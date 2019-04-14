«Динамо» упустило победу над «Краснодаром» в матче РПЛRT на русском 08:58

Московское «Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая на подмосковном стадионе «Арена Химки», завершилась со счётом 1:1. В составе «Динамо» на 77-й минуте забил Евгений Марков.

«Динамо» упустило победу над «Краснодаром» в матче РПЛ

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