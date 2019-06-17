Футбол

«Динамо» забило 11 мячей в ворота клуба третьей словенской лигиРоссийская газета 01:17

Футбольный клуб "Динамо" (Москва) победил в своей первой товарищеской игре в межсезонье словенский клуб "Дравоград" со счетом 11-0. В составе москвичей трижды во втором тайме отличился Данил Липовой, по два гола записали на свой счет Мигель Кардозу и Вячеслав Грулев.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Динамо» разгромило «Дравоград», забив 11 голов

Sport24.ruвчера в 13:22

«Динамо» разгромило словенский клуб в товарищеском матче

Матч ТВвчера в 13:21

«Динамо» забило 11 мячей в ворота словенского «Дравограда»

РИА Новостивчера в 13:59

«Динамо» забило 11 мячей словенскому клубу

Евро-футбол.рувчера в 13:29

«Динамо» забило 11 голов клубу третьей словенской лиги, Липовой сделал хет-трик

Спорт-Экспрессвчера в 13:24

«Динамо» обыграло в товарищеской игре клуб 3-й словенской лиги со счётом 11:0

Чемпионатвчера в 13:59

«Динамо» разгромило словенский клуб в товарищеском матче

Sportbox.RUвчера в 13:21
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 04:22, Вашингтон
Политика

Прокуратура Молдавии отменила ордер на арест оппозиционера Усатого

Прокуратура Молдавии отменила ордер на арест, выданный на имя лидера оппозиционной в Молдавии "Нашей партии" Ренато Усатого.
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия

Челябинского полицейского обвинили в домогательствах

В Челябинской области против полицейского возбуждено уголовное дело о домогательствах.
Обновлено в 04:12
Происшествия

S7 оштрафовали за жару в салоне самолета с группой «Чайф»

Авиакомпанию S7 Airlines оштрафовали на 30 тыс. руб. за нарушения при выполнении рейса Новосибирск — Екатеринбург в декабре 2018 года.
Обновлено в 02:42
Армия и оружие

Джабаров: Россия ответит на усиление военного присутствия США в Польше

В случае размещения в Польше новых американских войск Россия может усилить свое военное присутствие на западной границе, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес

Беременная Анастасия Решетова покинула Россию

"Долгожданная встреча с океаном", - подписала снимок Анастасия. Куда именно улетела Решетова пока неизвестно.
Обновлено вчера в 10:18
Экономика

Курс биткоина впервые за год превысил отметку в 9 тысяч долларов

Обновлено в 03:32
Общество

Илон Маск сообщил об удалении аккаунта в Twitter

Утром в понедельник по московскому времени основатель Tesla и Space X Илон Маск написал в Twitter, что он только что удалил свой аккаунт.
Обновлено в 02:20
Шоу-бизнес

Алена Водонаева призналась, что не верит в суеверия о разводах

Алена Водонаева и Алексей Косинус Как оказалось, в том же месяце Алена приняла решение расстаться со своим вторым супругом.
Обновлено вчера в 09:55
Политика

В Бельгии офицера уволили из-за подозрений в связи с «российским олигархом»

В Бельгии из рядов спецслужб уволили офицера-резервиста, заподозренного в контактах с неким "российским олигархом".
Обновлено в 03:55
Общество

Названы регионы, где живут самые богатые и бедные семьи

"По итогам прошлого года в среднестатистической ямальской семье после необходимых затрат остается 128,5 тысяч рублей", - передает РИА Новости Немного отстала от арктического региона Чукотка: здесь остаток составляет 107,8 тысяч рублей.
Обновлено в 03:54
Происшествия

В Азербайджане произошла стрельба на рынке, есть погибшие

Недавно вышедший на свободу мужчина открыл стрельбу на рынке, в результате чего получили ранения 8 человек.
Обновлено в 03:59
Наука

В Китае нашли следы динозавра возрастом 100 миллионов лет

Совместная американо-китайская исследовательская группа обнаружила в восточной провинции Китая Цзянсу четыре окаменелых следа динозавра, возраст которых достигает почти 100 миллионов лет.
Обновлено вчера в 17:17
Финансы

Эксперт не исключил победу рубля над долларом уже к концу года

К концу года (но не в ближайший месяц-два) и вовсе может ослабнуть скорее доллар, а не рубль.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика

