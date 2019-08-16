Футбол
«Динамо» заинтересовалось нападающим «Порту»Чемпионат 09:44
Через два года форварда выкупила «Витория», а в 2017 году его приобрёл «Порту». В прошлом сезоне Тикиньо принял участие в 28 матчах португальской Примейры (24 – в основе), в которых записал на свой счёт 15 голов (3 – с пенальти), а также получил 5 жёлтых карточек.
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с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» заинтересовано в нападающем «Порту» Тикиньо Соаресе. 28-летний бразильский футболист начал профессиональную карьеру в 2009 году в составе клуба «Америка» (Натал).Чемпионат09:44
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Экономика
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Происшествия
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Обновлено в 10:22
Происшествия
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Обновлено в 03:13
Политика
МИД Гренландии отреагировал на «идею» Трампа купить остров
Обновлено в 09:24
Общество
В Рособрнадзоре рассказали о необъективности школьных оценок
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Обновлено в 05:14
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже у США технологий гиперзвукового оружия
"Россия тратит достаточно средств на оборону, чтобы не только модернизировать свой ядерный арсенал, но и создавать новые виды средств доставки - гиперзвуковые планирующие летательные аппараты, гиперзвуковые крылатые ракеты, в значительной степени украденные из американских технологий", - сказал Болтон в интервью радиостанции "Голос Америки".
Обновлено вчера в 04:05
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Гаджеты
Анонсированы смартфоны BQ с мощными аккумуляторами — до 6000 мА·ч
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Футбол
«Локомотив» отказался от трансфера Балотелли ради Рибери
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Политика
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Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в электронной декларации указал, что по-прежнему является лидером государства.
Обновлено в 08:21
Авто
Выпуск легковых автомобилей в России вырос на 5% в июле
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Обновлено в 11:10
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Футбол
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Происшествия
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Обновлено в 03:22