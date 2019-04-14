Футбол

«Динамо» упустило победу над «Краснодаром» в матче РПЛRT на русском 08:58

Динамо — Краснодар
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арена Химки»
26′
Шарль Каборе
Евгений Марков
36′
41′
Вандерсон Соуза
Евгений Луценко
43′
46′
Магомед Сулейманов
Иван Игнатьев
Федор Черных
Вячеслав Грулев
60′
66′
Шарль Каборе
Даниил Уткин
76′
Дмитрий Скопинцев
Кристиан Рамирес
Евгений Марков
77′
Григорий Морозов
Себастьян Хольмен
79′
Самба Соу
84′
87′
Вандерсон Соуза
Московское «Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая на подмосковном стадионе «Арена Химки», завершилась со счётом 1:1. В составе «Динамо» на 77-й минуте забил Евгений Марков.
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«Динамо» — «Краснодар» — 1:1, 14 апреля 2019, обзор матча РПЛ

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