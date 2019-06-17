«Динамо» забило 11 мячей в ворота клуба третьей словенской лигиРоссийская газета 01:17

Футбольный клуб "Динамо" (Москва) победил в своей первой товарищеской игре в межсезонье словенский клуб "Дравоград" со счетом 11-0. В составе москвичей трижды во втором тайме отличился Данил Липовой, по два гола записали на свой счет Мигель Кардозу и Вячеслав Грулев.

Экономика В России возобновился рост числа банкротств компаний Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.

Общество Столичное УФАС возбудило дело в отношении популярной сети фастфуда Управление Федеральной антимонопольной службы по столице возбудило дело в отношении сети фастфуда Burger King.

Экономика В арендном договоре Мосфильма обнаружена несуществующая валюта Договор аренды земельного участка был заключён в 1996 году между киноконцерном "Мосфильм" и столичным управлением Росимущества.

Шоу-бизнес 14-летняя дочь Моники Беллуччи вышла в свет 14-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя в минувшую субботу вышла в свет.

Общество СМИ узнали о предложении изменить критерии нуждаемости Критерии нуждаемости для получения соцподдержки региональные власти устанавливают с 2014 года.

Экономика Сотрудникам «Тинькофф» рекомендовали не называть его банком Руководитель «Тинькофф» Оливер Хьюз призвал подчиненных отказаться от слова «банк» при общении с коллегами и во время публичных выступлений, - пишут "Ведомости".

Происшествия Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видео Момент аварии в Воронежской области, в которой погибли восемь человек, попал на видео.

Экономика Лекарства подорожают из-за обязательной маркировки Лекарства подорожают из-за введения обязательной маркировки с криптозащитой. Об этом заявили на совещании в Минпромторге, пишет «РГ».

Политика Более ста бывших крымчан попросили российское гражданство Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД.

Происшествия В Новосибирске водитель маршрутки напал с ножом на пассажиров Ранее в группе "Инцидент Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте" была размещена информация о том, что водитель одного из маршрутных такси Новосибирска бросился с ножом на пассажира и ранил его в лицо.

Общество Новая маркировка продуктов появится в России В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".

Здоровье Минздрав назвал регионы России с наибольшей распространенностью рака В центре радиологии Минздрава отметили, что в России за 2018 год зафиксировано 617 тыс. новых случаев заболевания раком, всего на учете в нашей стране состоит 3,63 млн человек.

Происшествия Во Владивостоке ракетную установку уронили из-за ямы на дороге Как выяснили военные следователи, ДТП, в результате которого КаМАЗ, перевозивший ракетно-пушечную установку «Панцирь-С», перевернулся из-за большой ямы на проезжей части.

Армия и оружие В «МиГ» рассказали о спросе на новый пассажирский самолет Ил-114-300 Генеральный директор российской самолетостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко заявил, что новый региональный самолет Ил-114-300 уже имеет заказчиков, сообщает РИА Новости.

Армия и оружие Бой двух советских танков в Ливии попал на видео На видео показано, как советскому танку Т-55, принадлежащему соединениям ПНС, удалось подбить машину такого же типа противника.

Происшествия Проблемный самолет сел в Шереметьеве В московском аэропорту Шереметьево совершил посадку "Боинг-737" компании "Аэрофлот", у которого во время полета дала сбой система кондиционирования.

Экономика Власти обсудят паспортизацию сельхозземель в России В пояснительной записке к документу сообщается, что эти меры позволят более эффективно управлять плодородием и предотвращать деградацию сельхозземель, в том числе за счет финансирования по госпрограммам.

Авто Составлен рейтинг немецких авто с пробегом не старше трех лет Редакция издания «Daily-Motor» поделилась с пользователями списком лучших автомобилей немецких производителей с пробегом не старше трех лет.

Происшествия В Новосибирске экс-директора НИИТО приговорили к трем годам колонии Центральный районный суд Новосибирска приговорил бывшего директора ФГБУ "Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Цивьяна" (НИИТО) Михаила Садового к трем годам колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей.

Общество Большинство россиян хотели бы, чтобы их дети начали работать до 18 лет Большинство опрошенных россиян одобряют желание подростков начать работать до совершеннолетия и полагают, что такой заработок даёт финансовую независимость и возможность помочь своей семье.

Футбол "Отдаешь деньги детям? Давай плати и нам!" Жесткая речь Леонида Слуцкого о детском футболе в России Кто-то вкладывает деньги в благотворительные фонды, кто-то переводит средства в больницы или в детские дома, а для Слуцкого благотворительность – это деятельность во благо футбола в родном городе, для местных мальчишек.

Политика В ДНР установили причастных к убийству Захарченко В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) установили причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко.