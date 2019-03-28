Футбол
«Динамо» выйдет в белой форме на матч с «Локомотивом»Soccer.ru 03:32
Пресс-служба "Динамо" показала комплекты формы на матч 21-го тура РПЛ против "Локомотива".
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Авто
Как лучше перевозить велосипед на легковом автомобиле
Следует сразу сказать, что использование всевозможных самодельных креплений для перевозки велосипеда очень нежелательно.
Обновлено в 04:35
Происшествия
В Казани в отделе полиции обнаружили тело следователя
В Казани в отделе полиции "Сафиуллина" обнаружено тело следователя.
Обновлено в 04:47
Наука
Ученые: Грецкие орехи могут помочь вылечить рак молочной железы
Обновлено 28 марта в 12:13
Энергетика
Дмитрий Козак: «Цены на бензин не изменятся в понедельник»
Соглашение оговаривало объемы поставок и цены топлива на оптовом и розничном рынке.
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Тодд Говард не привезёт на Е3 2019 ни Starfield, ни The Elder Scrolls VI
Во время прямой трансляции на PAX East геймдизайнер Bethesda Game Studios Тодд Говард подтвердил, что студия не будет показывать на Е3 2019 ни Starfield, ни The Elder Scrolls VI.
Обновлено вчера в 19:16
Экономика
Правительство поручило ведомствам провести мониторинг цен авиабилетов
В середине марта ФАС выяснила, что рост цен на авиабилеты не превысил 5%, это произошло из-за увеличения топливного сбора и сокращения предложений по льготным ценам и промоакциям.
Обновлено в 04:18
Космос
НАСА испытало первый марсианский вертолет
Представители Лаборатории реактивного движения НАСА провели первые испытания марсианского дрона-вертолета Mars Helicopter.
Обновлено вчера в 13:14
Шоу-бизнес
Настасью Самбурскую пытался обмануть арендодатель
Помощник арендодателя пригрозил обратиться в прессу, если Самбурская не компенсирует ущерб в размере 25 тыс. руб.
Обновлено в 04:41
Происшествия
В Краснодаре горит мебельный склад
Мебельный склад загорелся в Краснодаре, в настоящее время площадь возгорания составляет 700 кв. м. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 04:28
Общество
Беглов посетил строящийся производственный корпус «Биокад»
Обновлено в 06:37
Политика
Зюганов озвучил стратегическую задачу КПРФ
Глава российских коммунистов Геннадий Зюганов назвал стратегическую задачу КПРФ.
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес
Звезда шоу «Голос» вынудила олигарха извиниться за хамство
Обновлено в 04:06
Армия и оружие
Ил-112В успешно совершил первый полет
Новый военно-транспортный самолет Ил-112В, построенный в рамках контракта с Минобороны России, завершил свой первый полет.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Часть стены жилого многоквартирного дома обрушилась в Саратове
Часть кирпичной стены многоквартирного четырёхэтажного жилого дома обрушилась в Саратове.
Обновлено в 06:29
Экономика
Названа дата перехода на электронные паспорта транспортных средств
Заместитель министра промышленности и торговли России Александр Морозов назвал дату перехода на электронные паспорта транспортных средств (ПТС), передает ТАСС.
Обновлено в 05:25
Здоровье
Алла Боголепова о том, почему мы верим во что угодно, кроме науки
Гундосила она страшно, как любой простуженный человек.
Обновлено в 02:26
Происшествия
Виновник смертельной аварии доставлен в Москву из Грозного
Муслим Джамбеков, который подозревается в совершении ДТП со смертельным исходом в Москве, доставлен сотрудниками полиции в столицу, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:34
Спорт
Биатлонист Логинов выиграл гонку преследования на ЧР
Биатлонист Александр Логинов выиграл гонку преследования в рамках чемпионата России, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:00
Происшествия
Российские заключенные стали чаще бить и оскорблять тюремщиков
Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в России страдают от угроз, оскорблений и физического насилия со стороны заключенных в двадцать раз чаще, чем те от них, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 04:03
Здоровье
Ученые выяснили, о чем говорят частые ночные походы в туалет
В последние годы многие медики и биологи начали обращать внимание на то, что употребление больших количеств соли заметно повышает вероятность развития болезней сердца и сосудов, а также деменции и других форм слабоумия у молодых и пожилых людей, принадлежащих к самым разным социальным слоям.
Обновлено в 03:00
Футбол
Гвардиола: «Уже почти апрель, а „Сити“ всё ещё борется за квадрипл»
Напомним, в текущем сезоне "горожане" уже завоевали Кубок английской Лиги. Уже почти апрель, но "Сити" продолжает борьбу во всех турнирах.
Обновлено вчера в 20:50
Происшествия
Стало известно о пострадавших в смертельном ДТП на Невском проспекте
Стало известно о состоянии пострадавших в смертельном ДТП на Невском проспекте.
Обновлено в 05:22
Общество
ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе
В социальных сетях высмеяли грамматическую ошибку, которую допустило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в рекламном постере, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:53
Футбол
«Енисей» и «Рубин» разошлись миром в матче РПЛ
"Енисей" и "Рубин" сыграли вничью в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:39
Общество
Вторжение полярного воздуха ожидает москвичей в первые дни апреля
По информации местных синоптиков, очередное вторжение полярного воздуха ожидается в первые дни апреля, сообщает информационно-новостное издание ugpressa.ru.
Обновлено в 00:52
Здоровье
Два жеребенка родились одновременно в Доме ребенка КБР, где детей лечат иппотерапией
Два жеребенка пони родились одновременно в ночь на субботу в специализированном Доме ребенка Кабардино-Балкарии (КБР), где детей с тяжелыми заболеваниями лечат иппотерапией.
Обновлено в 05:04
Музыка
Вокалиста The Prodigy Кита Флинта похоронили под песни фанатов
Вокалиста The Prodigy Кита Флинта похоронили в пятницу в британском городе Брейнтри под песни фанатов.
Обновлено в 02:48
Футбол
Енисей — Рубин 1:1
Обновлено в 05:02