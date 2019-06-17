Футбол

«Динамо» забило 11 мячей в ворота клуба третьей словенской лигиРоссийская газета 01:17

Футбольный клуб "Динамо" (Москва) победил в своей первой товарищеской игре в межсезонье словенский клуб "Дравоград" со счетом 11-0. В составе москвичей трижды во втором тайме отличился Данил Липовой, по два гола записали на свой счет Мигель Кардозу и Вячеслав Грулев.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Динамо» разгромило «Дравоград», забив 11 голов

Sport24.ruвчера в 13:22

«Динамо» обыграло в товарищеской игре клуб 3-й словенской лиги со счётом 11:0

Чемпионатвчера в 13:59

«Динамо» разгромило словенский клуб в товарищеском матче

Матч ТВвчера в 13:21

«Динамо» забило 11 мячей словенскому клубу

Евро-футбол.рувчера в 13:29

«Динамо» забило 11 голов клубу третьей словенской лиги, Липовой сделал хет-трик

Спорт-Экспрессвчера в 13:24

«Динамо» забило 11 мячей в ворота словенского «Дравограда»

РИА Новостивчера в 13:59

«Динамо» разгромило словенский клуб в товарищеском матче

Sportbox.RUвчера в 13:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 07:27, Вашингтон
Происшествия

Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота

Обновлено в 05:14
Интернет

Mail.ru Group запустила голосового помощника «Маруся»

Mail.ru Group (MRG) запустила собственного голосового помощника "Маруся", инвестиции в разработку которого составили 2 миллиона долларов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено в 02:31
Политика

Глава Демпартии Молдавии объяснил, почему покинул страну

Председатель Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк рассказал, что уехал из республики ради безопасности семьи.
Обновлено в 05:16
Здоровье

В Подмосковье семья заразилась клещевым энцефалитом из-за молока

В Московской области зафиксировали случаи заражения клещевым энцефалитом после употребления сырого молока.
Обновлено вчера в 17:27
Происшествия

Российский турист утонул в Таиланде

Обновлено в 03:53
Армия и оружие

В ДНР заявили о минометном обстреле Донецка украинскими силовиками

Обновлено вчера в 15:50
Происшествия

Ударившей ученика учительнице назначили 200 часов работ

Суд признал учительницу виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей. Ее приговорили к 200 часам обязательных работ.
Обновлено в 02:55
Происшествия

Путина проинформировали о конфликте в Чемодановке

Президенту РФ Владимиру Путину доложили о ситуации в селе Чемодановка, где в результате массовой драки погиб человек и еще четверо пострадали, но выяснять причины этой истории - дело правоохранительных органов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:06
Авто

Названы все цены нового кроссовера Renault Arkana

Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в базовой комплектации на российском рынке составит 999 000 рублей.
Обновлено в 06:18
Происшествия

Голунов рассказал о деталях своего задержания

Журналист Иван Голунов рассказал в интервью RT о том, при каких обстоятельствах полицейский ударил его по лицу.
Обновлено в 03:18
Происшествия

В КЧР ищут автомобиль, упавший с женщиной и ребенком в канал

Предположительно, водитель автомобиля «ВАЗ-2106» не справился с управлением и допустил съезд машины в канал.
Обновлено вчера в 09:00
Политика

Huawei предсказала потерю $30 млрд выручки из-за санкций США

Президент китайского производителя смартфонов и оборудования для мобильной связи Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что из-за санкций США продажи компании в 2019 и 2020 годах не будут расти и останутся на уровне около $100 млрд, передает Bloomberg.
Обновлено в 06:51
Шоу-бизнес

Новый возлюбленный Ани Лорак был женат на известной певице

Интересным фактом является и то, что в начале своей карьеры она писала песни для Ани.
Обновлено в 02:58
Экономика

ЦБ сообщил о замедлении темпов инфляции по итогам мая

Инфляция в России в мае 2019 года замедлилась на 0,1 процентный пункт (п.п.) по сравнению с апрелем и составила 5,1% в годовом выражении, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ.
Обновлено в 06:35
Здоровье

Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака

В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Политика

Трамп выгнал кашляющего помощника из Овального кабинета

Дональд Трамп выгнал своего помощника Мика Малвейни из Овального кабинета из-за того, что он закашлялся во время его интервью.
Обновлено в 04:01
Здоровье

Зарплаты главных врачей в Приморье привяжут к исполнению нацпроекта «Здоровье»

Главные врачи учреждений здравоохранения Приморского края могут потерять в зарплате, если их больницы и поликлиники не достигнут целевых показателей по оказанию медицинской помощи.
Обновлено в 00:25
Наука

Российские археологи нашли в Иерихоне монету времен Иисуса Христа

Ученые Института археологии РАН возобновили археологические работы в Иерихоне, прекратившиеся в 2013 году, обнаружили несколько культурных слоев и нашли монету, отчеканенную примерно в одно время с рождением Иисуса Христа, сообщает в понедельник пресс-служба Института археологии РАН.
Обновлено в 07:16
Политика

Кремль прокомментировал назначение Бабича в Минэкономразвития

Экс-посол РФ в Белоруссии Михаил Бабич, назначенный 17 июня на пост замминистра экономического развития РФ, будет заниматься интеграционными процессами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:24
Общество

В аэропорту Домодедово установили алкорамки

Обновлено в 06:20
Политика

Пушков поддержал журналиста, осудившего Дуду за слова о русских

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков поддержал польского журналиста Томаша Залевского в его критике в адрес президента Польши Анджея Дуды.
Обновлено в 02:26
Общество

Самые бедные семьи с детьми живут на Северном Кавказе

Обновлено в 07:19
Политика

Более ста бывших крымчан попросили российское гражданство

Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД.
Обновлено в 02:46
Происшествия

Обманувший близких Алибасова на 800 тысяч аферист вернул часть денег

Обманувший родственников Бари Алибасова на 800 тысяч рублей мошенник вышел на связь и вернул большую часть денег.
Обновлено в 05:26
Политика

Международный авиасалон начинает работу в Ле-Бурже

Обновлено вчера в 17:10
Общество

Митинг в защиту свободы слова прошел в Москве

Обновлено вчера в 11:26
Политика

Путин поручил ввести электронные визы

Из поручения следует, что речь идёт об однократных и краткосрочных — до 16 дней — визах, оформленных электронным путём.
Обновлено в 07:06
Политика

Зеленский прибыл с официальным визитом во Францию

В 15:30 президент Франции Эммануэль Макрон встретит своего коллегу на крыльце Елисейского дворца, и они отправятся на переговоры.
Обновлено в 06:50
Общество

В России введут маркировку продуктов питания «Светофор»

В России появится новая цветная маркировка продуктов питания, так называемый «Светофор», пишут СМИ со ссылкой на Росстандарт.
Обновлено в 06:09
Политика

Еврокомиссия работает над новыми отношениями с Россией, заявил Юнкер

ЕС работает над новыми отношениями с РФ, потому что без нее нет архитектуры безопасности, заявил в понедельник глава ЕК Жан-Клод Юнкер, выступая в понедельник в Тюрингии.
Обновлено в 06:19
Как работают Яндекс.Новости?
Главное