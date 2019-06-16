Футбол

«Динамо» забило 11 мячей в ворота словенского «Дравограда»РИА Новости 13:59

Футболисты московского "Динамо" забили 11 безответных мячей в ворота словенского "Дравограда" в товарищеском матче на учебно-тренировочном сборе. Встреча состоялась в воскресенье в Словении.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Динамо» разгромило «Дравоград», забив 11 голов

Sport24.ru13:22

«Динамо» обыграло в товарищеской игре клуб 3-й словенской лиги со счётом 11:0

Чемпионат13:59

«Динамо» забило 11 голов клубу третьей словенской лиги, Липовой сделал хет-трик

Спорт-Экспресс13:24

«Динамо» забило 11 мячей в ворота словенского «Дравограда»

РИА Новости13:59

«Динамо» разгромило словенский клуб в товарищеском матче

Матч ТВ13:21

«Динамо» разгромило словенский клуб в товарищеском матче

Sportbox.RU13:21

Товарищеский матч. «Динамо» громит «Дравоград»

Sports.ru06:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 16:04, Вашингтон
Общество

В Эстонии попросили убрать красный крест из спектакля про Айболита

Таллинский Русский молодежный театр столкнулся с угрозой штрафа за использование символа красного креста на реквизитах в своем спектакле «Доктор Айболит».
Обновлено в 11:43
Происшествия

Еще 12 участников массовой драки в Чемодановке задержаны

Обновлено в 06:10
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Политика

Посол России в Венесуэле ответил на слова Болтона о новом «контракте»

Слова помощника президента США Джона Болтона о «контракте» венесуэльского президента Николаса Мадуро с Россией являются выдумкой, заявил российский посол в Венесуэле Владимир Заемский.
Обновлено в 14:26
Политика

Саакашвили предложил перенести украинский админцентр за пределы Киева

Михаил Саакашвили, бывший глава Одесской области заявил, хочет, чтобы на Украине перенесли административный центр из Киева.
Обновлено в 15:59
Общество

Просившихся в Канаду жителей Киселевска переселят

Как сообщалось ранее, местные жители обратились к властям Канады с просьбой предоставить им убежище, так как их не устраивает экологическая ситуация в регионе.
Обновлено вчера в 15:39
Футбол

Президент «ПСЖ» разочаровался в звездах клуба

Президент французского "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи раскритиковал звездных игроков команды, заявив, что готов расстаться с ними, если они не изменят своего отношения к работе.
Обновлено в 15:19
Происшествия

В Крыму погиб спортсмен из Мурманска

Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес

Волочкова ответила на обвинения в алкоголизме

Анастасия Волочкова рассказала о своем отношении к алкоголю, ответив на критику в злоупотреблении спиртным.
Обновлено в 06:11
Армия и оружие

Появилось видео новой модификации ЗРК «Сосна»

В Сети появилось видео новой модификации зенитного ракетного комплекса «Сосна».
Обновлено в 05:53
Армия и оружие

«Срочно в укрытие!»: Военкоры сообщили о мощном обстреле Донецка украинскими оккупантами

Военкоры в свою очередь призывают жителей севера города покинуть улицу и найти укрытие.
Обновлено в 14:53
Общество

В столице завершился митинг «Закон и справедливость для всех»

Обновлено в 07:50
Политика

В Аргентине начали восстанавливать подачу электричества

Сбой в системе энергоснабжения в воскресенье утром оставил Аргентину и Уругвай без электричества, в Уругвае энергоснабжение начало восстанавливаться.
Обновлено в 09:17
Футбол

Тренер сборной России: «Благодарен игрокам, которые услышали меня»

Тренер сборной России Эдуард Кокшаров после победы над командой Словакии (30:20) в отборочном матче Евро-2020 поблагодарил своих подопечных.
Обновлено в 14:38
Футбол

Хабиб заставил болельщика «Барселоны» сказать «Hala Madrid»

Обновлено в 13:03
Общество

Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца

Обновлено вчера в 04:45
Кино

Главный приз «Кинотавра» получил фильм «Бык»

Главный приз "Кинотавра" получил фильм "Бык" молодого режиссера-дебютанта Бориса Акопова, до этого фильма работавшего артистом балета.
Обновлено в 13:53
Шоу-бизнес

Алла Пугачева захотела взглянуть на своих фолловеров в Instagram

Алла Пугачева захотела взглянуть на своих фолловеров.
Обновлено вчера в 09:50
Музыка

Умер барабанщик группы «Машина времени» Остроумов

Обновлено в 07:26
Гаджеты

55-дюймовый игровой монитор Alienware могут никогда не выпустить

Обновлено в 14:27
Происшествия

Самолёт с неисправной системой кондиционирования сел в Шереметьеве

Обновлено в 13:52
Политика

В ДНР установили организаторов убийства Захарченко

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) установили организаторов убийства первого главы ДНР Александра Захарченко.
Обновлено в 15:51
Шоу-бизнес

Лиза Боярская снялась с кольцом в носу

Для рекламы актриса вставила в нос увесистое украшение.
Обновлено в 12:37
Шоу-бизнес

Ольга Бузова пришла на свадьбу друзей с бывшим парнем

Певица и телеведущая Ольга Бузова появилась на свадьбе друзей с бывшим возлюбленным Тимофеем Майоровым, с которым она встречалась в 2009 году.
Обновлено вчера в 16:41
Гаджеты

Смартфон Honor 9X Pro прошёл сертификацию в России

Некоторое время назад смартфон Honor 9X прошёл сертификацию в Китае.
Обновлено в 08:31
Происшествия

У поезда «Брянск-Москва» на ходу отцепился вагон

В Брянской области было задержано на несколько часов отправление поезда на Москву из-за отцепления одного из вагонов во время движения состава.
Обновлено в 04:24
Кино

Познер высказался о «Чернобыле» и «Игре престолов»

Телеведущий Владимир Познер поделился впечатлениями от обсуждаемых сериалов "Чернобыль", "Игра престолов" и "Карточный домик", передают СМИ.
Обновлено в 12:31
Армия и оружие

Бывший глава украинской армии признался в атаке на батальон «Донбасс»

Обновлено в 13:42
Политика

В Польше раскритиковали Дуду за слова о превосходстве над русскими

"Дуда пытается убедить Трампа в том, что США вполне могут рассчитывать на сражение с русскими до последнего поляка, и в этом самопожертвовании собственным населением Дуда готов идти до конца, ведь он смелый парень, что, как ему кажется, должно понравиться Трампу", - отметил эксперт.
Обновлено в 09:50
Происшествия

Маленькая девочка стала единственной выжившей в ДТП под Воронежем

В страшной аварии в Воронежской области, где погибли восемь человек, смогла выжить только десятилетняя девочка.
Обновлено вчера в 16:12
Как работают Яндекс.Новости?
Главное