тульский «Арсенал»Московский Комсомолец 00:15
Форвард "Динамо" Евгений Луценко переходит в тульский "Арсенал". Об этом заявила пресс-служба тульского клуба.
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Экс-форвард «Динамо» Луценко: «Переход в тульский „Арсенал“ для меня — шаг вперед»
Sport24.ruвчера в 15:20
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