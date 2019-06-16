Футбол

«Динамо» забило 11 мячей в ворота словенского «Дравограда»РИА Новости 13:59

Футболисты московского "Динамо" забили 11 безответных мячей в ворота словенского "Дравограда" в товарищеском матче на учебно-тренировочном сборе. Встреча состоялась в воскресенье в Словении.
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«Динамо» забило 11 мячей в ворота словенского «Дравограда»

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Товарищеский матч. «Динамо» громит «Дравоград»

Sports.ru06:15
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Аргентина и Уругвай остались без электричества. К этому привел сбой в системе электроснабжения государств.
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