Футбол

«Динамо» в составе 19 игроков отправилось на сбор в АвстриюSport24.ru 02:22

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«Динамо» отправилось на сбор в Австрию. В составе команды значатся 19 игроков. Тренировочные сборы продлятся с 11 по 22 июня.
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«Динамо» отправилось на сбор в Австрию

Чемпионат03:39

«Динамо» отправилось на сбор в Австрию

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«Динамо» отправляется на сбор в Австрию

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«Динамо» отправилось на сбор в Австрию

Спорт-Экспресс01:56

«Динамо» в составе 19 игроков отправилось на сбор в Австрию

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«Динамо» отправилось сборы в Австрию. В составе делегации и Соу

Bookmaker-ratings.ru03:12
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