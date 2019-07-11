Футбольный клуб "Динамо" Тбилиси разгромил дома "Энгордань" из Андорры со счетом 6:0 в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.

«Динамовцы» Тбилиси победили с теннисным счетом в матче Лиги Европы

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