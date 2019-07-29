Футбол
«Динамо» вступило в борьбу за форварда дортмундской «Боруссии» ФилиппаЧемпионат 27 июля в 11:25
Форвард дортмундской «Боруссии» Максимилиан Филипп может продолжить карьеру в московском «Динамо», сообщает немецкий журналист Марк Бехренбек в своём «твиттере». Бело-голубые уже вступили в борьбу за 25-летнего нападающего «шмелей».
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Источник: «Динамо» заплатит 20 миллионов евро за форварда дортмундской «Боруссии»
Спорт-Экспрессвчера в 15:24
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 11:02, Вашингтон
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