Сотрудникам «Тинькофф» рекомендовали не называть его банком

Руководитель «Тинькофф» Оливер Хьюз призвал подчиненных отказаться от слова «банк» при общении с коллегами и во время публичных выступлений, - пишут "Ведомости".
Обновлено в 01:27
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать клубнику

Обновлено в 03:00
Происшествия

Ударившей ученика учительнице назначили 200 часов работ

Суд признал учительницу виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей. Ее приговорили к 200 часам обязательных работ.
Обновлено в 02:55
Общество

Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки

Малоимущие россияне, у которых есть огород или свободная жилплощадь, могут обеспечить себя самостоятельно и не нуждаются в субсидиях от государства.
Обновлено в 01:15
Общество

В Волгограде из-за ливня размыло склон у «Волгоград-Арены»

"Днем в Волгограде из-за сильного ливня потоки воды с парковочной площадки у стадиона не ушли в ливневую канализацию и смыли часть грунта со склонов на проезжую часть Нулевой продольной магистрали [Нулевая продольная, или рокадная дорога проходит между стадионом и правым берегом Волги]", - сообщил представитель волгоградской мэрии.
Обновлено вчера в 12:25
Армия и оружие

В New York Times предложили утопить флот «пиратского» Ирана

Если Иран не подчинится США, Вашингтон должен пригрозить потопить любой иранский корабль, покинувший порт.
Обновлено в 03:22
Происшествия

Два человека погибли и десять пострадали в ДТП на Ставрополье

Как сообщили в ГУ МЧС региона, в результате аварии два человека погибли.
Обновлено в 01:24
Шоу-бизнес

Сбросившая 30 килограммов Надежда Ангарская восхитила стройной фигурой

Обновлено вчера в 17:10
Здоровье

Названы российские регионы с самой высокой распространенностью рака

Самые высокие показатели заболеваемости онкологией в 2018 году зафиксированы в Курской области, где на 100 тысяч человек приходится 3331,1 выявленного случая.
Обновлено в 03:10
Происшествия

Кирилл Серебренников появился у зала суда по делу «Седьмой студии»

Мещанский суд Москвы продолжил слушания по делу режиссера Кирилла Серебренникова.
Обновлено в 04:09
Армия и оружие

В Сети появилось видео боя двух советских танков в Ливии

В Сети опубликовали видео танкового боя между Т-55 сил Правительства национального согласия и такой же боевой машиной Ливийской национальной армии маршала Хафтара.
Обновлено вчера в 14:21
Армия и оружие

Китайские СМИ рассказали об оружии России, которое отправит авианосцы США на дно кормить рыб

Обновлено вчера в 14:00
Происшествия

Директор «Ленкома» опроверг сообщения о своей госпитализации

Директор театра «Ленком», актер Марк Варшавер опроверг информацию о своей госпитализации. Об этом он заявил в разговоре с РБК.
Обновлено в 03:51
Футбол

«Манчестер Юнайтед» может заменить Погба на Ракитича и Коутиньо

«Манчестер Юнайтед» рассматривает полузащитников «Барселоны» Ивана Ракитича и Филиппе Коутиньо в качестве возможного усиления команды в летнее межсезонье.
Обновлено в 04:02
Кино

Режиссер Борис Акопов получил Гран-при «Кинотавра» за фильм «Бык»

Гран-при 30-го открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" получил фильм "Бык" режиссера Бориса Акопова.
Обновлено вчера в 13:21
Общество

ФАС завела дело на Burger King за непристойные рекламные слоганы

Московское УФАС России возбудило дело в отношении Burger King из-за слоганов рекламной кампании, которые массово рассылались по электронной почте.
Обновлено в 04:07
Космос

В начале июля «Союз-2» запустит с Восточного 34 спутника из 12 стран

Ранее в Роскосмосе РИА Новости сообщали, что пуск ракеты «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» с космодрома Восточный с метеорологическим спутником «Метеор-М» номер 2-2 и несколькими десятками малых космических аппаратов намечается на 5 июля в 08:41 мск.
Обновлено 15 июня в 19:48
Как работают Яндекс.Новости?
Главное