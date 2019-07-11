Футбол
«Динамовцы» Тбилиси победили с теннисным счетом в матче Лиги ЕвропыSputnik Грузия вчера в 15:58
Футбольный клуб "Динамо" Тбилиси разгромил дома "Энгордань" из Андорры со счетом 6:0 в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о реакции Кремля на обсуждение возможных санкций США против российского государственного долга.
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Обновлено вчера в 14:58
Политика
Раскрыт план борьбы США с акцией «Бессмертный полк»
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что у властей США стоит задача препятствовать распространению акции "Бессмертный полк" за рубежом, передает РИА "Новости".
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Политика
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Обновлено в 05:49
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Если в детстве родители внимательно следят за питанием своих детей, то во взрослом возрасте многие решают махнуть рукой на свой рацион.
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Названа трава, лечащая более 50 болезней
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