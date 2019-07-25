Футбол
«Динамо» уступило «Уралу» в российском молодежном первенствеSport24.ru 08:54
В российском молодежном первенстве сыгран матч 3-го тура. «Динамо» в Химках принимало «Урал» и уступило (0:1). Единственный гол был забит после перерыва.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 10:44, Вашингтон
Здоровье
Названы болезни, которые вызывают рак
Медики предупреждают, что если на фоне хронической болезни появилось снижение аппетита и резкое похудение, не проходящее чувство слабости, поднимается температура тела, появляется ощущение подавленности, речь может идти о раке.
Обновлено вчера в 07:02
Политика
Российских моряков с задержанного Украиной танкера отпустили
Российские моряки, находившиеся на задержанном танкере NEYMA, возвращаются домой, заявило посольство России в Киеве.
Обновлено в 10:28
Музыка
Ольга Бузова объявила о последнем концерте
Ольга Бузова пригласила подписчиков на свой последний концерт.
Обновлено в 07:38
Политика
Володин счел несправедливой идею заплатить за годы отсутствия в ПАСЕ
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин считает несправедливыми призывы к России заплатить взносы в бюджет Совета Европы с 2017 года, когда Москва не участвовала в работе Парламентской ассамблеи.
Обновлено в 08:18
Политика
В ГБР закончили допрос Порошенко
25 июля Порошенко пришёл к зданию ГБР на допрос.
Обновлено в 10:03
Кино
Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр
В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.
Обновлено вчера в 14:01
Политика
МИД РФ прокомментировал задержание российского танкера на Украине
Российская сторона выясняет обстоятельства задержания танкера NEYMA, заявили РИА «Новости» в МИД РФ.
Обновлено в 08:13
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в России в выходные
Заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, что в конце недели есть вероятность дождя и мокрого снега на крайнем севере и на северо-востоке европейской территории России.
Обновлено в 01:16
Армия и оружие
Франция обвинила российский спутник в шпионаже
Министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли считает, что российский спутник "Луч-Олимп" мог быть применен в шпионаже за восьми аппаратами других стран, из-за чего и произошли сбои в их работе.
Обновлено в 10:09
Происшествия
В офисе компании, чей танкер задержан на Украине, идут обыски
Правоохранительные органы проводят в Геленджике обыски в офисе компании "Фос шипинг менеджмент", чей танкер был задержан на Украине.
Обновлено в 10:30
Политика
Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения
Президент РФ Владимир Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить предложения по его развитию.
Обновлено в 08:32
Финансы
Госдолг Украины превысил 80 миллиардов долларов
Государственный долг Украины в июне 2019 года вырос на 2,5 процента и составил 80,35 миллиарда долларов.
Обновлено в 09:30
Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено вчера в 09:30
Спорт
США подали протест на дисквалификацию соперницы Ефимовой Кинг на ЧМ
Олимпийскую чемпионку из США Лилли Кинг дисквалифицировали за нарушение правил прохождения поворота на дистанции 200 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу, американская сторона решила опротестовать это решение.
Обновлено в 00:14
Наука
Обнаружены артефакты неизвестной цивилизации древности
Международная группа ученых из России, Эквадора и Японии обнаружили осколки керамических сосудов, которые датируются 4640-4460 годами до нашей эры и были созданы неизвестной цивилизацией.
Обновлено в 09:47
Происшествия
В амстердамском аэропорту отменены 180 рейсов
Обновлено вчера в 16:00
Кино
Умер народный артист России Анатолий Торопов
Обновлено в 09:46
Наука
Большой адронный коллайдер обогреет дома излишками тепла
Руководство ЦЕРН подписало с чиновниками французской коммуны Ферне-Вольтер соглашение об использовании для отопления жилых домов горячей воды из Большого адронного коллайдера, сообщается на сайте ЦЕРН.
Обновлено в 09:50
Космос
НАСА анонсировало следующий выход астронавтов в открытый космос с МКС
Следующий выход американских астронавтов в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) планируется во второй половине августа, сообщили РИА Новости в НАСА.
Обновлено вчера в 18:04
Футбол
Игроки «Спартака» почтили память Федора Черенкова
Футболисты и главный тренер московского "Спартака" почтили память легендарного полузащитника "красно-белых" Федора Черенкова на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено в 04:31
Кино
Опубликован трейлер российского сериала «Чернобыль»
Обновлено в 04:10
Происшествия
Главу пресс-службы ГУ МВД по Москве наказали из-за дела Голунова
В связи с делом Голунова президент снял с должностей двоих генералов — руководителя столичного УВД по Западному округу Андрея Пучкова и главу управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Москвы Юрия Девяткина.
Обновлено в 09:55
Происшествия
Усыновившая 118 детей китаянка получила 20 лет за мошенничество
Известная в Китае Ли Янься из провинции Хэбэй, усыновившая 118 детей, приговорена в 20 годам тюремного заключения за шантаж и мошенничество, сообщает Народный суд города Уань.
Обновлено в 10:15
Политика
Оппозиция договорилась с избиркомом до уголовного дела
Обыски и допросы оппозиционеров связаны с возбужденным Главным следственным управлением СК России по Москве уголовным делом по статье 141 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий».
Обновлено в 10:19
Политика
В команде Зеленского порассуждали о независимом Крыме
Во время президенства Владимира Зеленского в Конституцию Украины может быть включен пункт о «национальной автономии» Крыма, заявил советник украинского лидера по политическим вопросам, кандидат в депутаты Никита Потураев в эфире ATR, запись которого доступна на YouTube.
Обновлено вчера в 23:22
Общество
Жара в Париже побила абсолютный температурный рекорд
В Париже побит абсолютный температурный рекорд, сообщила метеорологическая служба Meteo France.
Обновлено в 09:00
Культура
Константин Богомолов снимет сериал об «ангарском маньяке»
Обновлено в 08:07
Общество
Госдума одобрила законопроект о выплатах на детей 1,5 — 3 лет
Ранее президент Владимир Путин поручил правительству до 1 октября внести в законодательство изменения, предполагающие, что с 1 января 2020 года выплаты семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, будут увеличены до уровня прожиточного минимума для детей в регионе.
Обновлено вчера в 06:29
Происшествия
Дети АУЕ держали в страхе целый район Нижнего Новгорода
Обновлено в 09:49