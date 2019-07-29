Форвард дортмундской «Боруссии» Максимилиан Филипп может продолжить карьеру в московском «Динамо», сообщает немецкий журналист Марк Бехренбек в своём «твиттере». Бело-голубые уже вступили в борьбу за 25-летнего нападающего «шмелей».

«Динамо» вступило в борьбу за форварда дортмундской «Боруссии» Филиппа

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