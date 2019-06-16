«Динамо» забило 11 мячей в ворота словенского «Дравограда»РИА Новости 13:59

Футболисты московского "Динамо" забили 11 безответных мячей в ворота словенского "Дравограда" в товарищеском матче на учебно-тренировочном сборе. Встреча состоялась в воскресенье в Словении.

Политика Главу Дагестана госпитализировали Главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в Москве. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Политика Глава Гонконга извинилась за поправки к закону об экстрадиции Лидер Специального административного района Китая Гонконг Кэрри Лэм на фоне массовых протестов извинилась перед гражданами за ситуацию, которая произошла из-за поправок к закону об экстрадиции, сообщает South China Morning Post.

Музыка Лобода рассказала о конфликте с Лазаревым Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения СМИ о якобы произошедшем конфликте с Сергеем Лазаревым во время вручения премии "Муз-ТВ".

Происшествия Журналисту Голунову предоставили защиту Журналисту интернет-издания «Медуза» Ивану Голунову предоставили защиту как свидетелю по уголовному делу.

Шоу-бизнес Ольга Бузова приехала на свадьбу к друзьям с бывшим возлюбленным Ольга Бузова приехала на свадьбу к друзьям с бывшим возлюбленным Несколько лет назад Ольга Бузова и Тимофей Майоров планировали пожениться.

Общество Гороскоп на 17 июня: Не наломайте дров! Чтобы избежать неприятностей, звезды гороскопа советуют сегодня Козерогу быть собранным и внимательным, даже несмотря на то, что день его к этому, увы, совершенно не склоняет.

Происшествия В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2 Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на северо-востоке японского острова Хонсю, сообщило главное метеорологическое управление страны.

Общество «Ленивых» малоимущих могут лишить государственных пособий в России В России региональные чиновники предложили лишить государственных пособий граждан, имеющих огород или свободную жилплощадь.

Политика В ДНР установили имена причастных к убийству Захарченко Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".

Политика Помпео не исключил использования военной силы против Ирана Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон рассматривает «полный спектр вариантов» противодействия «враждебной» политике Тегерана, в том числе военный.

Шоу-бизнес Садальский опубликовал фото с Алибасовым на фоне гроба Актер Станислав Садальский в инстаграме разместил фото совместное фото с продюсером Бари Алибасовым на фоне гроба.

Экономика Детскому питанию меняют таможенный режим Детскому питанию меняют таможенный режим Сенаторы нашли способ мотивации компаний локализовывать производство заменителей грудного молока в России.

Политика Саакашвили предложил убрать административный центр из Киева Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предложил убрать административный центр из Киева.

Здоровье Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на лекарства по льготам «В ряде субъектов выявлены грубые нарушения прав граждан России на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов», — подчёркивается в тексте.

Здоровье Ульяновцам на заметку: как питаться пожилым людям? С возрастом в организме человека снижается интенсивность обменных процессов, растет риск развития атеросклероза, гипертонической болезни, заболеваний сердца, сахарного диабета и других заболеваний.

Политика В Польше раскритиковали Дуду за слова о превосходстве над русскими "Дуда пытается убедить Трампа в том, что США вполне могут рассчитывать на сражение с русскими до последнего поляка, и в этом самопожертвовании собственным населением Дуда готов идти до конца, ведь он смелый парень, что, как ему кажется, должно понравиться Трампу", - отметил эксперт.

Шоу-бизнес Яна Рудковская рассказала, какое прозвище дала ей Ксения Собчак Известная продюсер Яна Рудковская в своем микроблоге рассказала о том, что теперь у нее есть собственный телеграмм-канал.

Политика Guardian: Лондон обсуждает с Москвой возможность встречи Путина и Мэй Представители британской стороны обсуждают с российскими коллегами возможность нормализации отношений, а также вероятность проведения встречи премьер-министра королевства Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным.

Происшествия В Москве два человека погибли при пожаре на балконах многоэтажки Два человека погибли в результате пожара на балконах многоэтажного дома на севере Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.

Наука В Шотландии обнаружили искусственные острова древнее Стоунхенджа Ученые нашли на территории Шотландии искусственные острова, которые по своему возрасту оказались старше знаменитого Стоунхенджа.