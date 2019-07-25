Футбол
«Динамо» уступило «Уралу» в российском молодежном первенствеSport24.ru 08:54
В российском молодежном первенстве сыгран матч 3-го тура. «Динамо» в Химках принимало «Урал» и уступило (0:1). Единственный гол был забит после перерыва.
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