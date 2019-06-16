Футбол
«Динамо» забило 11 мячей в ворота словенского «Дравограда»РИА Новости 13:59
Футболисты московского "Динамо" забили 11 безответных мячей в ворота словенского "Дравограда" в товарищеском матче на учебно-тренировочном сборе. Встреча состоялась в воскресенье в Словении.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 16:04, Вашингтон
Общество
В Эстонии попросили убрать красный крест из спектакля про Айболита
Таллинский Русский молодежный театр столкнулся с угрозой штрафа за использование символа красного креста на реквизитах в своем спектакле «Доктор Айболит».
Обновлено в 11:43
Происшествия
Еще 12 участников массовой драки в Чемодановке задержаны
Обновлено в 06:10
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Политика
Посол России в Венесуэле ответил на слова Болтона о новом «контракте»
Слова помощника президента США Джона Болтона о «контракте» венесуэльского президента Николаса Мадуро с Россией являются выдумкой, заявил российский посол в Венесуэле Владимир Заемский.
Обновлено в 14:26
Политика
Саакашвили предложил перенести украинский админцентр за пределы Киева
Михаил Саакашвили, бывший глава Одесской области заявил, хочет, чтобы на Украине перенесли административный центр из Киева.
Обновлено в 15:59
Общество
Просившихся в Канаду жителей Киселевска переселят
Как сообщалось ранее, местные жители обратились к властям Канады с просьбой предоставить им убежище, так как их не устраивает экологическая ситуация в регионе.
Обновлено вчера в 15:39
Футбол
Президент «ПСЖ» разочаровался в звездах клуба
Президент французского "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи раскритиковал звездных игроков команды, заявив, что готов расстаться с ними, если они не изменят своего отношения к работе.
Обновлено в 15:19
Происшествия
В Крыму погиб спортсмен из Мурманска
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Волочкова ответила на обвинения в алкоголизме
Анастасия Волочкова рассказала о своем отношении к алкоголю, ответив на критику в злоупотреблении спиртным.
Обновлено в 06:11
Армия и оружие
Появилось видео новой модификации ЗРК «Сосна»
В Сети появилось видео новой модификации зенитного ракетного комплекса «Сосна».
Обновлено в 05:53
Армия и оружие
«Срочно в укрытие!»: Военкоры сообщили о мощном обстреле Донецка украинскими оккупантами
Военкоры в свою очередь призывают жителей севера города покинуть улицу и найти укрытие.
Обновлено в 14:53
Политика
В Аргентине начали восстанавливать подачу электричества
Сбой в системе энергоснабжения в воскресенье утром оставил Аргентину и Уругвай без электричества, в Уругвае энергоснабжение начало восстанавливаться.
Обновлено в 09:17
Футбол
Тренер сборной России: «Благодарен игрокам, которые услышали меня»
Тренер сборной России Эдуард Кокшаров после победы над командой Словакии (30:20) в отборочном матче Евро-2020 поблагодарил своих подопечных.
Обновлено в 14:38
Футбол
Хабиб заставил болельщика «Барселоны» сказать «Hala Madrid»
Обновлено в 13:03
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено вчера в 04:45
Кино
Главный приз «Кинотавра» получил фильм «Бык»
Главный приз "Кинотавра" получил фильм "Бык" молодого режиссера-дебютанта Бориса Акопова, до этого фильма работавшего артистом балета.
Обновлено в 13:53
Шоу-бизнес
Алла Пугачева захотела взглянуть на своих фолловеров в Instagram
Алла Пугачева захотела взглянуть на своих фолловеров.
Обновлено вчера в 09:50
Музыка
Умер барабанщик группы «Машина времени» Остроумов
Обновлено в 07:26
Политика
В ДНР установили организаторов убийства Захарченко
В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) установили организаторов убийства первого главы ДНР Александра Захарченко.
Обновлено в 15:51
Шоу-бизнес
Лиза Боярская снялась с кольцом в носу
Для рекламы актриса вставила в нос увесистое украшение.
Обновлено в 12:37
Шоу-бизнес
Ольга Бузова пришла на свадьбу друзей с бывшим парнем
Певица и телеведущая Ольга Бузова появилась на свадьбе друзей с бывшим возлюбленным Тимофеем Майоровым, с которым она встречалась в 2009 году.
Обновлено вчера в 16:41
Гаджеты
Смартфон Honor 9X Pro прошёл сертификацию в России
Некоторое время назад смартфон Honor 9X прошёл сертификацию в Китае.
Обновлено в 08:31
Происшествия
У поезда «Брянск-Москва» на ходу отцепился вагон
В Брянской области было задержано на несколько часов отправление поезда на Москву из-за отцепления одного из вагонов во время движения состава.
Обновлено в 04:24
Кино
Познер высказался о «Чернобыле» и «Игре престолов»
Телеведущий Владимир Познер поделился впечатлениями от обсуждаемых сериалов "Чернобыль", "Игра престолов" и "Карточный домик", передают СМИ.
Обновлено в 12:31
Армия и оружие
Бывший глава украинской армии признался в атаке на батальон «Донбасс»
Обновлено в 13:42
Политика
В Польше раскритиковали Дуду за слова о превосходстве над русскими
"Дуда пытается убедить Трампа в том, что США вполне могут рассчитывать на сражение с русскими до последнего поляка, и в этом самопожертвовании собственным населением Дуда готов идти до конца, ведь он смелый парень, что, как ему кажется, должно понравиться Трампу", - отметил эксперт.
Обновлено в 09:50
Происшествия
Маленькая девочка стала единственной выжившей в ДТП под Воронежем
В страшной аварии в Воронежской области, где погибли восемь человек, смогла выжить только десятилетняя девочка.
Обновлено вчера в 16:12