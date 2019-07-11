Футбол

«Динамовцы» Тбилиси победили с теннисным счетом в матче Лиги ЕвропыSputnik Грузия вчера в 15:58

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Футбольный клуб "Динамо" Тбилиси разгромил дома "Энгордань" из Андорры со счетом 6:0 в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.
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«Динамовцы» Тбилиси победили с теннисным счетом в матче Лиги Европы

Sputnik Грузиявчера в 15:58

«Нефтчи» победил «Сперанца Ниспорены», «Динамо» разгромило «Энгордань»

Вестник Кавказавчера в 15:08
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