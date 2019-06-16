Футбол
«Динамо» забило 11 голов клубу третьей словенской лигиSoccer.ru 14:14
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 14:31, Вашингтон
Происшествия
В Чемодановке после массовой драки ввели сухой закон
В Чемодановке, где произошла массовая драка между селянами и цыганами, ввели сухой закон.
Обновлено в 12:21
Политика
Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в Мосгордуму
Обновлено в 08:06
Автоспорт
Команда Фернандо Алонсо выиграла марафон «24 часа Ле-Мана»
Экипаж Toyota Gazoo Racing в составе бывших пилотов «Формулы-1» Фернандо Алонсо, Себастьяна Буэми и Кадзуки Накадзимы выиграл гонку «24 часа Ле-Мана».
Обновлено в 10:30
Армия и оружие
Бывший глава украинской армии признался в атаке на батальон «Донбасс»
В 2014 году украинская авиация атаковала колонну добровольческого батальона «Донбасс».
Обновлено в 13:42
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия
В Крыму погиб спортсмен из Мурманска
Обновлено в 06:00
Кино
Главный приз «Кинотавра» получил фильм Акопова «Бык»
Лучшим фильмом российского кинофестиваля "Кинотавр" стала картина Бориса Акопова "Бык", церемония закрытия киносмотра прошла в воскресенье в Зимнем театре в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:30
Политика
США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе
Обновлено 13 июня в 14:30
Армия и оружие
Кадыров раскрыл потери среди чеченских военнослужащих в Сирии
В конце апреля Кадыров уже отмечал, что ситуация в Сирии используется для давления на Россию, как в 1990-х годах использовалась ситуация в Чечне.
Обновлено вчера в 06:40
Политика
Трамп опроверг сообщения СМИ о кибератаках на российскую энергосистему
Американский лидер Дональд Трамп опроверг сообщения The New York Times о том, что США участили попытки кибератак на энергетическую систему России для демонстрации новых возможностей по применению киберинструментов.
Обновлено вчера в 21:37
Политика
Киев начнет допрашивать жителей Крыма при въезде на Украину
Ранее стало известно, что украинские активисты и политики начали проводить агитацию за массовую выдачу паспортов Украины жителям российского Крыма.
Обновлено в 07:15
Армия и оружие
Бой двух советских танков в Ливии попал на видео
На видео показано, как советскому танку Т-55, принадлежащему соединениям ПНС, удалось подбить машину такого же типа противника.
Обновлено в 08:38
Политика
Гройсман «отправил на пенсию» партии Порошенко и Тимошенко
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, недавно возглавивший новую партию "Украинская стратегия", считает, что старые политические силы, в частности "Блок Петра Порошенко" и "Батькивщина" Юлии Тимошенко, должны уйти в историю.
Обновлено в 13:10
Происшествия
Маленькая девочка стала единственной выжившей в ДТП под Воронежем
В страшной аварии в Воронежской области, где погибли восемь человек, смогла выжить только десятилетняя девочка.
Обновлено вчера в 16:12
Религия
Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере
Екатеринбургская епархия приняла решение не рассматривать сквер у Театра драмы как место для строительства собора Святой Екатерины.
Обновлено в 10:04
Авто
Названы лучшие немецкие автомобили с пробегом не старше трех лет
Эксперты портала Daily-Motor назвали лучшие подержанные автомобили немецких марок в возрасте до трех лет.
Обновлено в 13:27
Происшествия
Жители Чемодановки нашли виновных в конфликте с цыганами
Обновлено в 13:47
Футбол
Защитник «Шахтера» может перейти в московское «Динамо»
Обновлено в 07:45
Футбол
«Манчестер Юнайтед» не намерен расставаться с Погба
«Манчестер Юнайтед» верит, что полузащитник Поль Погба останется в команде на следующий сезон.
Обновлено в 10:05
Авто
Suzuki Wagon R за 400 000 рублей пользуется ажиотажным спросом
Компания Suzuki начала продажи компактвэна Wagon R нового поколения в начале 2019 года.
Обновлено вчера в 23:43
Здоровье
Медики рассказали, как пиявки способны повлиять на организм человека
Медики рассказали о преимуществах гирудотерапии и о том, как могут повлиять пиявки лекарственные на организм человека.
Обновлено в 13:25
Авто
Эксперты назвали самые популярные варианты обмана клиентов на СТО
Автоэксперты определили самые часто встречаемые случаи обмана клиентов на станциях по ремонту автомобилей.
Обновлено в 13:45
Теннис
Ана Иванович поздравила Швайнштайгера с Днем отца
Бывшая первая ракетка мира Ана Иванович поздравила своего мужа, чемпиона мира-2014 Бастиана Швайнштайгера с Международным Днем отца.
Обновлено в 13:45
Авто
Названы основные преимущества покупки контрактного мотора
Перед покупкой многие автолюбители затрудняются, выбирая между новым двигателем и контрактным, который уже имеет пробег.
Обновлено в 13:08
Экономика
«Яндекс» проиндексирует торговлю
Осенью "Яндекс.Маркет" и Сбербанк запустили маркетплейс "Беру", его месячная выручка, слагаемая из продаж собственных товаров и комиссии с товаров других продавцов, к концу мая достигла 1 млрд руб. В "Яндексе" не раскрывают число партнеров, которые уже подключились к сервису, но уточнили, что они из разных сфер: детские товары, автомобильные товары, электроника и др.
Обновлено в 11:34
Общество
Склон «Волгоград Арены» размыло после дождя
Склон у стадиона «Волгоград Арена» размыло после дождя из-за того, что ливневая канализация не справилась с нагрузкой.
Обновлено в 13:20
Авто
Honda представила концепт беспилотника Onsen с ванной
Корейский дизайнер продемонстрировал концепт биспилотного автомобиля Onsen, оснащенного ванной комнатой от компании Honda.
Обновлено в 07:19