Футбол

«Динамо» заинтересовалось нападающим «Порту»Чемпионат 09:44

Через два года форварда выкупила «Витория», а в 2017 году его приобрёл «Порту». В прошлом сезоне Тикиньо принял участие в 28 матчах португальской Примейры (24 – в основе), в которых записал на свой счёт 15 голов (3 – с пенальти), а также получил 5 жёлтых карточек.
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«Динамо» заинтересовалось нападающим «Порту»

Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» заинтересовано в нападающем «Порту» Тикиньо Соаресе. 28-летний бразильский футболист начал профессиональную карьеру в 2009 году в составе клуба «Америка» (Натал).
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Московское «Динамо» может подписать форварда «Порту»

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СМИ: Нападающий «Порту» может перейти в «Динамо»

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Sport24.ru09:56

Форвард «Порту» Тикиньо попал в сферу интересов «Динамо»

Metaratings10:15

«Чемпионат»: «Динамо» интересуется форвардом «Порту» Соаресом

Sports.ru10:08

«Динамо» заинтересовалось нападающим «Порту»

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Обновлено в 06:41
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Болтон обвинил Россию в краже у США технологий гиперзвукового оружия

"Россия тратит достаточно средств на оборону, чтобы не только модернизировать свой ядерный арсенал, но и создавать новые виды средств доставки - гиперзвуковые планирующие летательные аппараты, гиперзвуковые крылатые ракеты, в значительной степени украденные из американских технологий", - сказал Болтон в интервью радиостанции "Голос Америки".
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Рогозин пригласил Куйвашева и экипаж A321 на Байконур

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«Теперь готовимся к большому дерби». Шюррле ждет матч с ЦСКА

Нападающий «Спартака» Андре Шюррле поблагодарил фанатов красно-белых за поддержку в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы с «Туном» (2:1) и заявил, что ждет дерби с ЦСКА.
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Под Киевом напали на депутата Верховной рады, введён план «Перехват»

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Орнитологи предложили решение проблемы с птицами в аэропортах

Руководитель отраслевой группы авиационной орнитологии Сергей Рыжов рассказал, как можно предотвратить столкновения самолетов со стаями птиц - подобное происшествие случилось накануне в аэропорту Жуковский.
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