В российском молодежном первенстве сыгран матч 3-го тура. «Динамо» в Химках принимало «Урал» и уступило (0:1). Единственный гол был забит после перерыва.

Политика МИД прокомментировал задержание российского танкера на Украине Российская сторона выясняет обстоятельства задержания российского танкера NEYMA "для принятия адекватных мер", заявили РИА Новости в МИД.

Космос Бинарные вспышки: ученые зафиксировали их после затишья сроком 30 лет Космический телескоп «ЕКА XMM-Newton» зафиксировал редкие вспышки, и астрономы заявили о том, что это свидетельствует об окончании тридцатилетнего затишья.

Кино Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.

Политика В МАГАТЭ назначили и.о. гендиректора агентства Совет управляющих МАГАТЭ в четверг назначил временно исполняющим обязанности гендиректора агентства бывшего постпреда Румынии Корнела Феруцэ, сообщил РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Политика В команде Зеленского порассуждали о независимом Крыме Во время президенства Владимира Зеленского в Конституцию Украины может быть включен пункт о «национальной автономии» Крыма, заявил советник украинского лидера по политическим вопросам, кандидат в депутаты Никита Потураев в эфире ATR, запись которого доступна на YouTube.

Армия и оружие Южная Корея и Россия обсудят инцидент с российским самолётом Министерства обороны Южной Кореи и России обсудят на рабочем уровне недавний инцидент с российским самолетом.

Политика Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17 Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.

Происшествия Опасный преступник сбежал из-под конвоя в Армавире В краснодарском УФСИН сообщили, что сбежавший подследственный - уроженец якутского села Устье Антон Санников 1980 года рождения.

Происшествия В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве активистки Григорьевой В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве гражданской активистки Елены Григорьевой.

Армия и оружие Первый этап поставок С-400 в Турцию завершён Министерство национальной обороны Турции сообщило о завершении первого этапа поставок в страну российских зенитно-ракетных систем С-400.

Общество Увеличен предельный возраст службы для полицейских Предельный возраст пребывания на полицейской службе для майоров и подполковников полиции, будет увеличен с 50 до 55 лет, для полковников – с 55 до 60, для генерал-майоров и генерал-лейтенантов – с 60 до 65 лет.

Политика Путин отменил часть санкций против Турции Президент России Владимир Путин отменил часть специальных экономических мер в отношении Турции.

Транспорт На северо-западе Москвы откроют новый мост и метро В 2020-21 годах на северо-западе Москвы откроется новый автомобильный мост и метро.

Происшествия Пассажирский самолет экстренно сел в Симферополе из-за неполадок Самолет Airbus A320 вынужденно сел в крымском аэропорту по техническим причинам.

Авто «Автотор» построит завод в Калининграде для BMW или Hyundai К 2020 году калининградский "Автотор" построит завод мощностью 50 тыс. легковых машин в год, передают "Ведомости" слова гендиректора холдинга "Автотор" Александра Сорокина.

Общество ВЦИОМ: около трети россиян хотели бы приобрести дачу Более 30% россиян хотели бы приобрести дачу в будущем, говорится в сообщении ВЦИОМ по результатам опроса на тему владения загородной недвижимостью.

Игры Разработчики GTA Online заблокировали обновление с казино в 54 странах Обновление с казино в Grand Theft Auto Online оказалось недоступно в 54 странах, в том числе в Португалии, Южной Корее и Чехии.

Происшествия МиГ-29 рухнул в Каспийское море В Каспийское море упал айзербайджанский истребитель МиГ-29. Об этом сообщает РИА "Новости". Отмечается, что МиГ-29 совершал учебный полет.

Политика Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.

Происшествия Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.

Политика Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований Экс-президент Украины Петр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).

Экономика Ретейлеры пригрозили Центробанку бойкотом системы быстрых платежей Ретейлеры могут отказаться от участия в системе быстрых платежей Центробанка из-за возможного роста тарифа за осуществление платежа по QR-коду до 0,7%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциаций компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.

Политика Рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала не регистрировать Соболь Рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала комиссии не регистрировать кандидатом в Мосгордуму юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.