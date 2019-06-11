«Динамо» в составе 19 игроков отправилось на сбор в АвстриюSport24.ru 02:22

«Динамо» отправилось на сбор в Австрию. В составе команды значатся 19 игроков. Тренировочные сборы продлятся с 11 по 22 июня.

«Динамо» в составе 19 игроков отправилось на сбор в Австрию

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