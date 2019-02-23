Футбол

«Динамо» уступило «Спартаку» из ЮрмалыМатч ТВ вчера в 10:51

Московское «Динамо» уступило юрмальскому «Спартаку» в товарищеском матче на тренировочном сборе в Турции. В воскресенье команда Дмитрия Хохлова вылетит в Москву.
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Московское «Динамо» проиграло юрмальскому «Спартаку» на сборе в Турции

Советский спортвчера в 14:19

«Динамо» проиграло юрмальскому «Спартаку» в товарищеском матче

Soccer.ruвчера в 11:11

Московское «Динамо» уступило юрмальскому «Спартаку» в контрольном матче

Sport24.ruвчера в 10:49

«Динамо» уступило «Спартаку» из Юрмалы

Матч ТВвчера в 10:51

«Динамо» уступило «Спартаку» из Юрмалы

Sportbox.RUвчера в 10:51

«Динамо» проиграл «Спартаку» из Юрмалы

Спорт-Экспрессвчера в 10:51

«Динамо» проиграло юрмальскому «Спартаку» в товарищеском матче

Чемпионатвчера в 10:59
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Происшествия

Жильцов обрушившегося дома в Магнитогорске эвакуировали из-за пожара

Более 60 жильцов дома в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года произошло обрушение подъезда, эвакуировали в ночь на 24 февраля из-за пожара в торговом центре, пристроенном к зданию.
Обновлено в 01:51
Происшествия

Госпитализирован режиссер Георгий Данелия

Обновлено вчера в 19:30
Происшествия

В Петербурге BMW X6 насмерть задавил двух пешеходов на тротуаре

"Двадцать четвертого февраля в 00.29 в Центральном районе на Невском проспекте у дома 55 водитель, управляя BMW Х6, совершил выезд на тротуар с последующим наездом на группу пешеходов", - сказано в сообщении.
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Политика

Порошенко случайно назвал Украину агрессором

Президент Украины Петр Порошено во время выступления в городе Жолква оговорился, назвав свою страну агрессором.
Обновлено вчера в 18:34
Политика

Лавров заявил об отсутствии условий для заключения договора с Японией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью вьетнамскому телевидению и китайским телеканалам ЦТВ и «Феникс» заявил, что условия для решения проблемы мирного договора с Японией пока отсутствуют.
Обновлено в 00:27
Политика

Актер Панин отреагировал на слова Серебрякова о России

Актер Алексей Панин прокомментировал слова Алексея Серебрякова, обвинившего Россию в "развязывании войн".
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Политика

В Молдавии начались парламентские выборы

В Молдавии открылись избирательные участки для голосования на парламентских выборах.
Обновлено в 01:08
Хоккей

Вратарь «Коламбуса» Бобровский признан второй звездой дня в НХЛ

Обновлено вчера в 02:55
Транспорт

В России изменились правила посадки в самолёт

В России с 24 февраля 2019 года пассажиры могут проходить в самолёт по электронным посадочным талонам.
Обновлено в 00:43
Армия и оружие

Самолет ВМС США провел разведку у черноморского побережья России

Обновлено в 02:29
Армия и оружие

WP: беспилотник «Калашникова» изменит мир

Обновлено в 02:45
Политика

Беспорядки в Венесуэле: есть жертвы, сотни раненых

Сообщается, что в результате беспорядков 300 человек ранены и двое погибли. Демонстранты пытаются доставить в страну гуманитарную помощь.
Обновлено в 02:46
Происшествия

Семья Немцова сочла, что следствие не ищет заказчиков убийства

Семья Бориса Немцова, считает, что следствие ничего не делает, чтобы найти организаторов и заказчиков убийства политика, заявила "Интерфаксу" адвокат Ольга Михайлова, представляющая интересы его дочери Жанны.
Обновлено в 01:47
Спорт

Лыжник Большунов разочарован серебром чемпионата мира в скиатлоне

Российский лыжник Александр Большунов разочарован тем, что не сумел завоевать золото в скиатлоне на чемпионате мира в австрийском Зефельде.
Обновлено вчера в 09:11
Музыка

Решение об участии MARUV в Евровидении примут в течение двух суток

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Происшествия

В День защитника Отечества трое мужчин погибли под колесами поездов

В День защитника Отечества в Москве и Подмосковье погибли трое мужчин. Все они попали под колеса поездов.
Обновлено вчера в 14:56
Политика

Мадуро поблагодарил жителей Нью-Йорка за поддержку

Боливарианский лидер Николас Мадуро поблагодарил жителей Нью-Йорка, вышедших на улицы для того, чтобы поддержать Венесуэлу.
Обновлено вчера в 21:30
Футбол

Мейтин: «Запрет пива ничего не решил. Чуда не произошло»

Жизнь показала, что запрет пива ничего не решил.
Обновлено в 02:51
Происшествия

В центре Москвы у студента украли золотые часы за миллион рублей

В центре Москвы у студента-третьекурсника украли золотые часы, стоимость которых превышает миллион рублей.
Обновлено в 02:12
Культура

Внук легендарного актера Кларка Гейбла скончался в возрасте 30 лет

Обновлено в 00:00
Авто

Российские автомобилисты стали экономить на своих машинах

В 2018 году 45% российских автовладельцев начали экономить на эксплуатации и обслуживании своего автомобиля.
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Происшествия

Хабаровчанка родила ребенка в роддоме, не дождавшись помощи врачей

Следствие в Хабаровске ведет проверку после того, как женщина родила ребенка в роддоме, не дождавшись помощи врачей, сообщает в воскресенье СУСК России по Хабаровскому краю.
Обновлено вчера в 23:20
Армия и оружие

Поезд с трофейным сирийским оружием отправился по России

Обновлено вчера в 06:12
Происшествия

Вылетевший в Москву самолет вернулся в аэропорт Благовещенска

Обновлено вчера в 22:30
Экономика

Гражданам ОАЭ простят почти 100 миллионов долларов долгов

Правительство Объединенных Арабских Эмиратов договорилось с 13 банками о списании долгов жителям страны на общую сумму 361 миллион дирхамов (более 98 миллионов долларов).
Обновлено вчера в 23:32
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Хет-трик Месси принес «Барселоне» победу над «Севильей»

Обновлено вчера в 12:08
Общество

Facebook заблокировала поздравление россиянина с 23 Февраля

Социальная сеть Facebook подвергла блокировке пост российского блогера Сергея Колясникова, в котором он поздравил мужчин с Днем защитника Отечества.
Обновлено вчера в 21:02
Политика

Русский экзархат в Европе отказался от подчинения Константинополю

Генеральная ассамблея клириков и мирян русского экзархата в Западной Европе на внеочередном собрании подавляющим большинством голосов отказалась от самороспуска, на котором настаивает Константинопольский патриархат.
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Политика

Болтон поставил ультиматум армии Венесуэлы

«У военных Венесуэлы есть выбор: принять демократию, защитить мирных жителей и позволить доставку гуманитарной помощи; или же они столкнутся с еще большими санкциями и изоляцией», — написал Болтон.
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Под Самарой похоронили мужчину, чей гроб простоял перед правительством

Сегодня, 22 февраля, в поселке Мирном Самарской области похоронили мужчину, гроб с которым его бывшая супруга принесла к правительству региона, сообщает местный портал 63.ru со ссылкой на родственницу мужчины Анну Плотникову.
Обновлено 22 февраля в 05:18
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