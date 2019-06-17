Футбол
«Динамо» забило 11 мячей в ворота клуба третьей словенской лигиРоссийская газета 01:17
Футбольный клуб "Динамо" (Москва) победил в своей первой товарищеской игре в межсезонье словенский клуб "Дравоград" со счетом 11-0. В составе москвичей трижды во втором тайме отличился Данил Липовой, по два гола записали на свой счет Мигель Кардозу и Вячеслав Грулев.
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«Динамо» забило 11 голов клубу третьей словенской лиги, Липовой сделал хет-трик
Спорт-Экспрессвчера в 13:24
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